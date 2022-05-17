Автобусы с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Оленевку, - Reuters
Автобусы с украинскими военными из "Азовстали" прибыли в оккупированную Оленевку Донецкой области.
Как сообщает м, об этом сообщает Reuters.
"Семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольную России Оленевку, неподалеку от оккупированного Донецка", - пишет издание.
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+72 Aleks Schneider #511482
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+50 Вася Шевченко #371210
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+49 Перехватчик
показать весь комментарий17.05.2022 22:30 Ответить Ссылка
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Что я хочу этим сказать что из "Азовстали" те кто вышли было много раненых,и я уверен что они еще между собой ребята решили кто останется а кто нет. Надо учитывать что эти ребята 3 месяца воюют без какого либо подкрепления, смены и ротации.Многие устали уже морально а многие стали еще сильнее. Я уверен что те кто вышел,вышел под определенные гарантии а не просто так.
Научить одного солдата стрелять не дорого,а научить одного пилота летать стоит миллионы денег и не один год учебы.А теперь вспомните скоко в ВСУ этих литунов в плену? и не просто пилоты и все офицеры высшего звена, сплошь майоры, подполковники и полковники.