Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия и гуманитарного оборудования
Президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским обсудил гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба французского лидера, информирует Цензор.НЕТ.
Макрон подтвердил, что поставки оружия из Франции будут продолжаться и будут усиливаться в ближайшие дни и недели. Это касается также и доставки гуманитарного оборудования.
Президенты обсудили гарантии безопасности, которые Франция может предоставить Украине в рамках международного соглашения для обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.
Топ комментарии
+12 Sav UA
показать весь комментарий17.05.2022 23:35 Ответить Ссылка
+8 Дмитрий Иванов #466733
показать весь комментарий17.05.2022 23:49 Ответить Ссылка
+5 Женя-Женя
показать весь комментарий17.05.2022 23:47 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://youtu.be/hEZHBVFmx8s?list=TLPQMTcwNTIwMjK88uPB9pgltA https://youtu.be/hEZHBVFmx8s
Боевой летающий "Ситроен" Фантомаса ?