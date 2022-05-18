Утром в Днепре были слышны взрывы, сработала ПВО

Местные жители сообщили о звуках взрывов в Днепре. Работала противовоздушная оборона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило Воздушное командование "Схід".

"Днепр. Успешно сработала ПВО. Подробности позже. Напоминаем, никаких фото и видео с привязкой к местности", - говорится в сообщении.

Утром 18 мая жители Днепра писали о взрывах города.

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