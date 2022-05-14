УКР
Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ, - голова ОВА Лунін

Росіяни знову завдали удару високоточними ракетами по Кременчуцькій ТЕЦ. Постраждалих немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на брифінгу.

Зазначається, що загалом по Кременчуку було завдано 12 ракетних ударів, більшість ракет влучили в нафтопереробний завод, одна - в ТЕЦ.

"Постраждалих немає, але шкода заподіяна істотна. ТЕЦ тільки почала відновлювальні роботи, але на сьогоднішній день - ще один удар. Російські окупанти, напевно, хочуть, щоб 180 тисяч кременчужан, підключених до цієї ТЕЦ, були без тепла взимку", - заявив Лунін.

Також читайте: Після обстрілу Кременчуцької ТЕЦ 180 тис. осіб можуть залишитися без тепла і гарячої води, - ОВА

Кременчук (327) ракети (4183) ТЕЦ (466) Лунін Дмитро (73)
А справа хіба тільки в *****?.. Там у паРаші , таких хворих ,які підтримують його мільйони. Зомбований мордор повинен бути знищений
Чтобы не допустить ракетных ударов по нашей инфраструктуре, надо уничтожить *****. Эксперты говорят, что даже после нашей победы и зачистки всей Украины от лапотного быдла, пока ***** живо, оно будет из кацапии запускать ракеты по нашей территории.
Тварі кончені,ми тільки почали розбирати аварійні будівельні конструкції,так вони ще й крани лібхер та крупп пошкодили,ті що були задіяні при демонтажу!(((
Позавчера только по НПЗ били,ракеты мимо моего дома прошли и после взрывов дым виден был хотя живу за 80- км.
а де ж наші ракети??
Ждем натовские HIMARS.
Ушли ещё при кучме
Я бы сказал, ушли стараниями уголовника кучмы, под "одобрямс" его тупого электората.
Очень нужны по ленд-лизу истребители F-16 которые могут в радиусе 230 км сбивать крылатые ракеты,так как советские самолеты не рассчитаны на противоракетную оборону.
В радіусі 230км від чого?
Точніше, останні версії Ф-15
новина тухла

це він про позавчора каже

вчора та сьогодні ніяких ракет не було на щастя
Режет слух слово "высокоточные".
Чисто пропагандистское лапотное слово.
Нам бы его заменить чем-то, хотя бы в официальных сводках.
