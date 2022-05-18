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США не видят необходимости в разговоре Блинкена и Лаврова

лавров,блінкен

Разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова при текущих обстоятельствах не мог бы быть конструктивным и полезным.

Об этом заявили во вторник в госдепе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российская сторона не дала нам никакого повода верить в то, что разговор на таком уровне между госсекретарем Блинкеном и главой МИД РФ Лавровым был бы конструктивным в текущей ситуации", - сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Он напомнил, что разговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США не было с февраля.

Читайте: Посольство США в Украине вскоре возобновит работу, - Блинкен

Лавров Сергей (2329) россия (96455) США (27336) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+26
саме так,підстав для розмови ні з ****** ,а ні з його лавровим глистом немає!
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18.05.2022 09:27 Ответить
+26
А як освітня людина буде спілкуватись з конем?
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18.05.2022 09:28 Ответить
+19
Рейтинг "говорящей лошади"=== НОЛЬ!!!
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18.05.2022 09:28 Ответить
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саме так,підстав для розмови ні з ****** ,а ні з його лавровим глистом немає!
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18.05.2022 09:27 Ответить
Пусть грустная лошадь с павлинами поговорит
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18.05.2022 09:57 Ответить
Рейтинг "говорящей лошади"=== НОЛЬ!!!
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18.05.2022 09:28 Ответить
А як освітня людина буде спілкуватись з конем?
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18.05.2022 09:28 Ответить
Хомут, батіг, трохи вівса.
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18.05.2022 10:03 Ответить
И шматочок цукру
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18.05.2022 10:21 Ответить
На ковбасу!
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18.05.2022 10:57 Ответить
Нехай пришлють лаврову по диппошті підкову.
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18.05.2022 09:28 Ответить
Краще торбу з вівсяно-кокаїновою сумішу!!!))
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18.05.2022 09:31 Ответить
Баловать не надо❗А то слишком расслабится
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18.05.2022 09:46 Ответить
Задаёт сын-червяк папе червяку вопрос:
- Папа, я Чуркина на вкус уже попробовал... Скоро, намекают, к нам Лавров явится... Вот мне интересно - кто из них вкуснее?
- Сынок, а какая разница? И там, и там - "дерево"...
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18.05.2022 10:08 Ответить
i там i там гiвно. От так точнiше.
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18.05.2022 10:17 Ответить
Про що може домовлятися адекватна людина з параноїдним шизофреніком!!!)))
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18.05.2022 09:29 Ответить
Путин звонит Байдену:
- Как понять сосредоточение американских войск в непосредственной близости к Калининграду?
- Просто... В отличие от твоих "ихтамнет", мои "тамъесть"...
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18.05.2022 10:06 Ответить
Königsberg был в аренде на 50 лет,она закончилась,а русосвиньи остались.
Ото так и с Крымом кто то прорихнуть хочет.
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18.05.2022 10:16 Ответить
Зараз кінь педальний буде говорити про русофобію американців..
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18.05.2022 09:30 Ответить
І Макрон такий "Мм, а я би подзвонив"
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18.05.2022 09:31 Ответить
Макрону неожиданно скажи "*****" так макрон ответит "алло"❗
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18.05.2022 09:48 Ответить
Тема одна...крысы...вон нах...из Украины...инакше буде вава...не тільки в Башні...
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18.05.2022 09:32 Ответить
а хтось все ще хоче заглянути в шоколадний глаз комусь
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18.05.2022 09:32 Ответить
На Лаврове можно что-то возить, но вести светские разговоры с ним это уже слишком.
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18.05.2022 09:35 Ответить
Цю стару шкапу скоро дострелять
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18.05.2022 09:39 Ответить
старий кінь борозни не пам'ятає, від того і меле чорт знає що.
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18.05.2022 10:20 Ответить
старий кінь борозни не пам'ятає, від того і меле чорт знає що.
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18.05.2022 10:22 Ответить
американський приклад для українського"зе" як потрібно відноситися до рашиста окупанта України,Ніяких переговорів до повного звільнення української землі.до цього часу має розмовляти українські ЗС І зброя .котру Україні поставляє світова спільнота
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18.05.2022 09:37 Ответить
США не бачать необхідності у розмові Блінкена та Лаврова Джерело:
США тут цілком праві .!! І дійсно ,, про що може - здорова , адекватна людина , розмовляти з шизоїдом і кінченим довбодятлом ? .
Очевидно США притримуються поради Марка Твена - ніколи не сперечайтеся з дурнями . Бо ви опуститесь до їхнього рівня , і вони задавлять вас своїм досвідом . !
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18.05.2022 09:39 Ответить
Шо тут непонятного - беседы ведут дипломаты (у них работа такая). А с лавровым может *********** и охранник на шлагбауме
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18.05.2022 09:43 Ответить
Схоже на те, що ближчим часом з мокшанським конем будуть розмовляти лише міністри закордонних справ білорашки, Вірменії та Еритреї.

