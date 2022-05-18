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Новини Війна
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Україна сама має визначати, як завершити війну, - Держдеп США

зсу

Україна сама має визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала Росія, при цьому США роблять усе, аби українці успішно реалізували свої цілі.

Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші українські партнери мають визначити, як вони хочуть завершити цей конфлікт", - сказав він.

За словам Прайса, США прагнуть бачити припинення насильства та кровопролиття, які тривають уже 83 дні.

Завдання США, наголосив він, "підтримувати українських партнерів усіма належними способами", які б посилили позиції України за столом переговорів, щоб вона успішно реалізувала свої цілі.

Читайте: США допомагатимуть Україні, доки агресія РФ не припиниться, - Держдеп

Автор: 

США (23618) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+53
А ще краще, чи не можна нам позичити Бориса Джонсона побути президентом України
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18.05.2022 01:20 Відповісти
+52
Вот это правильно. Но нашего президента все равно лучше контролировать...
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18.05.2022 00:59 Відповісти
+45
Нажаль дєрьмак з клованом вважають що Україна-це вони. Казки про "всі українці-президенти" давно забуті.
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18.05.2022 01:04 Відповісти
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Вот это правильно. Но нашего президента все равно лучше контролировать...
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18.05.2022 00:59 Відповісти
А ще краще, чи не можна нам позичити Бориса Джонсона побути президентом України
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18.05.2022 01:20 Відповісти
Он хорош в статусе союзника, как и его народ.
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18.05.2022 01:41 Відповісти
На разі він на своєму місці, на відміну від нашого клована
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18.05.2022 05:26 Відповісти
А хто у вас в Британии клован?
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18.05.2022 08:46 Відповісти
Твоє запитання ,видає в Тобі рашистского клована
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18.05.2022 09:22 Відповісти
і заборонити 73% відсотку мудрого наріду голосувати довічно. До цих їбланів досі не дійшло, що вони натворили.
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18.05.2022 12:23 Відповісти
do povnoji Peremogy!
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18.05.2022 01:01 Відповісти
Где прописаны международные границы, там и остановятся ВСУ, или на Москву пойти и Кремль спалить???
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18.05.2022 01:03 Відповісти
Нажаль дєрьмак з клованом вважають що Україна-це вони. Казки про "всі українці-президенти" давно забуті.
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18.05.2022 01:04 Відповісти
Зараз в ОП гарячково складають вже нові казки про героя-президента і захисників від зеленої влади, бо про "про*оби якось не зручно звітувати, краще замовчати або на когось перекласти відповідальність.
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18.05.2022 01:23 Відповісти
Почекай! Скоро "подоляченята" і "арестовичі" почнуть нам розповідать, що саме в цьому і полягав "геніальний" план "говнокомандующєго" - заманить кацапів поглибше в Україну і тут розгромить "могутніми зеленими ударами"!!!
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18.05.2022 09:29 Відповісти
Байден представил подписаный ленд лиз:
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18.05.2022 01:07 Відповісти
бггггг .... вова тільки до ре мі на пьяніно може їбашить відомим органом ... а вїбати по кримському мосту у нього орган замаленький
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18.05.2022 01:12 Відповісти
Шо вам всім той міст заважає? А Кубань відвойовувати по чому йти?
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18.05.2022 01:14 Відповісти
Я не розумію, ти бот чи просто тупий? Яка нах Кубань коли своїх територі дохера окуповано?
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18.05.2022 10:13 Відповісти
Друже, це ти тупий. Про це красномовно каже повна відсутність почуття гумору.
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18.05.2022 10:51 Відповісти
Через цей міст щодня орки отримують озброєння та підкріплення, а тобі головне жарти. Ти не з кварталу 95?
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18.05.2022 15:15 Відповісти
нема чим.
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18.05.2022 02:04 Відповісти
Каждый ****%к мнит из себя хер знает что...
Когда ты, *******, будешь презиентом, тогда и покажешь как ты лучше можешь.
А до тех пор, закрой свою хлебалку в военное время, идиот.
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18.05.2022 10:37 Відповісти
Кома зайва.
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18.05.2022 01:19 Відповісти
Ми хочемо звільнення всіх територій, Кубань (заради повного контролю над Азовським морем) і репарації на 100років від РФ і Білорусі!
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18.05.2022 01:11 Відповісти
Я ще хочу, щоб оркостан та територія поплічників розпалися. Як мінімум.
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18.05.2022 08:35 Відповісти
тогда и РнД лишним не будет
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18.05.2022 09:49 Відповісти
І тут вже за переговори... Це поганий дзвіночок.
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18.05.2022 01:11 Відповісти
А ти все з перемогою носишся,що навіть труси свої ніколи перевірити? Тобі хоч платять,чи просто корисний ідіот?
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18.05.2022 02:47 Відповісти
ох у нас і роботи багато буде, нам би тих мразот розбити і своїх у владі переполвинити, бо підуть договорняки за нашими спинами...
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18.05.2022 01:11 Відповісти
Такі заяви насторожують. Вони повинні були сказати що допоможуть перемогти, а так мабудь прослузали перемовини контактної групи з рф?
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18.05.2022 01:14 Відповісти
