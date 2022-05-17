При знищенні російської переправи через Сіверський Донець було ліквідовано командира інженерної бригади окупантів полковника Козлова. ФОТО

У Муромі Володимирської області Росії у вівторок поховали полковника Дениса Козлова, який командував 12-ю окремою гвардійською інженерною Кенігсберзько-Городокською Червонопрапорною бригадою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Муром24".

Як йдеться у матеріалі, полковник був ліквідований 11 травня при наведенні понтонної переправи для подальшого просування військ.

Саме в цей час російська армія зазнала великих втрат, намагаючись налагодити понтонну переправу через річку Сіверський Донець біля села Білогорівка Луганської області.

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