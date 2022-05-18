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У Словаччині запропонували ввести спеціальний податок на російську нафту

словакия

Введення в Словаччині спеціального податку на російську нафту, що переробляється в країні, дозволить збільшити доходи державного бюджету. Таку пропозицію вніс міністр фінансів Словаччини Ігор Матович.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Матович сказав, що спеціальний податок може принести близько 300 мільйонів євро додаткових доходів до державного бюджету, які можуть покрити деякі витрати на заходи щодо поступової відмови від російської нафти. За його словами, податок у розмірі 30% повинен бути сплачений з різниці між ціною на нафту з Росії та ціною від інших постачальників.

Міністр економіки Словаччини Річард Сулик заявив, що введення нового податку може призвести до підвищення цін на паливо, і пригрозив накласти вето на цю пропозицію.

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Автор: 

податки (3913) нафта (5640) Словаччина (1138)


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Тобто ***, а не ембарго?
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18.05.2022 03:29 Відповісти
А як Ви бачити ембарго на зерно чи олію ?!
Не забувайте , що усі сусідні східні до Донбасу й Харківщини райони Московії це та ж сама полоса чернозему .
А є ще Кубань й Ставропілля -- це червоний грунт . Колись Кубань в софкови часи мала найвисший показник центнеру з гектар (70) . Це майже як в США (100) . В Україні було 40 , а середній по софку був 10 .

А зерно це не нафта або навіть газ (де є альтернатива) .
Ось й зараз ... навіть нема конкуренції на цьому ринку . Бо високопродуктивні грунти дуже обмежанні , особливо в тому сенсі , який потребує великі посівні площі . А це пшениця й жито .
До речі по житу як раз це Україна й парашкінойдне черноземмя .

А пшениця -- це Кубань й Ставропілля .
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18.05.2022 05:02 Відповісти
ні, кацапська бензин буде дорожча від арабської чи венесуельської
ринок все врегулює
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18.05.2022 07:48 Відповісти
Требо домагатися , що кожна країна антихуйловської коаліції втановили синхронно податок на контрибуцію будь якого товари з РФії .
Це на той випадок , якщо ***** прибереться з України (або йще верогіднійше -- його прибере ЗСУ) й почнеться поступова відміна санкції .
Тоді , крім / санцій можливо втановити контрибуційни податок на років 50-70 . Що б компесувала РФія (або те , що станє її правонаступником) усі збитки за руйнацію України .
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18.05.2022 04:48 Відповісти
Вот бы Украина такое сделала.
Но Украине ведь не нужны деньги в бюджет,пусть Гейропейцы халяву шлют.
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18.05.2022 06:25 Відповісти
 
 