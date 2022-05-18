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Захватчики установили "Грады" на пляжах в оккупированной Кирилловке, - ОВА

кирилівка

В Кирилловке Запорожской области побережье Азовского моря заминировано, а на базах отдыха стоят "Грады".

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Базы отдыха, расположенные в Кирилловке, в этом году не будут работать. На берегу моря много мин, а на территории баз отдыха стоят "Грады", - говорится в сообщении.

Также в ОВА сообщили, что в оккупированном Мелитополе не работает большинство магазинов и предприятий. Особенно трудная ситуация с продуктами в окрестных селах.

"Гуманитарной помощи практически нет. Предприятия Мелитополя вынуждены отдавать 30% прибыли оккупантам, в противном случае их закрывают", – рассказали в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг готовится к фронтальным боям на Запорожском направлении, а украинские защитники овладели американскими пулеметами М240.

Автор: 

курорт (119) оккупация (10213) Запорожская область (3256)


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Топ комментарии
+16
Куди приходять кацапські смердючі свині вони перетворюють на любімую срєду сваєго абітанія-ванючіє свінарнікі...
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18.05.2022 11:02 Ответить
+13
Если б зешобла не разминировала Чонгар и не сдала юг Украины этого бы не было и Мариуполь бы не окружили
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18.05.2022 11:05 Ответить
+10
хто би сумнівався- ця тактика виродків та мародерів є стержнем для рашистської армії
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18.05.2022 11:01 Ответить
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хто би сумнівався- ця тактика виродків та мародерів є стержнем для рашистської армії
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18.05.2022 11:01 Ответить
дивне місце для градів...невже і вони готуються ними відбивати атаки з моря
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18.05.2022 12:11 Ответить
ЖТак и есть , набежало тут этих беженцев и на каждом углу слышно как Украина разрушила Мариуполь а Азов их чуть ли ни живьём ел пока освободители не приишлии
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18.05.2022 12:35 Ответить
Куди приходять кацапські смердючі свині вони перетворюють на любімую срєду сваєго абітанія-ванючіє свінарнікі...
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18.05.2022 11:02 Ответить
Если б зешобла не разминировала Чонгар и не сдала юг Украины этого бы не было и Мариуполь бы не окружили
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18.05.2022 11:05 Ответить
Давайте згадаємо хто саме більше волав шо в Крими наші люді і Ані дАлжни абШШаЦЦА, ездіть друг к другу в гості, а міни ім мЄшают... Ці всі ініціативи виходили від мєсної влади, яку вибирали те ж саме прокацаплене населення південного сходу нашої держави. Візьміть приміром Маріуполь. Два місяці кацапсячі паскуди тримали людей в підвалах, вбивали тисячами, а частина населення виявила баження при евакуації їхати в дирляндію та до кацапів. Це наша біда, біда всієї України тягнеться ще з 30-х років 20-го сторіччя, коли йоська сралін після голодомору ешалонами завозив кацапів з сибіру, уралу та поволжжя на ці території та Крим, щоб їхні свиноматки робили помьйоти на нашій благодатній землі. І чим більше тим краще. Звісно вони завжди будуть дивитися в сторону мордора. Це у них на генному рівні. На жаль це так...
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18.05.2022 11:18 Ответить
10 днів тому декілька годин розмовляв із знайомим ще по Криму хлопцем. Він спочатку виїхав з півострова до Маріуполя, а через пару років до Київської області. Про Маріуполь сказав що це місто де одна ватна гнида другою поганяє. Їм не подобалось нічого з того що робилось на благо міста. Суцільна критика і порівняння з кацапією та навіть злиденним динири. Він був дуже радий коли покинув те мерзенне місто.
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18.05.2022 12:02 Ответить
Та щоб їх там цунамі і змило з того пляжу.
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18.05.2022 11:06 Ответить
Яке цунамі? Там глибина 2-3 метри.
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18.05.2022 11:24 Ответить
яка глибина, щоб таке й цунамі
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18.05.2022 12:12 Ответить
И базам отдыха звиздець.. Кто-то ожидал от орков иное?
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18.05.2022 11:06 Ответить
Звіздець, тим поросятопсам!!!
А бази відпочинку, нові збудують...
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18.05.2022 11:28 Ответить
Колись був у Кирилівці. Так, нічого особливого, але найбільше сподобався дельфінарій. Навіть не віриться, що там зараз кацапсятина гради поставила та пляжі замінувала...
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18.05.2022 11:10 Ответить
Азовское море ушло благодаря свободному передвижению орков из Крыма.
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18.05.2022 11:11 Ответить
А навіщо у Кирилівці гради?
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18.05.2022 11:13 Ответить
Глушитимуть рибу.
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18.05.2022 11:26 Ответить
М-дя, пляжи в Кирилловке - те еше пляжи. Там-то и технику можно поставить только одним колесом в воду
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18.05.2022 11:23 Ответить
в центральной Кирилловке, а на Федотовой косе вполне
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18.05.2022 11:32 Ответить
"Грады" на пляже? Звучит как отличная мишень. Если есть чем.
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18.05.2022 11:55 Ответить
А чому вы молчите до людей просто кинули на окупованих теріторіях те саме атб не платить заробітної плати 2/3 по закону и заставляє звільняться ,народ просто кинули вмирати з голоду держава та й компанії які повели себе в кожний час гірше окупантів. І ти не знайдеш крайніх тому що саме держава дала на це зелене світло ограничив тим самім повноваження певних служб с контролю труда в воєНий стан
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19.05.2022 02:02 Ответить
 
 