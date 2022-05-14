Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ, - голова ОВА Лунін

Росіяни знову завдали удару високоточними ракетами по Кременчуцькій ТЕЦ. Постраждалих немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на брифінгу.

Зазначається, що загалом по Кременчуку було завдано 12 ракетних ударів, більшість ракет влучили в нафтопереробний завод, одна - в ТЕЦ.

"Постраждалих немає, але шкода заподіяна істотна. ТЕЦ тільки почала відновлювальні роботи, але на сьогоднішній день - ще один удар. Російські окупанти, напевно, хочуть, щоб 180 тисяч кременчужан, підключених до цієї ТЕЦ, були без тепла взимку", - заявив Лунін.