О! Можна мені вдягти білі носочки?
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18.05.2022 01:14 Відповісти
Только по совету друзей из Вашингтона
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18.05.2022 01:25 Відповісти
Судячи по заяві Держдепа США, зелені хочуть зливатися(
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18.05.2022 01:26 Відповісти
Зелень москали хотят сливать куда то ? У них с зеленью совсем плохо.Насколько я слышал,читал, они готовы заплатить за подписание нужного им договора не зеленью, а долями и акциями на сумму 500 млрд. Ну а потом придумают способ как кидануть
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18.05.2022 01:48 Відповісти
Ага. И Держдеп лендлиз подписал потому, что просто ручку расписывал...
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18.05.2022 05:50 Відповісти
в повідомленні Держдепу не має слова перемога... видно такі Боневтік готує капітуляцію
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18.05.2022 01:32 Відповісти
Россия и Украина не могут говорить ибо мнения противоположные. Все решиться на поле боя! Украине нужно больше реактивной артиллерии со всех стран откуда можно достать. арты и боевые беспилотники со всех стран нужны в первую очередь! Против России их нужно десятки тысяч. у Южной Кореи их больше артиллерии больше 17 тысяч. Украине нужно против России еще больше значит! Чтобы дронами разведывать и скидывать бомбы и РСЗО и артой выжигать всю линию и продвигаться вперед линия за линией! И котлы не допускать! Сжигать крылья врага, а лучше брать самим в котлы их крылья.
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18.05.2022 01:42 Відповісти
тут скоро и Штатские войска придут, и будет шашлык бурятский.
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18.05.2022 01:45 Відповісти
медленное введение бандеры в сухое лагалище масквы.
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18.05.2022 01:43 Відповісти
приєднанням кількох регіонів мордора, робоча сила для відбудови
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18.05.2022 02:12 Відповісти
зє!льоній шмарклі ніззя довіряти долю України. Воно ладне віддати так як є за "пєрєстать стрєлять". А повернення до 24.02 - це "вєлічайшая пабєда".
Україні потрібне визволення всіх територій, капітуляція агресора, потужні репарації за рахунок вже арештованого, довгострокові контрибуції за рахунок нафти і назу та дезінтеграція московії під егідою НАТО
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18.05.2022 02:43 Відповісти
Выход на границы 1991 года, возврат всех пленных, компенсации за разрушенный жилой фонд и промышленность
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18.05.2022 02:51 Відповісти
Кубань+
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18.05.2022 08:30 Відповісти
+ рассекречивание всех архивов, публичные суды и казнь виновных через повешение.
+ денацификация, демилитаризация, денюклеризация.
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18.05.2022 10:39 Відповісти
дітей та департованих кромадян також.
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18.05.2022 12:29 Відповісти
а херсон вернут или усё
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18.05.2022 02:55 Відповісти
Не для того здавали, щоб повертати. Грошенята вже заплачені і лежать в Омані.
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18.05.2022 07:34 Відповісти
заднеприводные бойтесь бунта
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18.05.2022 02:58 Відповісти
Ага. Зараз. Парад у ґепіцентрі? При такому рівні радіоактивності?
Хлопцям ще до дівчат/дружин повертатися і дітей робити, між іншим!
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18.05.2022 05:36 Відповісти
Самі?!?!...…Та ну нафіг,....Чукотка- це Україна!
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18.05.2022 05:29 Відповісти
Чем быстрее вэлыкэ будывныцтво,тем лучше.
Кемска волость? Да забирайте,держава не обеднеет.
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18.05.2022 05:59 Відповісти
Вже люди стали ставити запитання в лоб - чого все ж таки хоче Україна ?
А то послухати Вову, - то він хоче перемовин, то хоче перестать стрілять, то тільки до кордонів 24 лютого, то Крим вже не хоче назад.....
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18.05.2022 06:17 Відповісти
то піди на ютьюб, на канал 24. там такі коментарі, як ти любиш - вірую, вірю, обожаю, дякую янелоху.
за те, що здав наших захисників в лапи ворога, розмінував чонгар, закрив ракетну програму, розвалив оборону, попризначав зрадників на ключові пости і хоче заглянути в очі путлеру.
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18.05.2022 08:36 Відповісти
Оце читаєш коментарі і на душі тривожно - той поганий той тільки і думає як зрадити...
А хто хороший? За кого треба голосувати наступного разу?
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18.05.2022 08:10 Відповісти
ми тобі скажемо перед виборами. слухай розумних людей, а не г+г.
поки що - за Європейську солідарність і Порошенка.
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18.05.2022 08:34 Відповісти
Очень надеюсь, что не для того дед ленд-лиз подписывал, чтоб потом зеля на каких-то "переговорах" все просрал. Очень надеюсь. И, наконец, все ждут этот самый ленд-лиз.
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18.05.2022 09:12 Відповісти
Там много не понятного с land lease особенно с каким трудом он продвигается уже более месяца прошло а его результата не видн
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18.05.2022 10:42 Відповісти
як завершити війну має вирішити цілий світ в іншому разі, в скорім часі знову прийдеться думати про ленд-ліз, фінансову допомогу, відбудову якісь іншій країні ,санкції проти ще якогось світового мудака ,подібного до рашистського вбивці українського народу
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18.05.2022 09:31 Відповісти
Що тут вирішувати? У межах 19 лютого 2014 року.
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18.05.2022 09:59 Відповісти
Нам би на момент до двадцять четвертого лютого вийти і то за щастя було б.
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18.05.2022 10:12 Відповісти
Дуже класне формулювання! Нашим "пАлітикам" до такого ще рости і рости.
Ворог повинен знати, що на нашому кордоні ми можемо і не зупинитися.

