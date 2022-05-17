Автобусы с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Оленевку, - Reuters

Автобусы с украинскими военными из "Азовстали" прибыли в оккупированную Оленевку Донецкой области.

Как сообщает м, об этом сообщает Reuters.

"Семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольную России Оленевку, неподалеку от оккупированного Донецка", - пишет издание.

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