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Новости Война
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Автобусы с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Оленевку, - Reuters

азовсталь,азов,маріуполь

Автобусы с украинскими военными из "Азовстали" прибыли в оккупированную Оленевку Донецкой области.

Как сообщает м, об этом сообщает Reuters.

"Семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольную России Оленевку, неподалеку от оккупированного Донецка", - пишет издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере, семь автобусов с украинскими военными выехали с "Азовстали", - Reuters. ФОТОрепортаж

Мариуполь (5735) Донецкая область (10132) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+72
Кто-то может объяснить, что происходит? За победу выдают пленение раненных украинских военных, которые будут подвержены дальнейшим пыткам и убийству? У кого-то есть сомнения, что русские нацисты их убьют в мучениях? Это какой-то сюр.
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17.05.2022 22:34 Ответить
+50
помагай Боженька своїм Воїнам Світла!!!

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17.05.2022 22:33 Ответить
+49
Тримайтеся, Герої!
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17.05.2022 22:30 Ответить
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В 2000 году когда русский окружили и штурмовали Грозный у нас был военный госпиталь в подвале одного из старых зданий больницы в Грозном. После 4 месяцев боев за город там накопилось много раненых, и вот перед тем как начать выход из Грозного Шамиль Басаев догаваривается с Гантемировской милицией (Кадыровцы некие тогда были тоже) что бы они вывезли раненых из Грозного за 500$ за каждого.
Что я хочу этим сказать что из "Азовстали" те кто вышли было много раненых,и я уверен что они еще между собой ребята решили кто останется а кто нет. Надо учитывать что эти ребята 3 месяца воюют без какого либо подкрепления, смены и ротации.Многие устали уже морально а многие стали еще сильнее. Я уверен что те кто вышел,вышел под определенные гарантии а не просто так.
Научить одного солдата стрелять не дорого,а научить одного пилота летать стоит миллионы денег и не один год учебы.А теперь вспомните скоко в ВСУ этих литунов в плену? и не просто пилоты и все офицеры высшего звена, сплошь майоры, подполковники и полковники.
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18.05.2022 06:08 Ответить
Tomic, не пори херню, коли косаби рахувались з жертвами? Нікада.
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18.05.2022 06:52 Ответить
Не на Украине,а в Україні. Вивчай мову Кобзаря,та козаків!
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18.05.2022 07:02 Ответить
Основатель полка "Азов", лидер азовского движения https://file.liga.net/persons/biletskiy-andrey Андрей Билецкий призвал воздержаться от комментариев и оценок того, что происходит на заводе Азовсталь в Мариуполе, чтобы не навредить "операции по спасению бойцов". «Главное сейчас - не навредить своими домыслами, идеями, какими-то инсайдами самой операции по спасению бойцов. Поэтому у меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на Азовстали, или к тем, кто имеет какие-то секреты, инсайды и кому необходимо со всем миром поделиться этими инсайдами - оставьте их при себе, как и собственные мысли», - сказал лидер движения. По его словам, через двое-трое суток сам гарнизон "даст четко понять, как все проходило".
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18.05.2022 07:42 Ответить
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