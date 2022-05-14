Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ, - голова ОВА Лунін
Росіяни знову завдали удару високоточними ракетами по Кременчуцькій ТЕЦ. Постраждалих немає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на брифінгу.
Зазначається, що загалом по Кременчуку було завдано 12 ракетних ударів, більшість ракет влучили в нафтопереробний завод, одна - в ТЕЦ.
"Постраждалих немає, але шкода заподіяна істотна. ТЕЦ тільки почала відновлювальні роботи, але на сьогоднішній день - ще один удар. Російські окупанти, напевно, хочуть, щоб 180 тисяч кременчужан, підключених до цієї ТЕЦ, були без тепла взимку", - заявив Лунін.
Топ коментарі
+8 Lvbnhj
показати весь коментар14.05.2022 08:21 Відповісти Посилання
+7 Alex Tiger
показати весь коментар14.05.2022 07:56 Відповісти Посилання
+6 Геннадій
показати весь коментар14.05.2022 07:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це він про позавчора каже
вчора та сьогодні ніяких ракет не було на щастя
Чисто пропагандистское лапотное слово.
Нам бы его заменить чем-то, хотя бы в официальных сводках.