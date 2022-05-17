При уничтожении российской переправы через Северский Донец был ликвидирован командир инженерной бригады оккупантов полковник Козлов. ФОТО
В Муроме Владимирской области России во вторник похоронили полковника Дениса Козлова, командовавшего 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригадой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Муром24".
Как говорится в материале, полковник был ликвидирован 11 мая при наведении понтонной переправы для дальнейшего продвижения войск.
Именно в это время российская армия понесла большие потери, пытаясь наладить понтонную переправу через реку Северский Донец возле села Белогоровка Луганской области.
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+83 Серая Лиса
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А який же влучний бородатий анекдот)))))
Останавливает инспектор ГАИ на дороге водителя и представляется:
- Командир взвода Козлов. Предъявите документы ...
Водитель:
- Командир взвода кого?!
де на всіх командирів набрати?
Ні додати ні відняти))))
Тому будь ласка в другий ряд на концерт Кобзону пішов. Бажав в перший, але там генерали та Жиріновський.
на тлі того, що зробили з азовцями((((((((((
Не обижайте животных, сравнивая их с касабами!!!
Больше нет его.
Доигрался он в войнушку,
Не поняв ничего.