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Відновлено виробництво електричної енергії на Харківській ТЕЦ-5

тец,харківська

ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" у вівторок, 17 травня, відновило виробництво електричної енергії для Об'єднаної енергосистеми України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється у пресрелізі компанії у вівторок.

"17 травня підприємство відновило генерацію, зміцнивши цим стійкість дефіцитного вузла Північної електроенергетичної системи країни", - заявив голова правління ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович, слова якого наведено в документі.

"Це була копітка і тривала робота з покращення нормативно-правових основ функціонування на енергетичному ринку підприємств, які для генерації використовують природний газ. Окремі слова щирої подяки особисто міністру енергетики Герману Галущенку, якому спільно з його відомством, разом із Укренерго та НКРЕКП вдалося в цей складний для країни час фактично перезапустити механізм генерації для вітчизняних виробників", - наголосив Мінкович.

За його словами, Харківська ТЕЦ-5 отримала можливість ввімкнути маневрові потужності блоку N1 та відновити надання послуги із забезпечення регулювання частоти та активної потужності в Об'єднаній енергосистемі України.

"Важливо, щоб до обопільної, партнерської роботи, покликаної забезпечувати стабільність нашої надзвичайно кризової та дефіцитної ділянки Північної енергосистеми, приєднався і "Нафтогаз Трейдинг". Тому що, наприклад, згідно з чинним договором, ми досі не маємо визначених лімітів фіксованого обсягу газу на червень. І говорити про планування та зрозумілу перспективу нашому підприємству на сьогодні вкрай складно", - зазначив голова правління "Харківської ТЕЦ-5".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ, - голова ОВА Лунін

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ТЕЦ (463) енергетика (2633)


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От для чого писати? Шоб кацапня ракети прислала? Мало вам прикладів?! Приміром Кременчук. Написали, що відновлюють роботу НПЗ так кацапи на тій теділлі 12 ракет прислали. Розхерячили вщент!
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18.05.2022 08:48 Відповісти
Могу ещё добавить про кременчугский НПЗ-работники ремцеха черкасского азота помогали ремонтировать НПЗ и ТЭЦ,только отремонтировали,собрали вещи и инструменты,как через 1,5 часа уже прилетело,только чудом никто из них не погиб.
Т е.ктото из местных работников скидывает кацапам информацию
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18.05.2022 08:55 Відповісти
Саме так. Колаборанський маргіналів ще дуже багато і вони всюди.
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18.05.2022 09:05 Відповісти
І я відразу ж про це подумав... Власники ТЕЦ напевне якесь ригівське лайно, яке поспішає заявити про свої "патріотичні зусилля"... Рівняйтеся на тих, хто повідомляє, що "об'єкт повністю зруйновано і відновленню не підлягає"
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18.05.2022 12:26 Відповісти
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18.05.2022 09:00 Відповісти
Находка для шпиона
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18.05.2022 09:08 Відповісти
Согласен с форумчанами - не надо облегчать работу русской разведке и публиковать данные о производственных, логистических и иных мощностях . . .
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18.05.2022 10:29 Відповісти
Всей страной поднимем из руин собственность олигархов! ТЭЦ-5 в Харькове принадлежит Юрию Бойко из ОПЗЖ.
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18.05.2022 10:38 Відповісти
 
 