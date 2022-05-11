США будут помогать Украине, пока агрессия РФ не прекратится, - Госдеп

Оборонная помощь Украине и инструменты давления на РФ начинают доказывать свою эффективность, поэтому США продолжат это делать, пока не заставят Кремль прекратить войну.

Об этом сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия до сих пор не проявила никаких признаков того, что она готова принять это (дипломатию. – Ред.) как выход из ситуации. Поэтому мы продолжим делать то, что уже доказало свою эффективность", - сказал Прайс.

Он уточнил, что Соединенные Штаты будут и впредь оказывать украинским партнерам помощь в сфере безопасности и обороны, чтобы они могли отражать жестокие атаки россиян, защищать свои свободу, демократию и независимость.

"Мы будем и дальше наращивать экономические и финансовые последствия для кремля, а также всех, кто способствует этой войне", - добавил Прайс.

Кроме того, по его словам, США будут делать все возможное для поддержки Украины и привлечения к ответственности представителей российских властей, чтобы побудить кремль к ответственной дипломатии и диалогу, который может уменьшить насилие и привести к прекращению войны.