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При знищенні російської переправи через Сіверський Донець було ліквідовано командира інженерної бригади окупантів полковника Козлова. ФОТО

У Муромі Володимирської області Росії у вівторок поховали полковника Дениса Козлова, який командував 12-ю окремою гвардійською інженерною Кенігсберзько-Городокською Червонопрапорною бригадою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Муром24".

Як йдеться у матеріалі, полковник був ліквідований  11 травня при наведенні понтонної переправи для подальшого просування військ.

Саме в цей час російська армія зазнала великих втрат, намагаючись налагодити понтонну переправу через річку Сіверський Донець біля села Білогорівка Луганської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розгром російських танків на переправі біля Білогорівки через Сіверський Донець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

При знищенні російської переправи через Сіверський Донець було ліквідовано командира інженерної бригади окупантів полковника Козлова 01

Автор: 

армія рф (18050) ліквідація (4151) Сіверський Донець (36)


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Топ коментарі
+83
Командир бригады козлов.
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17.05.2022 20:27 Відповісти
+27
Справжній полковник. Підтримав своїх вояків особистим прикладом.

Тому будь ласка в другий ряд на концерт Кобзону пішов. Бажав в перший, але там генерали та Жиріновський.
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17.05.2022 20:29 Відповісти
+25
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17.05.2022 20:30 Відповісти
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Командир бригады козлов.
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17.05.2022 20:27 Відповісти
Кого-кого командир?))

А який же влучний бородатий анекдот)))))
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17.05.2022 20:30 Відповісти
ЗІ- Мож хто не знає....варіації є різні

Останавливает инспектор ГАИ на дороге водителя и представляется:

- Командир взвода Козлов. Предъявите документы ...

Водитель:

- Командир взвода кого?!
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17.05.2022 20:35 Відповісти
Є ще один. Чоловік приходить додому і каже дружині: уявляєш, даішник на дорозі мене знає і поважає, бо коли я перебігав дорогу, зупинив мене і сказав «для вас козлов персонально переходи сдєлан»!
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17.05.2022 20:44 Відповісти
"... рожденьі, что б сказку зделать бьілью". Так, отож...
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17.05.2022 20:47 Відповісти
залишився командир бригади ослов.
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17.05.2022 20:49 Відповісти
та в них, як не козли, так дворніки
де на всіх командирів набрати?
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17.05.2022 21:17 Відповісти
а є ще генерал дворніков.
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17.05.2022 23:05 Відповісти
Да и пёс с ним.
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17.05.2022 20:28 Відповісти
полковника Козлова(с)

Ні додати ні відняти))))
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17.05.2022 20:29 Відповісти
Справжній полковник. Підтримав своїх вояків особистим прикладом.

Тому будь ласка в другий ряд на концерт Кобзону пішов. Бажав в перший, але там генерали та Жиріновський.
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17.05.2022 20:29 Відповісти
«До свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес
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17.05.2022 20:30 Відповісти
Не первый и не последний кацапский козлов.
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17.05.2022 20:30 Відповісти
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17.05.2022 20:30 Відповісти
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17.05.2022 21:14 Відповісти
"Старик Козлодоев" зустрічає свого сина. "Мокри его брюки, он стар, он желает в постель".
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17.05.2022 20:32 Відповісти
В сортир
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17.05.2022 21:08 Відповісти
Втопився максим і @ уй з ним 😠
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17.05.2022 20:33 Відповісти
Командир казлов. Винторогих.
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17.05.2022 20:36 Відповісти
не радує
на тлі того, що зробили з азовцями((((((((((
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17.05.2022 20:37 Відповісти
остались от козлика рожки да ножки ))
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17.05.2022 20:38 Відповісти
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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17.05.2022 20:39 Відповісти
Командир інженерної бригади козлов - йому Задорнов із Кобзоном спільний концерт влаштовиватимуть
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17.05.2022 20:40 Відповісти
*****:

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17.05.2022 20:41 Відповісти
Да и х*** на него. Много чести о каждом кацапском козле статью писать
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17.05.2022 20:41 Відповісти
а вас, козлов, сюда никто не звал.
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17.05.2022 20:43 Відповісти
у козлов был полковник?
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17.05.2022 21:06 Відповісти
головний козел інженерних козлів !!!
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17.05.2022 21:10 Відповісти
Прикол в том, что это уже второй комбриг из этой бригады, отправившийся к кобзону за два месяца.
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17.05.2022 21:13 Відповісти
Окочурився... казьол, *****...

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17.05.2022 21:15 Відповісти
Козлы ангелы, на фоне руzzких!!! Ведь нм чего плохого человеку не сделали!
Не обижайте животных, сравнивая их с касабами!!!
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17.05.2022 21:15 Відповісти
To tak. Tavarišči benderovcy, ne ubivaite kozlov. Oni že ne riuzzge tvari.
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17.05.2022 23:21 Відповісти
Туди йому дорога.
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17.05.2022 21:19 Відповісти
Полковник козлов, а кадыров - овец. Кому что нравитсо.
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17.05.2022 21:21 Відповісти
У козлов был свой полковник.
Больше нет его.
Доигрался он в войнушку,
Не поняв ничего.
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17.05.2022 21:22 Відповісти
Убілі злиє бандори. Отак прийгли вночі і прямо в спину, прямо в його кублі. Яке ж горе.
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17.05.2022 21:25 Відповісти
Мои поздравления родным и близким дениски, а также самке и *********, если таковые имеются🥳
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17.05.2022 21:45 Відповісти
козел он и есть козел
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17.05.2022 22:02 Відповісти
Наступного разу пошлють бригаду Ослов
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17.05.2022 22:21 Відповісти
Пидарок...
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17.05.2022 22:43 Відповісти
А на фото що за "лєйтєнант"?Це той Казлов чи шо?
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18.05.2022 01:15 Відповісти
 
 