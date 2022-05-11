Польща та Словаччина лобіюватимуть якнайшвидше надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - Дуда

Президенти Польщі та Словаччини Анджей Дуда та Зузана Чапутова анонсують серію візитів до країн Західної Європи, щоб переконати їхніх лідерів надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Польщі.

"Я прийняв пропозицію президентки Зузани Чапутової провести своєрідну лобістську місію щодо України серед наших колег у країнах ЄС, особливо там, де є сумніви, чи має Україна швидко отримати цей статус. Ми не сумніваємося, що вона має отримати цей статус якомога швидше", - наголосив Дуда.

Також, за словами польського президента, вони намагатимуться переконати про необхідність рішення на майбутньому саміті НАТО в Мадриді про посилення присутності Альянсу на східному фланзі.

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