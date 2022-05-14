РУС
Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Кременчугской ТЭЦ, - председатель ОВА Лунин

Россияне снова нанесли удар высокоточными ракетами по Кременчугской ТЭЦ. Пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин на брифинге.

Отмечается, что всего по Кременчугу было нанесено 12 ракетных ударов, большинство ракет попали в нефтеперерабатывающий завод, одна – в ТЭЦ.

"Пострадавших нет, но вред причинен существенный. ТЭЦ только начала восстановительные работы, но на сегодняшний день - еще один удар. Российские оккупанты, наверное, хотят, чтобы 180 тысяч кременчужан, подключенных к этой ТЭЦ, были без тепла зимой", - заявил Лунин .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты 4 раза ударили по Кременчугскому НПЗ, звуки взрывов слышны в Полтавском районе, - ОВА (обновлено)

Кременчуг (381) ракеты (3722) ТЭЦ (121) Лунин Дмитрий (54)
Позавчера только по НПЗ били,ракеты мимо моего дома прошли и после взрывов дым виден был хотя живу за 80- км.
14.05.2022 07:33 Ответить
Тварі кончені,ми тільки почали розбирати аварійні будівельні конструкції,так вони ще й крани лібхер та крупп пошкодили,ті що були задіяні при демонтажу!(((
14.05.2022 07:34 Ответить
Чтобы не допустить ракетных ударов по нашей инфраструктуре, надо уничтожить *****. Эксперты говорят, что даже после нашей победы и зачистки всей Украины от лапотного быдла, пока ***** живо, оно будет из кацапии запускать ракеты по нашей территории.
14.05.2022 07:56 Ответить
А справа хіба тільки в *****?.. Там у паРаші , таких хворих ,які підтримують його мільйони. Зомбований мордор повинен бути знищений
14.05.2022 08:21 Ответить
а де ж наші ракети??
14.05.2022 07:38 Ответить
Ждем натовские HIMARS.
14.05.2022 07:58 Ответить
Ушли ещё при кучме
14.05.2022 08:14 Ответить
Я бы сказал, ушли стараниями уголовника кучмы, под "одобрямс" его тупого электората.
14.05.2022 10:54 Ответить
Очень нужны по ленд-лизу истребители F-16 которые могут в радиусе 230 км сбивать крылатые ракеты,так как советские самолеты не рассчитаны на противоракетную оборону.
14.05.2022 08:00 Ответить
В радіусі 230км від чого?
14.05.2022 10:28 Ответить
Точніше, останні версії Ф-15
14.05.2022 11:49 Ответить
новина тухла

це він про позавчора каже

вчора та сьогодні ніяких ракет не було на щастя
14.05.2022 09:41 Ответить
Режет слух слово "высокоточные".
Чисто пропагандистское лапотное слово.
Нам бы его заменить чем-то, хотя бы в официальных сводках.
14.05.2022 10:50 Ответить
 
 