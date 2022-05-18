США не видят необходимости в разговоре Блинкена и Лаврова
Разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова при текущих обстоятельствах не мог бы быть конструктивным и полезным.
Об этом заявили во вторник в госдепе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Российская сторона не дала нам никакого повода верить в то, что разговор на таком уровне между госсекретарем Блинкеном и главой МИД РФ Лавровым был бы конструктивным в текущей ситуации", - сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.
Он напомнил, что разговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США не было с февраля.
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+26 Dima30
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+26 Огусто
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+19 John Mitchel #513286
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- Папа, я Чуркина на вкус уже попробовал... Скоро, намекают, к нам Лавров явится... Вот мне интересно - кто из них вкуснее?
- Сынок, а какая разница? И там, и там - "дерево"...
- Как понять сосредоточение американских войск в непосредственной близости к Калининграду?
- Просто... В отличие от твоих "ихтамнет", мои "тамъесть"...
Ото так и с Крымом кто то прорихнуть хочет.
США тут цілком праві .!! І дійсно ,, про що може - здорова , адекватна людина , розмовляти з шизоїдом і кінченим довбодятлом ? .
Очевидно США притримуються поради Марка Твена - ніколи не сперечайтеся з дурнями . Бо ви опуститесь до їхнього рівня , і вони задавлять вас своїм досвідом . !
Навіть китайці вже почали вести себе більш обережно - не хочуть дуже вимазуватись у кацапське гівно.
Одним словом, спецопєрация идьот по плану...
Сначала решил он слетать с журавлями белыми, стерхами, в «ирий», за горизонтом счастье поискать для народа русского…. Не нашёл…
Потом стал искать счастье на коне, на бескрайней земле русской… Везде одинаково загажено…
Решил нырнуть на дно моря синего, клады поискать… Взял батискаф иноземный, да только вынырнул он лишь с двумя горшками глиняными…
И решил он кардинально привлечь к решению проблем силы колдовские - поехал в глубинку российскую, чтоб поймать щуку волшебную... Взять за жабры и заставить, как Емеля - чтоб было, «По щучьему велению, по моему хотению…». Бился, мучился, еле поймал. А щука волшебная ему и говорит: «Да пошёл ты, Емеля, к чёрту… Ты уже своими «прожектами весь мир затрахал…». И ушла щука в воды глубокие…
тут переговоры на равных ведём
Их ВВП на человека 75 место в мире,
даже американскую жопу нюхнуть
слишком много чести для таких голодранцев.
Вот до чего доводит тотальная ложь раZZеи.