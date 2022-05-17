Макрон пообіцяв Зеленському збільшити поставки зброї та гуманітарного обладнання

Президент Емманюель Макрон під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським обговорив гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє пресслужба французького лідера, інформує Цензор.НЕТ.

Макрон підтвердив, що поставки зброї з Франції триватимуть і будуть посилюватися в найближчі дні та тижні. Це стосується також і доставки гуманітарного обладнання.

Також президенти обговорили гарантії безпеки, які Франція може надати Україні в рамках міжнародної угоди для забезпечення суверенітету та територіальної цілісності країни.

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