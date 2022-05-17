Макрон пообіцяв Зеленському збільшити поставки зброї та гуманітарного обладнання
Президент Емманюель Макрон під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським обговорив гарантії безпеки для України.
Про це повідомляє пресслужба французького лідера, інформує Цензор.НЕТ.
Макрон підтвердив, що поставки зброї з Франції триватимуть і будуть посилюватися в найближчі дні та тижні. Це стосується також і доставки гуманітарного обладнання.
Також президенти обговорили гарантії безпеки, які Франція може надати Україні в рамках міжнародної угоди для забезпечення суверенітету та територіальної цілісності країни.
Топ коментарі
+12 Sav UA
показати весь коментар17.05.2022 23:35 Відповісти Посилання
+8 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар17.05.2022 23:49 Відповісти Посилання
+5 Женя-Женя
показати весь коментар17.05.2022 23:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/hEZHBVFmx8s?list=TLPQMTcwNTIwMjK88uPB9pgltA https://youtu.be/hEZHBVFmx8s
Боевой летающий "Ситроен" Фантомаса ?