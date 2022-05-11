США допомагатимуть Україні, доки агресія РФ не припиниться, - Держдеп

Оборонна допомога Україні й інструменти тиску на РФ починають доводити свою ефективність, тому США продовжать це робити, допоки не змусять Кремль припинити війну.

Про це повідомив речник Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія досі не продемонструвала жодних ознак того, що вона готова прийняти це (дипломатію. - Ред.) як вихід із ситуації. Тому ми продовжимо робити те, що вже довело свою ефективність", - сказав Прайс.

Він уточнив, що Сполучені Штати й надалі надаватимуть українським партнерам допомогу у сфері безпеки й оборони, щоб вони могли відбивати жорстокі атаки росіян, захищати свої свободи, демократію й незалежність.

"Ми надалі збільшуватимемо економічні й фінансові наслідки для Кремля, а також усіх, хто сприяє цій війні", - додав Прайс.

Крім того, за його словами, США робитимуть все можливе для підтримки України й притягнення до відповідальності представників російської влади, аби спонукати Кремль до відповідальної дипломатії та діалогу, який може зменшити насильство й привести до припинення війни.

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