Бо навіщо визнавати кордони держави, яка не визнає чужих кордонів, права на існування інших націй, кладе болт на права людини, ігнорує демократію, хамить всім міжнародним організаціям, труїть людей в чужих країнах, збиває літаки, тримає окупаційні війська як мінімум в шести країнах, не даючи їм спокійно і нормально жити і розвиватися, на державному рівні спонсорує пропагандистську машину, підкуповує політиків інших країн, шантажує весь світ своїми енергоносіями і ядерною зброєю...

Навіщо визнавати кордони і саму державу, яка століттями складалася з моральних виродків, що звикли жити в рабстві і відомі жорстокістю, яка не викликана нічим, крім бажання помститися на своїх беззахисних жертвах за своє споконвічне безпросвітне рабство.
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18.05.2022 10:13 Відповісти
Тревожное заявление.
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18.05.2022 10:39 Відповісти
Боневтік це зрозуміє по своєму, знову буде волина про перемовини, заглянути в очі пуйла, зійтися по середині, відвести війська і перестати стріляти. Південь вже здав а там і пів України віддасть!!!
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18.05.2022 10:57 Відповісти
Поки працють гармати дипломати мовчать зараз тільки військові вирішують на якій стадії зупинитись і до яких меж дійти очевидно одне що мордори вже перешли всі межі їх мусимо ми зупинити і знищити за допомогою союзників.
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18.05.2022 11:11 Відповісти
знищення московіі, без альтернативи.

Слава Націі. ***** фашистській *********
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18.05.2022 12:22 Відповісти
як оголосило *****: демілітаризація, денацифікація - спецоперація
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18.05.2022 12:24 Відповісти
Крим вже "нє совсєм наш".------------------

Кремлёвский мамковед

kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20155 18 часов назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20155 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=20155&force-full=1

🗺🪖Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Россия не так резко реагирует на вступление Финляндии в НАТО, как это было в отношении приписываемых Украине попыток: якобы в случае вступления Украины в НАТО, у России якобы возник бы территориальный спор с членом альянса. С Финляндией у России нет территориальных споров, а значит подобного не произойдет. «Русская весна» и возвращение полуострова в родную гавань формально и вслух названы Кремлем «территориальным спором». Данное признание является уникальным, так как Москва впервые признала наличие территориального спора с Украиной. Ранее вхождение Крыма в состав России преподносилось исключительно с одной позиции: жители полуострова по своей воле сами обратились с просьбой о включении в состав РФ на основании законных итогов общенародного референдума. Вполне возможно, что Песков предполагал ЛДНР, но публично о цели присоединения непризнанных республик не сообщалось, не считая оговорок директора СВР Сергея Нарышкина. Вероятно, Песков не обладает сведениями о наличии или отсутствии «спецоперационных» планов по Финляндии, так как она, в отличие от Украины, не только будет принята по ускоренной процедуре, так еще имеет гарантии Великобритании о военной поддержке. Постоянное изворачивание реалий, родившее некрояз, на ровном месте создает системно значимые противоречия: теперь население Крыма и непризнанных республик, как оказалось, является субъектом не сурковского «русского мира», а «спорной территорией». Говоря иначе, из «своих» в «предмет торга».
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18.05.2022 14:54 Відповісти
В США збагнули що Зеля все одно зрадить. Так що про перемогу будуть згадувати рідше.
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18.05.2022 14:58 Відповісти
Тому й заявили, що Україна має вирішувати як завершити війну, а не Зєлька
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21.05.2022 12:00 Відповісти
 
 