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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне уже не решаются форсировать Северский Донец, - Гайдай

рф,техніка,донець,сіверський

В Луганской области российские военные отказываются идти в Белогоровку и форсировать Северский Донец.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что пути лично разрабатывают план, как это возможно осуществить. Сами рашистские воины отказываются идти в Белогоровку, ведь знают, что их там ждет только смерть. ВСУ делает все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от "дороги жизни"", – написал глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При уничтожении российской переправы через Северский Донец был ликвидирован командир инженерной бригады оккупантов полковник Козлов. ФОТО

По его информации, россияне сосредоточились исключительно на Луганщине, это сейчас форпост, сдерживающий российское нашествие. Сведений о подготовке врагами "референдума" нет.

Захватчики продолжают стягивать технику. В частности, в разных захваченных населенных пунктах они установили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Сейчас враги сменили тактику: сначала мощно обстреливают, а потом сразу идут на прорыв.

Северский Донец (41) Гайдай ЛОГА (716)


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Топ комментарии
+10
Смерть російським окупантам!
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18.05.2022 02:21 Ответить
+7
Слава ЗСУ
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18.05.2022 02:31 Ответить
+6
Чо-та мы форсируем и форсируем. А они нас мочат и мочат... Фигня какая-то... Ну давайте еще раз попробуем... Нет, опять замочили. Что-то тут не так...

Уровень аналитики в командовании орды - боги войны.
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18.05.2022 02:45 Ответить
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Смерть російським окупантам!
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18.05.2022 02:21 Ответить
Може фуйло особисто, на біс, їх поведе на переправу?
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18.05.2022 07:46 Ответить
Слава ЗСУ
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18.05.2022 02:31 Ответить
Чо-та мы форсируем и форсируем. А они нас мочат и мочат... Фигня какая-то... Ну давайте еще раз попробуем... Нет, опять замочили. Что-то тут не так...

Уровень аналитики в командовании орды - боги войны.
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18.05.2022 02:45 Ответить
Нет, там :"Дан приказ" и его надо во что бы то не стало выполнить
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18.05.2022 03:16 Ответить
Думаю там по другому... Там типа - "Форсируем речку тут! Но тут же нас мочат постоянно и вообще, вон, через cто метров, бревно через речку переброшено, давайте там пройдем? Нет. Там нельзя. Там лесник живет. Там еще больше звездюлей от него огребем."
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18.05.2022 03:49 Ответить
Возвращается разведка:
-Пехота не пройдет, только танки. Там такие собаки.
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18.05.2022 08:53 Ответить
Чорнобаївка... Зміїний... Білогорівка... Прямо суцільні "молодий ковбой та одиноке дерево в прерії"...
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18.05.2022 06:44 Ответить
Розкажи про ковбоя
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18.05.2022 07:08 Ответить
Ну так там же руководит переправой сам лично великий полководец из подворотни.... вот и результат
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18.05.2022 07:33 Ответить
хай х!йло орків пускає в розхід, чого їх економити,
що б його кумір сталін сказав би що так мало орків послав на смерть
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18.05.2022 02:50 Ответить
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18.05.2022 04:20 Ответить
Советская армия в 1943 году потерпела катастрофическое поражение в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге, а соотношение потерь в бронетехнике было 235 к 5 в пользу Германии
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18.05.2022 06:20 Ответить
Нащо постити всяку фігню?
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18.05.2022 08:40 Ответить
Скажу як типу "еколог" : скільки лайна потім доведеться в українских річках й озерах потім вилавлювати . Й скільки йще поколін українців буде гидувати ходити на водоймища просто тупо повідпочивати ....

Ось сьогодні в районі Макаріва підірвався фермер на "подаруках" клятих парашкіноїдів .

Їм навіть пекла замало !
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18.05.2022 04:40 Ответить
Заспокойся! Є на півночі Чернігівщини такі собі "Голубі озера" - колишні піщані кар"єри, де добували чистий кварцевий пісок для виробництва скла (йшов на експорт навіть) Так от - їх облюбували не тільки місцеві, але й приїжджі - там навіть почали будувать туристичні об"єкти (будиночки, кафешки) Так от - якось приїхали хлопці з Чернігова Спочатку добре випили, а потім купаться полізли І один "не випірнув" Вони викликали водолаза з міста Той пірнув Потім вилазить і каже: "Хлопці! А як "ваш" одягнутий був? Бо там їх півтора десятка! "
Знаєш - люди продовжили туди їздить купаться! Так само, як жителі Ізраїлю не перестали купаться в морі після того, як у боях на морі з єгиптянами та сірійцями на берег почало виносить трупи моряків!
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18.05.2022 06:56 Ответить
Через 8 лет никакого потим не настало
и сейчас не будет.Переживать не о чём
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18.05.2022 06:22 Ответить
Ой, а што такоє? Пачіму не фарсіруют?
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18.05.2022 11:22 Ответить
 
 