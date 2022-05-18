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Вранці у Дніпрі було чути вибухи, спрацювала ППО

вибух

Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Працювала протиповітряна оборона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбук повідомило Повітряне командування "Схід".

"Дніпро. Успішно спрацювала ППО. Подробиці згодом. Нагадуємо, жодних фото і відео з прив'язкою до місцевості", - йдеться в повідомленні.

Вранці 18 травня мешканці Дніпра писали про вибухи у місті.

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по будівлі з сільгосптехнікою на Дніпропетровщині, - облрада

Автор: 

вибух (4537) Дніпро (3323)


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спасибо ПВО!!!
дякую ППО (успішного завжди (!!) вам полювання)
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18.05.2022 07:03 Відповісти
Да было сразу слышно два взрыва .Думаю ПВО сработало на пятерку.Спасибо Вам наши защитники.
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18.05.2022 07:12 Відповісти
Дніпропетровщина
18 травня
07.25

Тривожна ніч і неспокійний ранок.

Ворожа атака по Дніпру.

Одну ракету наша ППО збила.

Уламки впали на приватне подвір'я.

Поранено жінку.

Пошкоджено 2 будинки.

Інша ракета втрапила по об'єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.
https://t.me/dnipropetrovskaODA/964
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18.05.2022 07:27 Відповісти
 
 