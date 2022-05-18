Вранці у Дніпрі було чути вибухи, спрацювала ППО

Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Працювала протиповітряна оборона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбук повідомило Повітряне командування "Схід".

"Дніпро. Успішно спрацювала ППО. Подробиці згодом. Нагадуємо, жодних фото і відео з прив'язкою до місцевості", - йдеться в повідомленні.

Вранці 18 травня мешканці Дніпра писали про вибухи у місті.

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