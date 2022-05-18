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Росіяни вже не наважуються форсувати Сіверський Донець, - Гайдай

рф,техніка,донець,сіверський

На Луганщині російські військові відмовляються йти до Білогорівки і форсувати Сіверський Донець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Сіверський Донець орки поки не форсують. Страшно. Іноземні ЗМІ передають, що путін особисто розробляє план, як це можливо здійснити. Самі рашистські вояки відмовляються йти до Білогорівки, адже знають, що на них там чекає тільки смерть. ЗСУ робить все можливе, аби росіяни не змогли пройти річку, створити плацдарм для наступу і відрізати нас від "дороги життя"", - написав очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При знищенні російської переправи через Сіверський Донець було ліквідовано командира інженерної бригади окупантів полковника Козлова. ФОТО

За його інформацією, росіяни зосередилися виключно на Луганщині, це зараз форпост, який стримує російську навалу. Відомостей щодо підготовки ворогами "референдуму" немає.

Загарбники продовжують стягувати техніку. Зокрема, в різних захоплених населених пунктах вони встановили зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир". Зараз вороги змінили тактику: спочатку потужно обстрілюють, а тоді відразу йдуть на прорив.

Автор: 

Сіверський Донець (36) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+10
Смерть російським окупантам!
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18.05.2022 02:21 Відповісти
+7
Слава ЗСУ
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18.05.2022 02:31 Відповісти
+6
Чо-та мы форсируем и форсируем. А они нас мочат и мочат... Фигня какая-то... Ну давайте еще раз попробуем... Нет, опять замочили. Что-то тут не так...

Уровень аналитики в командовании орды - боги войны.
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18.05.2022 02:45 Відповісти
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Смерть російським окупантам!
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18.05.2022 02:21 Відповісти
Може фуйло особисто, на біс, їх поведе на переправу?
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18.05.2022 07:46 Відповісти
Слава ЗСУ
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18.05.2022 02:31 Відповісти
Чо-та мы форсируем и форсируем. А они нас мочат и мочат... Фигня какая-то... Ну давайте еще раз попробуем... Нет, опять замочили. Что-то тут не так...

Уровень аналитики в командовании орды - боги войны.
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18.05.2022 02:45 Відповісти
Нет, там :"Дан приказ" и его надо во что бы то не стало выполнить
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18.05.2022 03:16 Відповісти
Думаю там по другому... Там типа - "Форсируем речку тут! Но тут же нас мочат постоянно и вообще, вон, через cто метров, бревно через речку переброшено, давайте там пройдем? Нет. Там нельзя. Там лесник живет. Там еще больше звездюлей от него огребем."
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18.05.2022 03:49 Відповісти
Возвращается разведка:
-Пехота не пройдет, только танки. Там такие собаки.
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18.05.2022 08:53 Відповісти
Чорнобаївка... Зміїний... Білогорівка... Прямо суцільні "молодий ковбой та одиноке дерево в прерії"...
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18.05.2022 06:44 Відповісти
Розкажи про ковбоя
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18.05.2022 07:08 Відповісти
Ну так там же руководит переправой сам лично великий полководец из подворотни.... вот и результат
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18.05.2022 07:33 Відповісти
хай х!йло орків пускає в розхід, чого їх економити,
що б його кумір сталін сказав би що так мало орків послав на смерть
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18.05.2022 02:50 Відповісти
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18.05.2022 04:20 Відповісти
Советская армия в 1943 году потерпела катастрофическое поражение в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге, а соотношение потерь в бронетехнике было 235 к 5 в пользу Германии
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18.05.2022 06:20 Відповісти
Нащо постити всяку фігню?
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18.05.2022 08:40 Відповісти
Скажу як типу "еколог" : скільки лайна потім доведеться в українских річках й озерах потім вилавлювати . Й скільки йще поколін українців буде гидувати ходити на водоймища просто тупо повідпочивати ....

Ось сьогодні в районі Макаріва підірвався фермер на "подаруках" клятих парашкіноїдів .

Їм навіть пекла замало !
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18.05.2022 04:40 Відповісти
Заспокойся! Є на півночі Чернігівщини такі собі "Голубі озера" - колишні піщані кар"єри, де добували чистий кварцевий пісок для виробництва скла (йшов на експорт навіть) Так от - їх облюбували не тільки місцеві, але й приїжджі - там навіть почали будувать туристичні об"єкти (будиночки, кафешки) Так от - якось приїхали хлопці з Чернігова Спочатку добре випили, а потім купаться полізли І один "не випірнув" Вони викликали водолаза з міста Той пірнув Потім вилазить і каже: "Хлопці! А як "ваш" одягнутий був? Бо там їх півтора десятка! "
Знаєш - люди продовжили туди їздить купаться! Так само, як жителі Ізраїлю не перестали купаться в морі після того, як у боях на морі з єгиптянами та сірійцями на берег почало виносить трупи моряків!
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18.05.2022 06:56 Відповісти
Через 8 лет никакого потим не настало
и сейчас не будет.Переживать не о чём
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18.05.2022 06:22 Відповісти
Ой, а што такоє? Пачіму не фарсіруют?
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18.05.2022 11:22 Відповісти
 
 