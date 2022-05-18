США не бачать необхідності у розмові Блінкена та Лаврова

Розмова держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергія Лаврова за поточних обставин не могла б бути конструктивною і корисною.

Про це заявили у вівторок у держдепі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російська сторона не дала нам жодного приводу вірити в те, що розмова на такому рівні між держсекретарем Блінкеном і главою МЗС РФ Лавровим була б конструктивною в поточній ситуації", - сказав офіційний представник держдепу Нед Прайс.

Він нагадав, що розмов глав зовнішньополітичних відомств РФ та США не було з лютого.

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