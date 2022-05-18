УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9182 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 436 40

США не бачать необхідності у розмові Блінкена та Лаврова

лавров,блінкен

Розмова держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергія Лаврова за поточних обставин не могла б бути конструктивною і корисною.

Про це заявили у вівторок у держдепі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російська сторона не дала нам жодного приводу вірити в те, що розмова на такому рівні між держсекретарем Блінкеном і главою МЗС РФ Лавровим була б конструктивною в поточній ситуації", - сказав офіційний представник держдепу Нед Прайс.

Він нагадав, що розмов глав зовнішньополітичних відомств РФ та США не було з лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ризик ядерної війни зростає, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1615) росія (66478) США (23618) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
саме так,підстав для розмови ні з ****** ,а ні з його лавровим глистом немає!
показати весь коментар
18.05.2022 09:27 Відповісти
+26
А як освітня людина буде спілкуватись з конем?
показати весь коментар
18.05.2022 09:28 Відповісти
+19
Рейтинг "говорящей лошади"=== НОЛЬ!!!
показати весь коментар
18.05.2022 09:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
саме так,підстав для розмови ні з ****** ,а ні з його лавровим глистом немає!
показати весь коментар
18.05.2022 09:27 Відповісти
Пусть грустная лошадь с павлинами поговорит
показати весь коментар
18.05.2022 09:57 Відповісти
Рейтинг "говорящей лошади"=== НОЛЬ!!!
показати весь коментар
18.05.2022 09:28 Відповісти
А як освітня людина буде спілкуватись з конем?
показати весь коментар
18.05.2022 09:28 Відповісти
Хомут, батіг, трохи вівса.
показати весь коментар
18.05.2022 10:03 Відповісти
И шматочок цукру
показати весь коментар
18.05.2022 10:21 Відповісти
На ковбасу!
показати весь коментар
18.05.2022 10:57 Відповісти
Нехай пришлють лаврову по диппошті підкову.
показати весь коментар
18.05.2022 09:28 Відповісти
Краще торбу з вівсяно-кокаїновою сумішу!!!))
показати весь коментар
18.05.2022 09:31 Відповісти
Баловать не надо❗А то слишком расслабится
показати весь коментар
18.05.2022 09:46 Відповісти
Задаёт сын-червяк папе червяку вопрос:
- Папа, я Чуркина на вкус уже попробовал... Скоро, намекают, к нам Лавров явится... Вот мне интересно - кто из них вкуснее?
- Сынок, а какая разница? И там, и там - "дерево"...
показати весь коментар
18.05.2022 10:08 Відповісти
i там i там гiвно. От так точнiше.
показати весь коментар
18.05.2022 10:17 Відповісти
Про що може домовлятися адекватна людина з параноїдним шизофреніком!!!)))
показати весь коментар
18.05.2022 09:29 Відповісти
Путин звонит Байдену:
- Как понять сосредоточение американских войск в непосредственной близости к Калининграду?
- Просто... В отличие от твоих "ихтамнет", мои "тамъесть"...
показати весь коментар
18.05.2022 10:06 Відповісти
Königsberg был в аренде на 50 лет,она закончилась,а русосвиньи остались.
Ото так и с Крымом кто то прорихнуть хочет.
показати весь коментар
18.05.2022 10:16 Відповісти
Зараз кінь педальний буде говорити про русофобію американців..
показати весь коментар
18.05.2022 09:30 Відповісти
І Макрон такий "Мм, а я би подзвонив"
показати весь коментар
18.05.2022 09:31 Відповісти
Макрону неожиданно скажи "*****" так макрон ответит "алло"❗
показати весь коментар
18.05.2022 09:48 Відповісти
Тема одна...крысы...вон нах...из Украины...инакше буде вава...не тільки в Башні...
показати весь коментар
18.05.2022 09:32 Відповісти
а хтось все ще хоче заглянути в шоколадний глаз комусь
показати весь коментар
18.05.2022 09:32 Відповісти
На Лаврове можно что-то возить, но вести светские разговоры с ним это уже слишком.
показати весь коментар
18.05.2022 09:35 Відповісти
Цю стару шкапу скоро дострелять
показати весь коментар
18.05.2022 09:39 Відповісти
старий кінь борозни не пам'ятає, від того і меле чорт знає що.
показати весь коментар
18.05.2022 10:20 Відповісти
старий кінь борозни не пам'ятає, від того і меле чорт знає що.
показати весь коментар
18.05.2022 10:22 Відповісти
американський приклад для українського"зе" як потрібно відноситися до рашиста окупанта України,Ніяких переговорів до повного звільнення української землі.до цього часу має розмовляти українські ЗС І зброя .котру Україні поставляє світова спільнота
показати весь коментар
18.05.2022 09:37 Відповісти
США не бачать необхідності у розмові Блінкена та Лаврова Джерело:
США тут цілком праві .!! І дійсно ,, про що може - здорова , адекватна людина , розмовляти з шизоїдом і кінченим довбодятлом ? .
Очевидно США притримуються поради Марка Твена - ніколи не сперечайтеся з дурнями . Бо ви опуститесь до їхнього рівня , і вони задавлять вас своїм досвідом . !
показати весь коментар
18.05.2022 09:39 Відповісти
Шо тут непонятного - беседы ведут дипломаты (у них работа такая). А с лавровым может *********** и охранник на шлагбауме
показати весь коментар
18.05.2022 09:43 Відповісти
Схоже на те, що ближчим часом з мокшанським конем будуть розмовляти лише міністри закордонних справ білорашки, Вірменії та Еритреї.

