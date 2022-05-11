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Новини Війна
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США допомагатимуть Україні, доки агресія РФ не припиниться, - Держдеп

сша,зброя

Оборонна допомога Україні й інструменти тиску на РФ починають доводити свою ефективність, тому США продовжать це робити, допоки не змусять Кремль припинити війну.

Про це повідомив речник Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія досі не продемонструвала жодних ознак того, що вона готова прийняти це (дипломатію. - Ред.) як вихід із ситуації. Тому ми продовжимо робити те, що вже довело свою ефективність", - сказав Прайс.

Він уточнив, що Сполучені Штати й надалі надаватимуть українським партнерам допомогу у сфері безпеки й оборони, щоб вони могли відбивати жорстокі атаки росіян, захищати свої свободи, демократію й незалежність.

"Ми надалі збільшуватимемо економічні й фінансові наслідки для Кремля, а також усіх, хто сприяє цій війні", - додав Прайс.

Крім того, за його словами, США робитимуть все можливе для підтримки України й притягнення до відповідальності представників російської влади, аби спонукати Кремль до відповідальної дипломатії та діалогу, який може зменшити насильство й привести до припинення війни.

Також читайте: Ми не виключаємо спробу Росії анексувати Донбас, - спікер Держдепу США Прайс

Автор: 

Держдепартамент США (1651) допомога (8460) США (23483) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+14
вкс рф
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11.05.2022 23:55 Відповісти
+14
дипломатия тут одна, это граница до 2014 года!
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11.05.2022 23:57 Відповісти
+9
Штати походу наш кращий друг.
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11.05.2022 23:59 Відповісти
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пока путин не перестанет принимать наркотики
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11.05.2022 23:55 Відповісти
нет - пока оно фсб-шное чмо не сдохнет
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12.05.2022 01:07 Відповісти
вкс рф
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11.05.2022 23:55 Відповісти
дипломатия тут одна, это граница до 2014 года!
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11.05.2022 23:57 Відповісти
Этого мало! Рашка должна быть разрушена и лишена ЯО.
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12.05.2022 01:52 Відповісти
Чудово
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11.05.2022 23:58 Відповісти
Штати походу наш кращий друг.
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11.05.2022 23:59 Відповісти
Не можна ділити друзів на кращих або не дуже, як на мене... Допомагають, хто чим може: хто сам небагатий, але деяких "біженців" наших терпить, хто пальне поставляє, хто зброєю допомагає... Роблять люди хто що може... Навіть пісні наші співають своїми мовами... Дяка їм за те, що не полишили нас. Всім. Ось Вам німкеня:

https://www.youtube.com/watch?v=Wv5qYSt_BL4 Oy U Luzi Chervona Kalyna - Europe Remix Ой, у лузі червона калина MARLAINE марлен Європа ремікс
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12.05.2022 00:20 Відповісти
беженецев не терпят - а принимают бот
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12.05.2022 01:09 Відповісти
Тому "біженці" й в лапках. Читати вже навчись, мудило.
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12.05.2022 02:01 Відповісти
шкода що в нас мало штатівських товарів. я б купував тільки їх. телефони в мене вже 10 років тільки моторола. навіть зараз коли продали тм леново, все одне контрольний пакет у Штатів.
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12.05.2022 00:03 Відповісти
У Штатів всі розробки з відомих людству процесорів. На будь що. Тому всі язики програмування засновані саме на їх мові. Про що розповідати далі?
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12.05.2022 00:07 Відповісти
Як її припинити, якщо вона триває вже 300 років і кацапи не зупиняться, поки ми їх не знищимо?
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12.05.2022 00:03 Відповісти
Кацапи, це значить вам п.зда! Колоборанти і любітєлі "рюзького міра", вам теж п.зда!
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12.05.2022 00:07 Відповісти
Головне, щоб при зміні влади в Америці не змінилась політика. Бо цей кацапячий ракетний «дощ» надовго.
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12.05.2022 00:10 Відповісти
не каркай не надолго - но про выборы в США лучше бы что-бы в ближайшие годы никакого трампа и рядом не было ..
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12.05.2022 01:11 Відповісти
Вектар знешняй палітыкі ў дачыненні да Расеі не залежыць ад адміністрацыі, залежаць толькі падыходы. Цяперашні Прэзідэнт - тыповы прадстаўнік абамаўскага падыхода, што з усімі можна дамаўляцца. Пры Трампу гэтай вайны ніколі б не было, таму што ён не дамаўляўся, а праецыраваў сілу, ў палітычнай тэрміналогіі "peace through strength" (мір праз сілу). Толькі вось уцямяшыць гэтага звычайны люд ніяк ня можа, таму што ў ружовых акулярах чытае падрыхтаваныя навіны выданнямі, якія ў ЗША кантралююцца дэмакратамі на адсоткаў 90%.
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12.05.2022 02:19 Відповісти
Хлопи американці, якщоб ви стали опліч з нами-повірте, не дай Боже, як щоб у Вас була така біда-ми з Вами стали б, плече в плече. Зараз прошу - допомогайте нам!
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12.05.2022 00:11 Відповісти
Илон Маск в 17 лет. В этот год он переехал из ЮАР в Канаду, и все, что у него было с собой - рюкзак, чемодан с книгами и $2000
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12.05.2022 00:21 Відповісти
Дякуємо.
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12.05.2022 10:43 Відповісти
Останні "перемовини":- АКТ КАПІТУЛЯЦІЇ рашкі - ЯЛТА 2022!!! СЛАВА АРМІЇ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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12.05.2022 12:29 Відповісти
Петиція для звернення до Держдепу США для звільнення вояків Азова і ЗСУ з Маріуполя. Петиція ще на розгляді -
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/petition/MyPetitions
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12.05.2022 15:33 Відповісти
 
 