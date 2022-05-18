Утром в Днепре были слышны взрывы, сработала ПВО
Местные жители сообщили о звуках взрывов в Днепре. Работала противовоздушная оборона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило Воздушное командование "Схід".
"Днепр. Успешно сработала ПВО. Подробности позже. Напоминаем, никаких фото и видео с привязкой к местности", - говорится в сообщении.
Утром 18 мая жители Днепра писали о взрывах города.
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дякую ППО (успішного завжди (!!) вам полювання)
18 травня
07.25
Тривожна ніч і неспокійний ранок.
Ворожа атака по Дніпру.
Одну ракету наша ППО збила.
Уламки впали на приватне подвір'я.
Поранено жінку.
Пошкоджено 2 будинки.
Інша ракета втрапила по об'єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.
https://t.me/dnipropetrovskaODA/964