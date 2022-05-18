США не бачать необхідності у розмові Блінкена та Лаврова
Розмова держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергія Лаврова за поточних обставин не могла б бути конструктивною і корисною.
Про це заявили у вівторок у держдепі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Російська сторона не дала нам жодного приводу вірити в те, що розмова на такому рівні між держсекретарем Блінкеном і главою МЗС РФ Лавровим була б конструктивною в поточній ситуації", - сказав офіційний представник держдепу Нед Прайс.
Він нагадав, що розмов глав зовнішньополітичних відомств РФ та США не було з лютого.
Топ коментарі
+26 Dima30
показати весь коментар18.05.2022 09:27 Відповісти Посилання
+26 Огусто
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+19 John Mitchel #513286
показати весь коментар18.05.2022 09:28 Відповісти Посилання
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- Папа, я Чуркина на вкус уже попробовал... Скоро, намекают, к нам Лавров явится... Вот мне интересно - кто из них вкуснее?
- Сынок, а какая разница? И там, и там - "дерево"...
- Как понять сосредоточение американских войск в непосредственной близости к Калининграду?
- Просто... В отличие от твоих "ихтамнет", мои "тамъесть"...
Ото так и с Крымом кто то прорихнуть хочет.
США тут цілком праві .!! І дійсно ,, про що може - здорова , адекватна людина , розмовляти з шизоїдом і кінченим довбодятлом ? .
Очевидно США притримуються поради Марка Твена - ніколи не сперечайтеся з дурнями . Бо ви опуститесь до їхнього рівня , і вони задавлять вас своїм досвідом . !
Навіть китайці вже почали вести себе більш обережно - не хочуть дуже вимазуватись у кацапське гівно.
Одним словом, спецопєрация идьот по плану...
Сначала решил он слетать с журавлями белыми, стерхами, в «ирий», за горизонтом счастье поискать для народа русского…. Не нашёл…
Потом стал искать счастье на коне, на бескрайней земле русской… Везде одинаково загажено…
Решил нырнуть на дно моря синего, клады поискать… Взял батискаф иноземный, да только вынырнул он лишь с двумя горшками глиняными…
И решил он кардинально привлечь к решению проблем силы колдовские - поехал в глубинку российскую, чтоб поймать щуку волшебную... Взять за жабры и заставить, как Емеля - чтоб было, «По щучьему велению, по моему хотению…». Бился, мучился, еле поймал. А щука волшебная ему и говорит: «Да пошёл ты, Емеля, к чёрту… Ты уже своими «прожектами весь мир затрахал…». И ушла щука в воды глубокие…
тут переговоры на равных ведём
Их ВВП на человека 75 место в мире,
даже американскую жопу нюхнуть
слишком много чести для таких голодранцев.
Вот до чего доводит тотальная ложь раZZеи.