Возобновлено производство электрической энергии на Харьковской ТЭЦ-5

ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" во вторник, 17 мая, возобновило производство электрической энергии для Объединенной энергосистемы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается в пресс-релизе компании во вторник.

"17 мая предприятие возобновило генерацию, укрепив тем самым устойчивость дефицитного узла Северной электроэнергетической системы страны", – заявил председатель правления ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович, слова которого приведены в документе.

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"Это была кропотливая и длительная работа по улучшению нормативно-правовых основ функционирования на энергетическом рынке предприятий, которые для генерации используют природный газ. Отдельные слова искренней благодарности лично министру энергетики Герману Галущенко, которому совместно с его ведомством, вместе с Укрэнерго и НКРЭКУ удалось в это сложное для страны время фактически перезапустить механизм генерации для отечественных производителей", - подчеркнул Минкович.

По его словам, Харьковская ТЭЦ-5 получила возможность включить маневровые мощности блока N1 и восстановить предоставление услуги по обеспечению регулирования частоты и активной мощности в Объединенной энергосистеме Украины.

"Важно, чтобы к обоюдной, партнерской работе, призванной обеспечивать стабильность нашего, чрезвычайно кризисного и дефицитного участка Северной энергосистемы, присоединился и "Нафтогаз Трейдинг". Потому что, например, согласно действующему договору, мы до сих пор не имеем определенных лимитов фиксированного объема газа на июнь. И говорить о планировании и понятной перспективе нашему предприятию сегодня крайне сложно", - отметил председатель правления "Харьковской ТЭЦ-5".