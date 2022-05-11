РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5545 посетителей онлайн
Новости Война
5 267 24

США будут помогать Украине, пока агрессия РФ не прекратится, - Госдеп

сша,зброя

Оборонная помощь Украине и инструменты давления на РФ начинают доказывать свою эффективность, поэтому США продолжат это делать, пока не заставят Кремль прекратить войну.

Об этом сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия до сих пор не проявила никаких признаков того, что она готова принять это (дипломатию. – Ред.) как выход из ситуации. Поэтому мы продолжим делать то, что уже доказало свою эффективность", - сказал Прайс.

Он уточнил, что Соединенные Штаты будут и впредь оказывать украинским партнерам помощь в сфере безопасности и обороны, чтобы они могли отражать жестокие атаки россиян, защищать свои свободу, демократию и независимость.

"Мы будем и дальше наращивать экономические и финансовые последствия для кремля, а также всех, кто способствует этой войне", - добавил Прайс.

Также читайте: На восстановление всего разрушенного агрессорами Украине требуется $1 триллион

Кроме того, по его словам, США будут делать все возможное для поддержки Украины и привлечения к ответственности представителей российских властей, чтобы побудить кремль к ответственной дипломатии и диалогу, который может уменьшить насилие и привести к прекращению войны.

Автор: 

Госдепартамент США (1878) помощь (8117) США (27934) Прайс Нед (109)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
вкс рф
показать весь комментарий
11.05.2022 23:55 Ответить
+14
дипломатия тут одна, это граница до 2014 года!
показать весь комментарий
11.05.2022 23:57 Ответить
+9
Штати походу наш кращий друг.
показать весь комментарий
11.05.2022 23:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пока путин не перестанет принимать наркотики
показать весь комментарий
11.05.2022 23:55 Ответить
нет - пока оно фсб-шное чмо не сдохнет
показать весь комментарий
12.05.2022 01:07 Ответить
вкс рф
показать весь комментарий
11.05.2022 23:55 Ответить
дипломатия тут одна, это граница до 2014 года!
показать весь комментарий
11.05.2022 23:57 Ответить
Этого мало! Рашка должна быть разрушена и лишена ЯО.
показать весь комментарий
12.05.2022 01:52 Ответить
Чудово
показать весь комментарий
11.05.2022 23:58 Ответить
Штати походу наш кращий друг.
показать весь комментарий
11.05.2022 23:59 Ответить
Не можна ділити друзів на кращих або не дуже, як на мене... Допомагають, хто чим може: хто сам небагатий, але деяких "біженців" наших терпить, хто пальне поставляє, хто зброєю допомагає... Роблять люди хто що може... Навіть пісні наші співають своїми мовами... Дяка їм за те, що не полишили нас. Всім. Ось Вам німкеня:

https://www.youtube.com/watch?v=Wv5qYSt_BL4 Oy U Luzi Chervona Kalyna - Europe Remix Ой, у лузі червона калина MARLAINE марлен Європа ремікс
показать весь комментарий
12.05.2022 00:20 Ответить
беженецев не терпят - а принимают бот
показать весь комментарий
12.05.2022 01:09 Ответить
Тому "біженці" й в лапках. Читати вже навчись, мудило.
показать весь комментарий
12.05.2022 02:01 Ответить
шкода що в нас мало штатівських товарів. я б купував тільки їх. телефони в мене вже 10 років тільки моторола. навіть зараз коли продали тм леново, все одне контрольний пакет у Штатів.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:03 Ответить
У Штатів всі розробки з відомих людству процесорів. На будь що. Тому всі язики програмування засновані саме на їх мові. Про що розповідати далі?
показать весь комментарий
12.05.2022 00:07 Ответить
Як її припинити, якщо вона триває вже 300 років і кацапи не зупиняться, поки ми їх не знищимо?
показать весь комментарий
12.05.2022 00:03 Ответить
Кацапи, це значить вам п.зда! Колоборанти і любітєлі "рюзького міра", вам теж п.зда!
показать весь комментарий
12.05.2022 00:07 Ответить
Головне, щоб при зміні влади в Америці не змінилась політика. Бо цей кацапячий ракетний «дощ» надовго.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:10 Ответить
не каркай не надолго - но про выборы в США лучше бы что-бы в ближайшие годы никакого трампа и рядом не было ..
показать весь комментарий
12.05.2022 01:11 Ответить
Вектар знешняй палітыкі ў дачыненні да Расеі не залежыць ад адміністрацыі, залежаць толькі падыходы. Цяперашні Прэзідэнт - тыповы прадстаўнік абамаўскага падыхода, што з усімі можна дамаўляцца. Пры Трампу гэтай вайны ніколі б не было, таму што ён не дамаўляўся, а праецыраваў сілу, ў палітычнай тэрміналогіі "peace through strength" (мір праз сілу). Толькі вось уцямяшыць гэтага звычайны люд ніяк ня можа, таму што ў ружовых акулярах чытае падрыхтаваныя навіны выданнямі, якія ў ЗША кантралююцца дэмакратамі на адсоткаў 90%.
показать весь комментарий
12.05.2022 02:19 Ответить
Хлопи американці, якщоб ви стали опліч з нами-повірте, не дай Боже, як щоб у Вас була така біда-ми з Вами стали б, плече в плече. Зараз прошу - допомогайте нам!
показать весь комментарий
12.05.2022 00:11 Ответить
Илон Маск в 17 лет. В этот год он переехал из ЮАР в Канаду, и все, что у него было с собой - рюкзак, чемодан с книгами и $2000
показать весь комментарий
12.05.2022 00:21 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:43 Ответить
Останні "перемовини":- АКТ КАПІТУЛЯЦІЇ рашкі - ЯЛТА 2022!!! СЛАВА АРМІЇ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 12:29 Ответить
Петиція для звернення до Держдепу США для звільнення вояків Азова і ЗСУ з Маріуполя. Петиція ще на розгляді -
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/petition/MyPetitions
показать весь комментарий
12.05.2022 15:33 Ответить
 
 