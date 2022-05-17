УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4657 відвідувачів онлайн
Новини Війна
43 116 106

Автобуси із захисниками Маріуполя прибули до окупованої Оленівки, - Reuters

азовсталь,азов,маріуполь

Автобуси з українськими військовими з "Азовсталі" прибули до окупованої Оленівки на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Сім автобусів з українськими військовими прибули до колишньої виправної колонії у підконтрольну Росії Оленівку, неподалік окупованого Донецька", - пише видання.

Читайте: Щонайменше сім автобусів із українськими військовими виїхали з "Азовсталі", - Reuters. ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь (3254) Донецька область (8948) Азовсталь (447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+72
Кто-то может объяснить, что происходит? За победу выдают пленение раненных украинских военных, которые будут подвержены дальнейшим пыткам и убийству? У кого-то есть сомнения, что русские нацисты их убьют в мучениях? Это какой-то сюр.
показати весь коментар
17.05.2022 22:34 Відповісти
+50
помагай Боженька своїм Воїнам Світла!!!

показати весь коментар
17.05.2022 22:33 Відповісти
+49
Тримайтеся, Герої!
показати весь коментар
17.05.2022 22:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В 2000 году когда русский окружили и штурмовали Грозный у нас был военный госпиталь в подвале одного из старых зданий больницы в Грозном. После 4 месяцев боев за город там накопилось много раненых, и вот перед тем как начать выход из Грозного Шамиль Басаев догаваривается с Гантемировской милицией (Кадыровцы некие тогда были тоже) что бы они вывезли раненых из Грозного за 500$ за каждого.
Что я хочу этим сказать что из "Азовстали" те кто вышли было много раненых,и я уверен что они еще между собой ребята решили кто останется а кто нет. Надо учитывать что эти ребята 3 месяца воюют без какого либо подкрепления, смены и ротации.Многие устали уже морально а многие стали еще сильнее. Я уверен что те кто вышел,вышел под определенные гарантии а не просто так.
Научить одного солдата стрелять не дорого,а научить одного пилота летать стоит миллионы денег и не один год учебы.А теперь вспомните скоко в ВСУ этих литунов в плену? и не просто пилоты и все офицеры высшего звена, сплошь майоры, подполковники и полковники.
показати весь коментар
18.05.2022 06:08 Відповісти
Tomic, не пори херню, коли косаби рахувались з жертвами? Нікада.
показати весь коментар
18.05.2022 06:52 Відповісти
Не на Украине,а в Україні. Вивчай мову Кобзаря,та козаків!
показати весь коментар
18.05.2022 07:02 Відповісти
Основатель полка "Азов", лидер азовского движения https://file.liga.net/persons/biletskiy-andrey Андрей Билецкий призвал воздержаться от комментариев и оценок того, что происходит на заводе Азовсталь в Мариуполе, чтобы не навредить "операции по спасению бойцов". «Главное сейчас - не навредить своими домыслами, идеями, какими-то инсайдами самой операции по спасению бойцов. Поэтому у меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на Азовстали, или к тем, кто имеет какие-то секреты, инсайды и кому необходимо со всем миром поделиться этими инсайдами - оставьте их при себе, как и собственные мысли», - сказал лидер движения. По его словам, через двое-трое суток сам гарнизон "даст четко понять, как все проходило".
показати весь коментар
18.05.2022 07:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 