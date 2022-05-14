Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Кременчугской ТЭЦ, - председатель ОВА Лунин

Россияне снова нанесли удар высокоточными ракетами по Кременчугской ТЭЦ. Пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин на брифинге.

Отмечается, что всего по Кременчугу было нанесено 12 ракетных ударов, большинство ракет попали в нефтеперерабатывающий завод, одна – в ТЭЦ.

"Пострадавших нет, но вред причинен существенный. ТЭЦ только начала восстановительные работы, но на сегодняшний день - еще один удар. Российские оккупанты, наверное, хотят, чтобы 180 тысяч кременчужан, подключенных к этой ТЭЦ, были без тепла зимой", - заявил Лунин .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты 4 раза ударили по Кременчугскому НПЗ, звуки взрывов слышны в Полтавском районе, - ОВА (обновлено)