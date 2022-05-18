Україна сама має визначати, як завершити війну, - Держдеп США

Україна сама має визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала Росія, при цьому США роблять усе, аби українці успішно реалізували свої цілі.

Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші українські партнери мають визначити, як вони хочуть завершити цей конфлікт", - сказав він.

За словам Прайса, США прагнуть бачити припинення насильства та кровопролиття, які тривають уже 83 дні.

Завдання США, наголосив він, "підтримувати українських партнерів усіма належними способами", які б посилили позиції України за столом переговорів, щоб вона успішно реалізувала свої цілі.

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