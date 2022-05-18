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Возобновлено производство электрической энергии на Харьковской ТЭЦ-5

тец,харківська

ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" во вторник, 17 мая, возобновило производство электрической энергии для Объединенной энергосистемы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается в пресс-релизе компании во вторник.

"17 мая предприятие возобновило генерацию, укрепив тем самым устойчивость дефицитного узла Северной электроэнергетической системы страны", – заявил председатель правления ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович, слова которого приведены в документе.

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"Это была кропотливая и длительная работа по улучшению нормативно-правовых основ функционирования на энергетическом рынке предприятий, которые для генерации используют природный газ. Отдельные слова искренней благодарности лично министру энергетики Герману Галущенко, которому совместно с его ведомством, вместе с Укрэнерго и НКРЭКУ удалось в это сложное для страны время фактически перезапустить механизм генерации для отечественных производителей", - подчеркнул Минкович.

По его словам, Харьковская ТЭЦ-5 получила возможность включить маневровые мощности блока N1 и восстановить предоставление услуги по обеспечению регулирования частоты и активной мощности в Объединенной энергосистеме Украины.

"Важно, чтобы к обоюдной, партнерской работе, призванной обеспечивать стабильность нашего, чрезвычайно кризисного и дефицитного участка Северной энергосистемы, присоединился и "Нафтогаз Трейдинг". Потому что, например, согласно действующему договору, мы до сих пор не имеем определенных лимитов фиксированного объема газа на июнь. И говорить о планировании и понятной перспективе нашему предприятию сегодня крайне сложно", - отметил председатель правления "Харьковской ТЭЦ-5".

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ТЭЦ (120) энергетика (2580)


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От для чого писати? Шоб кацапня ракети прислала? Мало вам прикладів?! Приміром Кременчук. Написали, що відновлюють роботу НПЗ так кацапи на тій теділлі 12 ракет прислали. Розхерячили вщент!
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18.05.2022 08:48 Ответить
Могу ещё добавить про кременчугский НПЗ-работники ремцеха черкасского азота помогали ремонтировать НПЗ и ТЭЦ,только отремонтировали,собрали вещи и инструменты,как через 1,5 часа уже прилетело,только чудом никто из них не погиб.
Т е.ктото из местных работников скидывает кацапам информацию
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18.05.2022 08:55 Ответить
Саме так. Колаборанський маргіналів ще дуже багато і вони всюди.
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18.05.2022 09:05 Ответить
І я відразу ж про це подумав... Власники ТЕЦ напевне якесь ригівське лайно, яке поспішає заявити про свої "патріотичні зусилля"... Рівняйтеся на тих, хто повідомляє, що "об'єкт повністю зруйновано і відновленню не підлягає"
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18.05.2022 12:26 Ответить
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18.05.2022 09:00 Ответить
Находка для шпиона
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18.05.2022 09:08 Ответить
Согласен с форумчанами - не надо облегчать работу русской разведке и публиковать данные о производственных, логистических и иных мощностях . . .
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18.05.2022 10:29 Ответить
Всей страной поднимем из руин собственность олигархов! ТЭЦ-5 в Харькове принадлежит Юрию Бойко из ОПЗЖ.
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18.05.2022 10:38 Ответить
 
 