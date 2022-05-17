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Новости Агрессия России против Украины Война
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При уничтожении российской переправы через Северский Донец был ликвидирован командир инженерной бригады оккупантов полковник Козлов. ФОТО

В Муроме Владимирской области России во вторник похоронили полковника Дениса Козлова, командовавшего 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригадой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Муром24".

Как говорится в материале, полковник был ликвидирован 11 мая при наведении понтонной переправы для дальнейшего продвижения войск.

Именно в это время российская армия понесла большие потери, пытаясь наладить понтонную переправу через реку Северский Донец возле села Белогоровка Луганской области.

Смотрите: Бойцы-аэроразведчики корректируют огонь артиллерии по вражеской переправе: "Хотели преодолеть Северский Донец, но кормят карасей". ВИДЕО

При уничтожении российской переправы через Северский Донец был ликвидирован командир инженерной бригады оккупантов полковник Козлов 01

армия РФ (19899) ликвидация (3768) Северский Донец (41)


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Топ комментарии
+83
Командир бригады козлов.
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17.05.2022 20:27 Ответить
+27
Справжній полковник. Підтримав своїх вояків особистим прикладом.

Тому будь ласка в другий ряд на концерт Кобзону пішов. Бажав в перший, але там генерали та Жиріновський.
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17.05.2022 20:29 Ответить
+25
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17.05.2022 20:30 Ответить
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Командир бригады козлов.
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17.05.2022 20:27 Ответить
Кого-кого командир?))

А який же влучний бородатий анекдот)))))
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17.05.2022 20:30 Ответить
ЗІ- Мож хто не знає....варіації є різні

Останавливает инспектор ГАИ на дороге водителя и представляется:

- Командир взвода Козлов. Предъявите документы ...

Водитель:

- Командир взвода кого?!
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17.05.2022 20:35 Ответить
Є ще один. Чоловік приходить додому і каже дружині: уявляєш, даішник на дорозі мене знає і поважає, бо коли я перебігав дорогу, зупинив мене і сказав «для вас козлов персонально переходи сдєлан»!
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17.05.2022 20:44 Ответить
"... рожденьі, что б сказку зделать бьілью". Так, отож...
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17.05.2022 20:47 Ответить
залишився командир бригади ослов.
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17.05.2022 20:49 Ответить
та в них, як не козли, так дворніки
де на всіх командирів набрати?
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17.05.2022 21:17 Ответить
а є ще генерал дворніков.
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17.05.2022 23:05 Ответить
Да и пёс с ним.
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17.05.2022 20:28 Ответить
полковника Козлова(с)

Ні додати ні відняти))))
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17.05.2022 20:29 Ответить
Справжній полковник. Підтримав своїх вояків особистим прикладом.

Тому будь ласка в другий ряд на концерт Кобзону пішов. Бажав в перший, але там генерали та Жиріновський.
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17.05.2022 20:29 Ответить
«До свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес
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17.05.2022 20:30 Ответить
Не первый и не последний кацапский козлов.
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17.05.2022 20:30 Ответить
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17.05.2022 20:30 Ответить
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17.05.2022 21:14 Ответить
"Старик Козлодоев" зустрічає свого сина. "Мокри его брюки, он стар, он желает в постель".
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17.05.2022 20:32 Ответить
В сортир
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17.05.2022 21:08 Ответить
Втопився максим і @ уй з ним 😠
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17.05.2022 20:33 Ответить
Командир казлов. Винторогих.
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17.05.2022 20:36 Ответить
не радує
на тлі того, що зробили з азовцями((((((((((
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17.05.2022 20:37 Ответить
остались от козлика рожки да ножки ))
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17.05.2022 20:38 Ответить
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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17.05.2022 20:39 Ответить
Командир інженерної бригади козлов - йому Задорнов із Кобзоном спільний концерт влаштовиватимуть
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17.05.2022 20:40 Ответить
*****:

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17.05.2022 20:41 Ответить
Да и х*** на него. Много чести о каждом кацапском козле статью писать
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17.05.2022 20:41 Ответить
а вас, козлов, сюда никто не звал.
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17.05.2022 20:43 Ответить
у козлов был полковник?
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17.05.2022 21:06 Ответить
головний козел інженерних козлів !!!
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17.05.2022 21:10 Ответить
Прикол в том, что это уже второй комбриг из этой бригады, отправившийся к кобзону за два месяца.
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17.05.2022 21:13 Ответить
Окочурився... казьол, *****...

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17.05.2022 21:15 Ответить
Козлы ангелы, на фоне руzzких!!! Ведь нм чего плохого человеку не сделали!
Не обижайте животных, сравнивая их с касабами!!!
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17.05.2022 21:15 Ответить
To tak. Tavarišči benderovcy, ne ubivaite kozlov. Oni že ne riuzzge tvari.
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17.05.2022 23:21 Ответить
Туди йому дорога.
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17.05.2022 21:19 Ответить
Полковник козлов, а кадыров - овец. Кому что нравитсо.
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17.05.2022 21:21 Ответить
У козлов был свой полковник.
Больше нет его.
Доигрался он в войнушку,
Не поняв ничего.
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17.05.2022 21:22 Ответить
Убілі злиє бандори. Отак прийгли вночі і прямо в спину, прямо в його кублі. Яке ж горе.
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17.05.2022 21:25 Ответить
Мои поздравления родным и близким дениски, а также самке и *********, если таковые имеются🥳
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17.05.2022 21:45 Ответить
козел он и есть козел
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17.05.2022 22:02 Ответить
Наступного разу пошлють бригаду Ослов
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17.05.2022 22:21 Ответить
Пидарок...
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17.05.2022 22:43 Ответить
А на фото що за "лєйтєнант"?Це той Казлов чи шо?
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18.05.2022 01:15 Ответить
 
 