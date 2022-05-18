Росіяни вже не наважуються форсувати Сіверський Донець, - Гайдай

На Луганщині російські військові відмовляються йти до Білогорівки і форсувати Сіверський Донець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Сіверський Донець орки поки не форсують. Страшно. Іноземні ЗМІ передають, що путін особисто розробляє план, як це можливо здійснити. Самі рашистські вояки відмовляються йти до Білогорівки, адже знають, що на них там чекає тільки смерть. ЗСУ робить все можливе, аби росіяни не змогли пройти річку, створити плацдарм для наступу і відрізати нас від "дороги життя"", - написав очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При знищенні російської переправи через Сіверський Донець було ліквідовано командира інженерної бригади окупантів полковника Козлова. ФОТО

За його інформацією, росіяни зосередилися виключно на Луганщині, це зараз форпост, який стримує російську навалу. Відомостей щодо підготовки ворогами "референдуму" немає.

Загарбники продовжують стягувати техніку. Зокрема, в різних захоплених населених пунктах вони встановили зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир". Зараз вороги змінили тактику: спочатку потужно обстрілюють, а тоді відразу йдуть на прорив.