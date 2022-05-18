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Утром в Днепре были слышны взрывы, сработала ПВО

вибух

Местные жители сообщили о звуках взрывов в Днепре. Работала противовоздушная оборона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило Воздушное командование "Схід".

"Днепр. Успешно сработала ПВО. Подробности позже. Напоминаем, никаких фото и видео с привязкой к местности", - говорится в сообщении.

Утром 18 мая жители Днепра писали о взрывах города.

Смотрите: В результате попадания ракеты разрушен объект транспортной инфраструктуры в Днепре, - Резниченко. ФОТО

взрыв (6825) Днепр (4463)


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спасибо ПВО!!!
дякую ППО (успішного завжди (!!) вам полювання)
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18.05.2022 07:03 Ответить
Да было сразу слышно два взрыва .Думаю ПВО сработало на пятерку.Спасибо Вам наши защитники.
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18.05.2022 07:12 Ответить
Дніпропетровщина
18 травня
07.25

Тривожна ніч і неспокійний ранок.

Ворожа атака по Дніпру.

Одну ракету наша ППО збила.

Уламки впали на приватне подвір'я.

Поранено жінку.

Пошкоджено 2 будинки.

Інша ракета втрапила по об'єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.
https://t.me/dnipropetrovskaODA/964
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18.05.2022 07:27 Ответить
 
 