Навіть китайці вже почали вести себе більш обережно - не хочуть дуже вимазуватись у кацапське гівно.

Одним словом, спецопєрация идьот по плану...
показати весь коментар
18.05.2022 09:44 Відповісти
Тільки про капітуляцію кацапстану можно було б поговорити
показати весь коментар
18.05.2022 09:45 Відповісти
американці опустили меріна
показати весь коментар
18.05.2022 09:45 Відповісти
Так. Не має про що. Пусти лошадь під стіл, а він копита на стіл.
показати весь коментар
18.05.2022 09:46 Відповісти
як може нормальна людина спілкуватись з конем невідомого походження,який замість трави їсть кокс
показати весь коментар
18.05.2022 09:49 Відповісти
американцы молодцы - все чаще по *блищу кацапам, напрямую, не стесняясь... пусть знают свое место возле параши...
показати весь коментар
18.05.2022 10:00 Відповісти
Смысл разговаривать с лошадью, если все решения принимают тараканы. В голове у *****.
показати весь коментар
18.05.2022 10:00 Відповісти
Забылся как-то во сне тревожном Путин, а мысли о державе Российской не проходят - всё думает, как её, родимую, с колен-то, поднять? И озарила его мысль великая - «А обращусь-ка я к мудрости народной!» А мудрость-то, в сказках народных заложена…

Сначала решил он слетать с журавлями белыми, стерхами, в «ирий», за горизонтом счастье поискать для народа русского…. Не нашёл…

Потом стал искать счастье на коне, на бескрайней земле русской… Везде одинаково загажено…

Решил нырнуть на дно моря синего, клады поискать… Взял батискаф иноземный, да только вынырнул он лишь с двумя горшками глиняными…

И решил он кардинально привлечь к решению проблем силы колдовские - поехал в глубинку российскую, чтоб поймать щуку волшебную... Взять за жабры и заставить, как Емеля - чтоб было, «По щучьему велению, по моему хотению…». Бился, мучился, еле поймал. А щука волшебная ему и говорит: «Да пошёл ты, Емеля, к чёрту… Ты уже своими «прожектами весь мир затрахал…». И ушла щука в воды глубокие…
показати весь коментар
18.05.2022 10:05 Відповісти
Кацапогафноеды просто цирк устраивают,типа мы с Америкой
тут переговоры на равных ведём

Их ВВП на человека 75 место в мире,
даже американскую жопу нюхнуть
слишком много чести для таких голодранцев.
показати весь коментар
18.05.2022 10:12 Відповісти
"Российская сторона не дала нам никакого повода верить в то, что разговор..."
Вот до чего доводит тотальная ложь раZZеи.
показати весь коментар
18.05.2022 10:12 Відповісти
В переводе с дипломатического на расейский: " сирёжа, **********!")))
показати весь коментар
18.05.2022 10:33 Відповісти
А что, ************ орки уже ищут возможность пАгАвАрить?
показати весь коментар
18.05.2022 10:43 Відповісти
Нехай ця коняка Лавров з павлінами розмовляє
показати весь коментар
18.05.2022 11:02 Відповісти
 
 