Вранці у Дніпрі було чути вибухи, спрацювала ППО
Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Працювала протиповітряна оборона.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбук повідомило Повітряне командування "Схід".
"Дніпро. Успішно спрацювала ППО. Подробиці згодом. Нагадуємо, жодних фото і відео з прив'язкою до місцевості", - йдеться в повідомленні.
Вранці 18 травня мешканці Дніпра писали про вибухи у місті.
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дякую ППО (успішного завжди (!!) вам полювання)
18 травня
07.25
Тривожна ніч і неспокійний ранок.
Ворожа атака по Дніпру.
Одну ракету наша ППО збила.
Уламки впали на приватне подвір'я.
Поранено жінку.
Пошкоджено 2 будинки.
Інша ракета втрапила по об'єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.
https://t.me/dnipropetrovskaODA/964