США не видят необходимости в разговоре Блинкена и Лаврова

Разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова при текущих обстоятельствах не мог бы быть конструктивным и полезным.

Об этом заявили во вторник в госдепе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российская сторона не дала нам никакого повода верить в то, что разговор на таком уровне между госсекретарем Блинкеном и главой МИД РФ Лавровым был бы конструктивным в текущей ситуации", - сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Он напомнил, что разговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США не было с февраля.

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