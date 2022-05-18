Россияне уже не решаются форсировать Северский Донец, - Гайдай

В Луганской области российские военные отказываются идти в Белогоровку и форсировать Северский Донец.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что пути лично разрабатывают план, как это возможно осуществить. Сами рашистские воины отказываются идти в Белогоровку, ведь знают, что их там ждет только смерть. ВСУ делает все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от "дороги жизни"", – написал глава ОВА.

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По его информации, россияне сосредоточились исключительно на Луганщине, это сейчас форпост, сдерживающий российское нашествие. Сведений о подготовке врагами "референдума" нет.

Захватчики продолжают стягивать технику. В частности, в разных захваченных населенных пунктах они установили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Сейчас враги сменили тактику: сначала мощно обстреливают, а потом сразу идут на прорыв.