В Словакии было предложено ввести специальный налог на российскую нефть
Введение в Словакии специального налога на перерабатываемую в стране российскую нефть позволит увеличить доходы государственного бюджета. Такое предложение внес Министр финансов Словакии Игорь Матович.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Матович сказал, что специальный налог может принести около 300 миллионов евро дополнительных доходов в государственный бюджет, которые могут покрыть некоторые расходы на меры по постепенному отказу от российской нефти. По его словам, налог в размере 30% должен быть уплачен по разнице между ценой на нефть из России и ценой других поставщиков.
Министр экономики Словакии Ричард Сулик заявил, что введение нового налога может привести к повышению цен на топливо и пригрозил наложить вето на это предложение.
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Не забувайте , що усі сусідні східні до Донбасу й Харківщини райони Московії це та ж сама полоса чернозему .
А є ще Кубань й Ставропілля -- це червоний грунт . Колись Кубань в софкови часи мала найвисший показник центнеру з гектар (70) . Це майже як в США (100) . В Україні було 40 , а середній по софку був 10 .
А зерно це не нафта або навіть газ (де є альтернатива) .
Ось й зараз ... навіть нема конкуренції на цьому ринку . Бо високопродуктивні грунти дуже обмежанні , особливо в тому сенсі , який потребує великі посівні площі . А це пшениця й жито .
До речі по житу як раз це Україна й парашкінойдне черноземмя .
А пшениця -- це Кубань й Ставропілля .
ринок все врегулює
Це на той випадок , якщо ***** прибереться з України (або йще верогіднійше -- його прибере ЗСУ) й почнеться поступова відміна санкції .
Тоді , крім / санцій можливо втановити контрибуційни податок на років 50-70 . Що б компесувала РФія (або те , що станє її правонаступником) усі збитки за руйнацію України .
Но Украине ведь не нужны деньги в бюджет,пусть Гейропейцы халяву шлют.