Автобуси із захисниками Маріуполя прибули до окупованої Оленівки, - Reuters
Автобуси з українськими військовими з "Азовсталі" прибули до окупованої Оленівки на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
"Сім автобусів з українськими військовими прибули до колишньої виправної колонії у підконтрольну Росії Оленівку, неподалік окупованого Донецька", - пише видання.
Топ коментарі
+72 Aleks Schneider #511482
показати весь коментар17.05.2022 22:34 Відповісти Посилання
+50 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.05.2022 22:33 Відповісти Посилання
+49 Перехватчик
показати весь коментар17.05.2022 22:30 Відповісти Посилання
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Что я хочу этим сказать что из "Азовстали" те кто вышли было много раненых,и я уверен что они еще между собой ребята решили кто останется а кто нет. Надо учитывать что эти ребята 3 месяца воюют без какого либо подкрепления, смены и ротации.Многие устали уже морально а многие стали еще сильнее. Я уверен что те кто вышел,вышел под определенные гарантии а не просто так.
Научить одного солдата стрелять не дорого,а научить одного пилота летать стоит миллионы денег и не один год учебы.А теперь вспомните скоко в ВСУ этих литунов в плену? и не просто пилоты и все офицеры высшего звена, сплошь майоры, подполковники и полковники.