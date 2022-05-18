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В июне Евросовет рассмотрит заявку Украины на членство в ЕС, - Макрон

макрон,зеленський

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил президенту Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена на заседании Евросовета в июне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на Елисейский дворец по итогам разговора Макрона и Зеленского.

Кроме того, Макрон расспросил Зеленского о ситуации в Мариуполе, пока идет эвакуация людей с завода "Азовсталь", и о потребностях Украины и, как отмечается, "подтвердил свою полную решимость реагировать на все просьбы о поддержке, высказанные Украиной, в частности, относительно оборонной техники, топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки, а также бороться с безнаказанностью!.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия и гуманитарного оборудования

Макрон подтвердил, что Франция будет продолжать поставлять оружие и эти поставки будут увеличиваться в ближайшие недели, так же, как и поставки гуманитарной помощи.

Президенты также обсудили гарантии безопасности, которые Париж может предоставить Киеву, чтобы обеспечить соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины и возможные пути решения проблемы экспорта украинского зерна.

Евросоюз (17343) Макрон Эмманюэль (1381)


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Топ комментарии
+5
Буба в дипломатии не понимает, где его место, как дипломата, и ничему не учится, а ведет себя как мальчик в детсадике, у которого отняли его любимую машинку. Дипломатия - это не склоки в 95 квартале. Вот такое мнение высказал один уважаемый блогер. Лично я поддерживаю, что он сказал о Штайнмайере и что о Штольце прокукарекал наш посол в ФРГ на моем уровне диванного експерта. Поддерживаю на 100% также его высказывание о Макароне, который хочет сохранить не побитой морду лица фюрера репоедов *****. Но это публичный наезд на главы ведущих политиков ЕС, ***** ему стоя аплодирует за это. Такие вопросы, по словам этого блогера решаются на уровне дипломатов, кулуарно и тихо. В итоге после таких публичных наездов найвелычнишого немцы обиделись и не дают нам ни танки, ни средства ПВО. А как отреагирует на это Макарон, мы еще увидим. Буба создает проблемы для страны на ровном месте и теряет мощнейших союзников.
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18.05.2022 07:38 Ответить
+2
Макрончик,не підведи,будь ласка,бо тебе так часто хилитає щось від вітру!Будь послідовним,Україні допоможи,а рашку на х ......пошли!)
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18.05.2022 02:03 Ответить
+1
поживи хоч трошки, хоча би тут, на форумі цензора - тоді будеш мати право замовляти, куди тобі хочеться.
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18.05.2022 09:29 Ответить
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Макрончик,не підведи,будь ласка,бо тебе так часто хилитає щось від вітру!Будь послідовним,Україні допоможи,а рашку на х ......пошли!)
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18.05.2022 02:03 Ответить
Буба в дипломатии не понимает, где его место, как дипломата, и ничему не учится, а ведет себя как мальчик в детсадике, у которого отняли его любимую машинку. Дипломатия - это не склоки в 95 квартале. Вот такое мнение высказал один уважаемый блогер. Лично я поддерживаю, что он сказал о Штайнмайере и что о Штольце прокукарекал наш посол в ФРГ на моем уровне диванного експерта. Поддерживаю на 100% также его высказывание о Макароне, который хочет сохранить не побитой морду лица фюрера репоедов *****. Но это публичный наезд на главы ведущих политиков ЕС, ***** ему стоя аплодирует за это. Такие вопросы, по словам этого блогера решаются на уровне дипломатов, кулуарно и тихо. В итоге после таких публичных наездов найвелычнишого немцы обиделись и не дают нам ни танки, ни средства ПВО. А как отреагирует на это Макарон, мы еще увидим. Буба создает проблемы для страны на ровном месте и теряет мощнейших союзников.
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18.05.2022 07:38 Ответить
після чергового звінка путлеру -чи до звінка??
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18.05.2022 05:15 Ответить
Без-на-дій-но ... .
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18.05.2022 06:17 Ответить
Кто как, я лично не хочу в Евросоюз. Я хочу, чтоб Украина была независима, я хочу европейское образование, суды, полицию, медицину в Украине. Я не понимаю зачем лезть туда куда не пускают. Британия вышла и развивается, какого хера лезть туда и быть зависимым? Ааа уже шось подписали, землю видать и недра? Понимаю
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18.05.2022 09:21 Ответить
поживи хоч трошки, хоча би тут, на форумі цензора - тоді будеш мати право замовляти, куди тобі хочеться.
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18.05.2022 09:29 Ответить
"землю видать и недра"------Варнавин! землю и недра насилуют в Украине сосем не Европа, а тот, кто тебе, боту серущ=му, платит 30 гривенников за твою ложь
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18.05.2022 09:41 Ответить
Коли щось торкається війни, то Франції краще помовчати, щоби їй зайвий раз не нагадували про Другу світову війну.
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18.05.2022 10:02 Ответить
Евросоюз это хорошо, но где гарантия, что мы будем жить хотя бы как Польша, а не как Румыния и Болгария？
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18.05.2022 10:27 Ответить
Шо Макарону, шо зе, шо *******....одинаковий прОцент довіри.
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18.05.2022 13:33 Ответить
Як Вова косив від повєсток в армію -

https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM
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18.05.2022 14:17 Ответить
Так этот же Микрон на прошлой неделе вещал что для Украины надо найти другую формулу сближения с Европой , а не членство ЕС
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18.05.2022 14:42 Ответить
 
 