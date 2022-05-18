В июне Евросовет рассмотрит заявку Украины на членство в ЕС, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил президенту Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена на заседании Евросовета в июне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на Елисейский дворец по итогам разговора Макрона и Зеленского.

Кроме того, Макрон расспросил Зеленского о ситуации в Мариуполе, пока идет эвакуация людей с завода "Азовсталь", и о потребностях Украины и, как отмечается, "подтвердил свою полную решимость реагировать на все просьбы о поддержке, высказанные Украиной, в частности, относительно оборонной техники, топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки, а также бороться с безнаказанностью!.

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Макрон подтвердил, что Франция будет продолжать поставлять оружие и эти поставки будут увеличиваться в ближайшие недели, так же, как и поставки гуманитарной помощи.

Президенты также обсудили гарантии безопасности, которые Париж может предоставить Киеву, чтобы обеспечить соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины и возможные пути решения проблемы экспорта украинского зерна.