Навіть китайці вже почали вести себе більш обережно - не хочуть дуже вимазуватись у кацапське гівно.

Одним словом, спецопєрация идьот по плану...
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18.05.2022 09:44 Ответить
Тільки про капітуляцію кацапстану можно було б поговорити
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18.05.2022 09:45 Ответить
американці опустили меріна
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18.05.2022 09:45 Ответить
Так. Не має про що. Пусти лошадь під стіл, а він копита на стіл.
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18.05.2022 09:46 Ответить
як може нормальна людина спілкуватись з конем невідомого походження,який замість трави їсть кокс
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18.05.2022 09:49 Ответить
американцы молодцы - все чаще по *блищу кацапам, напрямую, не стесняясь... пусть знают свое место возле параши...
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18.05.2022 10:00 Ответить
Смысл разговаривать с лошадью, если все решения принимают тараканы. В голове у *****.
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18.05.2022 10:00 Ответить
Забылся как-то во сне тревожном Путин, а мысли о державе Российской не проходят - всё думает, как её, родимую, с колен-то, поднять? И озарила его мысль великая - «А обращусь-ка я к мудрости народной!» А мудрость-то, в сказках народных заложена…

Сначала решил он слетать с журавлями белыми, стерхами, в «ирий», за горизонтом счастье поискать для народа русского…. Не нашёл…

Потом стал искать счастье на коне, на бескрайней земле русской… Везде одинаково загажено…

Решил нырнуть на дно моря синего, клады поискать… Взял батискаф иноземный, да только вынырнул он лишь с двумя горшками глиняными…

И решил он кардинально привлечь к решению проблем силы колдовские - поехал в глубинку российскую, чтоб поймать щуку волшебную... Взять за жабры и заставить, как Емеля - чтоб было, «По щучьему велению, по моему хотению…». Бился, мучился, еле поймал. А щука волшебная ему и говорит: «Да пошёл ты, Емеля, к чёрту… Ты уже своими «прожектами весь мир затрахал…». И ушла щука в воды глубокие…
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18.05.2022 10:05 Ответить
Кацапогафноеды просто цирк устраивают,типа мы с Америкой
тут переговоры на равных ведём

Их ВВП на человека 75 место в мире,
даже американскую жопу нюхнуть
слишком много чести для таких голодранцев.
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18.05.2022 10:12 Ответить
"Российская сторона не дала нам никакого повода верить в то, что разговор..."
Вот до чего доводит тотальная ложь раZZеи.
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18.05.2022 10:12 Ответить
В переводе с дипломатического на расейский: " сирёжа, **********!")))
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18.05.2022 10:33 Ответить
А что, ************ орки уже ищут возможность пАгАвАрить?
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18.05.2022 10:43 Ответить
Нехай ця коняка Лавров з павлінами розмовляє
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18.05.2022 11:02 Ответить
 
 