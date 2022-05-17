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Новини Війна
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Макрон пообіцяв Зеленському збільшити поставки зброї та гуманітарного обладнання

макрон

Президент Емманюель Макрон під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським обговорив гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє пресслужба французького лідера, інформує Цензор.НЕТ.

Макрон підтвердив, що поставки зброї з Франції триватимуть і будуть посилюватися в найближчі дні та тижні. Це стосується також і доставки гуманітарного обладнання.

Також президенти обговорили гарантії безпеки, які Франція може надати Україні в рамках міжнародної угоди для забезпечення суверенітету та територіальної цілісності країни.

Також читайте: Обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, - Зеленський провів переговори з Макроном

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Франція (3122) Макрон Емманюель (1535)


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Топ коментарі
+12
Ще з )(уйлом дві години побалакати не забудь про це.
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17.05.2022 23:35 Відповісти
+8
Эммануэль, пока не увидим дивизиона Цезарей и десятка вагонов снарядов к ним, не поверим. Только бункерному не звони и не сообщай об этом
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17.05.2022 23:49 Відповісти
+5
а можно уточнить, какое оружие нам поставляет франция??
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17.05.2022 23:47 Відповісти
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Ще з )(уйлом дві години побалакати не забудь про це.
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17.05.2022 23:35 Відповісти
Жодних чітких сигналів, тільки діло - тільки реальна зброя. Нарешті переломили ставлення Франції та Німеччини.
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17.05.2022 23:38 Відповісти
А що таке? Вовремя передать ето предвидеть?
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17.05.2022 23:42 Відповісти
Макароны на уши вешает
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17.05.2022 23:43 Відповісти
а можно уточнить, какое оружие нам поставляет франция??
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17.05.2022 23:47 Відповісти
Тактические багеты.
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18.05.2022 03:52 Відповісти
Психическое оружие.
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18.05.2022 06:36 Відповісти
Эммануэль, пока не увидим дивизиона Цезарей и десятка вагонов снарядов к ним, не поверим. Только бункерному не звони и не сообщай об этом
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17.05.2022 23:49 Відповісти
Беспокоиться начнет, а в случае нападения рискнет заглянуть в очко Путина. Если сама Франция сдалась Гитлеру без боя, то что говорить про защиту далекой и непонятной Украины. Хотя и на том спасибо.
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17.05.2022 23:52 Відповісти
Швец разнес зе-владу...., в двух словах - "это позор какой-то" (с)....
https://youtu.be/hEZHBVFmx8s?list=TLPQMTcwNTIwMjK88uPB9pgltA https://youtu.be/hEZHBVFmx8s
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18.05.2022 01:28 Відповісти
Один клоун другому что-то постоянно обещает и оба клоуна пытаются увидеть "мир" в очке у ху..ла. Один клоун постоянно звонит ху..лу, подолгу с ним о чем-то разговаривает, но стесняется говорить о чем именно... А другой клоун уж третий год подряд мечтает встретиться с ху..лом, рассказывает всем, что если как-то по особому заглянуть ху..лу в очко, то там можно увидеть "мир", и даже теперь он так считает, когда ху..ло уже убивает сограждан клоуна, даже тех, которые некогда аплодировали клоуну и кричали "какая разница, хуже не будет!". Зато всем теперь не скучно, не правда ли, друзья?
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18.05.2022 01:29 Відповісти
А какое оружие поставила нам Франция?
Боевой летающий "Ситроен" Фантомаса ?
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18.05.2022 03:50 Відповісти
Фотопортреты жены Макрон в качестве пихического оружия для устрашения и деморализаци врага.
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18.05.2022 06:40 Відповісти
Как и с Германией - обіцянка цяцянка...
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18.05.2022 07:54 Відповісти
"обещать не значит жениться .."
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18.05.2022 08:26 Відповісти
 
 