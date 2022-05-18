Украина сама должна определять, как завершить войну, - Госдеп США
Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала Россия, при этом США делают все, чтобы украинцы успешно реализовали свои цели.
Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наши украинские партнеры должны определить, как они хотят завершить этот конфликт", – сказал он.
По словам Прайса, США стремятся видеть прекращение насилия и кровопролития, которые продолжаются уже 83 дня.
Задача США, подчеркнул он, "поддерживать украинских партнеров всеми надлежащими способами", которые усилили бы позиции Украины за столом переговоров, чтобы она успешно реализовала свои цели.
Топ комментарии
+53 мврина
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+52 Михаил Сомов #454446
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+45 Garry Grant
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Когда ты, *******, будешь презиентом, тогда и покажешь как ты лучше можешь.
А до тех пор, закрой свою хлебалку в военное время, идиот.
Україні потрібне визволення всіх територій, капітуляція агресора, потужні репарації за рахунок вже арештованого, довгострокові контрибуції за рахунок нафти і назу та дезінтеграція московії під егідою НАТО
+ денацификация, демилитаризация, денюклеризация.
Хлопцям ще до дівчат/дружин повертатися і дітей робити, між іншим!
Кемска волость? Да забирайте,держава не обеднеет.
А то послухати Вову, - то він хоче перемовин, то хоче перестать стрілять, то тільки до кордонів 24 лютого, то Крим вже не хоче назад.....
за те, що здав наших захисників в лапи ворога, розмінував чонгар, закрив ракетну програму, розвалив оборону, попризначав зрадників на ключові пости і хоче заглянути в очі путлеру.
А хто хороший? За кого треба голосувати наступного разу?
поки що - за Європейську солідарність і Порошенка.
Ворог повинен знати, що на нашому кордоні ми можемо і не зупинитися.
Бо навіщо визнавати кордони держави, яка не визнає чужих кордонів, права на існування інших націй, кладе болт на права людини, ігнорує демократію, хамить всім міжнародним організаціям, труїть людей в чужих країнах, збиває літаки, тримає окупаційні війська як мінімум в шести країнах, не даючи їм спокійно і нормально жити і розвиватися, на державному рівні спонсорує пропагандистську машину, підкуповує політиків інших країн, шантажує весь світ своїми енергоносіями і ядерною зброєю...
Навіщо визнавати кордони і саму державу, яка століттями складалася з моральних виродків, що звикли жити в рабстві і відомі жорстокістю, яка не викликана нічим, крім бажання помститися на своїх беззахисних жертвах за своє споконвічне безпросвітне рабство.
Слава Націі. ***** фашистській *********
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20155 18 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20155 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=20155&force-full=1
🗺🪖Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Россия не так резко реагирует на вступление Финляндии в НАТО, как это было в отношении приписываемых Украине попыток: якобы в случае вступления Украины в НАТО, у России якобы возник бы территориальный спор с членом альянса. С Финляндией у России нет территориальных споров, а значит подобного не произойдет. «Русская весна» и возвращение полуострова в родную гавань формально и вслух названы Кремлем «территориальным спором». Данное признание является уникальным, так как Москва впервые признала наличие территориального спора с Украиной. Ранее вхождение Крыма в состав России преподносилось исключительно с одной позиции: жители полуострова по своей воле сами обратились с просьбой о включении в состав РФ на основании законных итогов общенародного референдума. Вполне возможно, что Песков предполагал ЛДНР, но публично о цели присоединения непризнанных республик не сообщалось, не считая оговорок директора СВР Сергея Нарышкина. Вероятно, Песков не обладает сведениями о наличии или отсутствии «спецоперационных» планов по Финляндии, так как она, в отличие от Украины, не только будет принята по ускоренной процедуре, так еще имеет гарантии Великобритании о военной поддержке. Постоянное изворачивание реалий, родившее некрояз, на ровном месте создает системно значимые противоречия: теперь население Крыма и непризнанных республик, как оказалось, является субъектом не сурковского «русского мира», а «спорной территорией». Говоря иначе, из «своих» в «предмет торга».