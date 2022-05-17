18 712 42
При знищенні російської переправи через Сіверський Донець було ліквідовано командира інженерної бригади окупантів полковника Козлова. ФОТО
У Муромі Володимирської області Росії у вівторок поховали полковника Дениса Козлова, який командував 12-ю окремою гвардійською інженерною Кенігсберзько-Городокською Червонопрапорною бригадою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Муром24".
Як йдеться у матеріалі, полковник був ліквідований 11 травня при наведенні понтонної переправи для подальшого просування військ.
Саме в цей час російська армія зазнала великих втрат, намагаючись налагодити понтонну переправу через річку Сіверський Донець біля села Білогорівка Луганської області.
Топ коментарі
+83 Серая Лиса
показати весь коментар17.05.2022 20:27 Відповісти Посилання
+27 Харьков Сумской
показати весь коментар17.05.2022 20:29 Відповісти Посилання
+25 Алекс Мышкевич
показати весь коментар17.05.2022 20:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А який же влучний бородатий анекдот)))))
Останавливает инспектор ГАИ на дороге водителя и представляется:
- Командир взвода Козлов. Предъявите документы ...
Водитель:
- Командир взвода кого?!
де на всіх командирів набрати?
Ні додати ні відняти))))
Тому будь ласка в другий ряд на концерт Кобзону пішов. Бажав в перший, але там генерали та Жиріновський.
на тлі того, що зробили з азовцями((((((((((
Не обижайте животных, сравнивая их с касабами!!!
Больше нет его.
Доигрался он в войнушку,
Не поняв ничего.