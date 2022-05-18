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Новости Война
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Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия и гуманитарного оборудования

макрон

Президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским обсудил гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба французского лидера, информирует Цензор.НЕТ.

Макрон подтвердил, что поставки оружия из Франции будут продолжаться и будут усиливаться в ближайшие дни и недели. Это касается также и доставки гуманитарного оборудования.

Президенты обсудили гарантии безопасности, которые Франция может предоставить Украине в рамках международного соглашения для обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.

Читайте: Обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, - Зеленский провел переговоры с Макроном

Зеленский Владимир (21090) Франция (3557) Макрон Эмманюэль (1381)


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Топ комментарии
+12
Ще з )(уйлом дві години побалакати не забудь про це.
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17.05.2022 23:35 Ответить
+8
Эммануэль, пока не увидим дивизиона Цезарей и десятка вагонов снарядов к ним, не поверим. Только бункерному не звони и не сообщай об этом
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17.05.2022 23:49 Ответить
+5
а можно уточнить, какое оружие нам поставляет франция??
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17.05.2022 23:47 Ответить
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Ще з )(уйлом дві години побалакати не забудь про це.
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17.05.2022 23:35 Ответить
Жодних чітких сигналів, тільки діло - тільки реальна зброя. Нарешті переломили ставлення Франції та Німеччини.
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17.05.2022 23:38 Ответить
А що таке? Вовремя передать ето предвидеть?
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17.05.2022 23:42 Ответить
Макароны на уши вешает
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17.05.2022 23:43 Ответить
а можно уточнить, какое оружие нам поставляет франция??
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17.05.2022 23:47 Ответить
Тактические багеты.
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18.05.2022 03:52 Ответить
Психическое оружие.
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18.05.2022 06:36 Ответить
Эммануэль, пока не увидим дивизиона Цезарей и десятка вагонов снарядов к ним, не поверим. Только бункерному не звони и не сообщай об этом
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17.05.2022 23:49 Ответить
Беспокоиться начнет, а в случае нападения рискнет заглянуть в очко Путина. Если сама Франция сдалась Гитлеру без боя, то что говорить про защиту далекой и непонятной Украины. Хотя и на том спасибо.
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17.05.2022 23:52 Ответить
Швец разнес зе-владу...., в двух словах - "это позор какой-то" (с)....
https://youtu.be/hEZHBVFmx8s?list=TLPQMTcwNTIwMjK88uPB9pgltA https://youtu.be/hEZHBVFmx8s
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18.05.2022 01:28 Ответить
Один клоун другому что-то постоянно обещает и оба клоуна пытаются увидеть "мир" в очке у ху..ла. Один клоун постоянно звонит ху..лу, подолгу с ним о чем-то разговаривает, но стесняется говорить о чем именно... А другой клоун уж третий год подряд мечтает встретиться с ху..лом, рассказывает всем, что если как-то по особому заглянуть ху..лу в очко, то там можно увидеть "мир", и даже теперь он так считает, когда ху..ло уже убивает сограждан клоуна, даже тех, которые некогда аплодировали клоуну и кричали "какая разница, хуже не будет!". Зато всем теперь не скучно, не правда ли, друзья?
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18.05.2022 01:29 Ответить
А какое оружие поставила нам Франция?
Боевой летающий "Ситроен" Фантомаса ?
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18.05.2022 03:50 Ответить
Фотопортреты жены Макрон в качестве пихического оружия для устрашения и деморализаци врага.
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18.05.2022 06:40 Ответить
Как и с Германией - обіцянка цяцянка...
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18.05.2022 07:54 Ответить
"обещать не значит жениться .."
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18.05.2022 08:26 Ответить
 
 