Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия и гуманитарного оборудования

Президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским обсудил гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба французского лидера, информирует Цензор.НЕТ.

Макрон подтвердил, что поставки оружия из Франции будут продолжаться и будут усиливаться в ближайшие дни и недели. Это касается также и доставки гуманитарного оборудования.

Президенты обсудили гарантии безопасности, которые Франция может предоставить Украине в рамках международного соглашения для обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.

Читайте: Обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, - Зеленский провел переговоры с Макроном