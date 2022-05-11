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Новини Війна
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Польща та Словаччина лобіюватимуть якнайшвидше надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - Дуда

дуда,чапутова

Президенти Польщі та Словаччини Анджей Дуда та Зузана Чапутова анонсують серію візитів до країн Західної Європи, щоб переконати їхніх лідерів надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Польщі.

"Я прийняв пропозицію президентки Зузани Чапутової провести своєрідну лобістську місію щодо України серед наших колег у країнах ЄС, особливо там, де є сумніви, чи має Україна швидко отримати цей статус. Ми не сумніваємося, що вона має отримати цей статус якомога швидше", - наголосив Дуда.

Також, за словами польського президента, вони намагатимуться переконати про необхідність рішення на майбутньому саміті НАТО в Мадриді про посилення присутності Альянсу на східному фланзі.

Також читайте: Ми – нація, яка вже заплатила за майбутнє членство в Європейському Союзі найбільшу ціну, - Порошенко

Автор: 

Польща (8639) Словаччина (1120) членство в ЄС (1300) Євросоюз (13707) Дуда Анджей (788)


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Топ коментарі
+6
Дякуємо, брати-слов'яни!
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11.05.2022 20:12 Відповісти
+5
Спасибо настоящим словянам.
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11.05.2022 20:10 Відповісти
+4
гарно
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11.05.2022 20:08 Відповісти
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гарно
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11.05.2022 20:08 Відповісти
Спасибо настоящим словянам.
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11.05.2022 20:10 Відповісти
Дякуємо, брати-слов'яни!
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11.05.2022 20:12 Відповісти
І що це нам дасть? ***** злякається і втече?
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11.05.2022 20:24 Відповісти
З глузду з'їхав? Подивись дату його реєсртації та кількість підписників.
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11.05.2022 20:46 Відповісти
вступ в ЕС це цивілізаційний вибір України, це відмова від "руського міра" назавжди. Хто цього не розуміє, чи розповідає байки про самостійність і нейтральніть - ***** і рашист. І покуй, коли він тут зарееструвався.
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11.05.2022 20:53 Відповісти
Как минимум это подтвердит, что мы не зря воюем и мы не одни. Психологически очень важный момент.
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11.05.2022 20:34 Відповісти
кацапи запитуватимуть у свого ***** чому саме так? Чому воюючу Україну з "фашистами" та "наркоманами" беруть до Європи? Та від чого вони нас "звільнюють" взагаі? Від вступу до Європи, до якої вони їздять по візах?
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11.05.2022 20:49 Відповісти
А ти хіба не здогадуєшся, яка буде відповідь? При тому, коли коняка виригує, що Гітлер був євреєм? Буде щось на кшталт такого - нєофашізм с нєонацізмом расширился на всю Європу, Європа вступаєт у спєцапєрацію протів рассєющки, загнівающій Запад - паследняя стадєя і подібна хуūня....
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11.05.2022 21:01 Відповісти
Тупе питання на межі розумової патології.
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11.05.2022 21:34 Відповісти
Кулеба ж сказав, що кандидатство то зрада
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11.05.2022 20:53 Відповісти
Я прийняв пропозицію президентки Зузани Чапутової провести своєрідну лобістську місію щодо України серед наших колег у країнах ЄС, особливо там, де є сумніви, чи має Україна швидко отримати цей статус.Джерело:

‼️‼️‼️ВСЕ ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО СЛОВАКИЮ
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11.05.2022 23:47 Відповісти
 
 