Відновлено виробництво електричної енергії на Харківській ТЕЦ-5

ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" у вівторок, 17 травня, відновило виробництво електричної енергії для Об'єднаної енергосистеми України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється у пресрелізі компанії у вівторок.

"17 травня підприємство відновило генерацію, зміцнивши цим стійкість дефіцитного вузла Північної електроенергетичної системи країни", - заявив голова правління ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович, слова якого наведено в документі.

"Це була копітка і тривала робота з покращення нормативно-правових основ функціонування на енергетичному ринку підприємств, які для генерації використовують природний газ. Окремі слова щирої подяки особисто міністру енергетики Герману Галущенку, якому спільно з його відомством, разом із Укренерго та НКРЕКП вдалося в цей складний для країни час фактично перезапустити механізм генерації для вітчизняних виробників", - наголосив Мінкович.

За його словами, Харківська ТЕЦ-5 отримала можливість ввімкнути маневрові потужності блоку N1 та відновити надання послуги із забезпечення регулювання частоти та активної потужності в Об'єднаній енергосистемі України.

"Важливо, щоб до обопільної, партнерської роботи, покликаної забезпечувати стабільність нашої надзвичайно кризової та дефіцитної ділянки Північної енергосистеми, приєднався і "Нафтогаз Трейдинг". Тому що, наприклад, згідно з чинним договором, ми досі не маємо визначених лімітів фіксованого обсягу газу на червень. І говорити про планування та зрозумілу перспективу нашому підприємству на сьогодні вкрай складно", - зазначив голова правління "Харківської ТЕЦ-5".

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