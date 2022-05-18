В Словакии было предложено ввести специальный налог на российскую нефть

Введение в Словакии специального налога на перерабатываемую в стране российскую нефть позволит увеличить доходы государственного бюджета. Такое предложение внес Министр финансов Словакии Игорь Матович.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Матович сказал, что специальный налог может принести около 300 миллионов евро дополнительных доходов в государственный бюджет, которые могут покрыть некоторые расходы на меры по постепенному отказу от российской нефти. По его словам, налог в размере 30% должен быть уплачен по разнице между ценой на нефть из России и ценой других поставщиков.

Министр экономики Словакии Ричард Сулик заявил, что введение нового налога может привести к повышению цен на топливо и пригрозил наложить вето на это предложение.

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