Украина сама должна определять, как завершить войну, - Госдеп США

Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала Россия, при этом США делают все, чтобы украинцы успешно реализовали свои цели.

Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши украинские партнеры должны определить, как они хотят завершить этот конфликт", – сказал он.

По словам Прайса, США стремятся видеть прекращение насилия и кровопролития, которые продолжаются уже 83 дня.

Задача США, подчеркнул он, "поддерживать украинских партнеров всеми надлежащими способами", которые усилили бы позиции Украины за столом переговоров, чтобы она успешно реализовала свои цели.

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