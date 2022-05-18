Захватчики установили "Грады" на пляжах в оккупированной Кирилловке, - ОВА

В Кирилловке Запорожской области побережье Азовского моря заминировано, а на базах отдыха стоят "Грады".

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Базы отдыха, расположенные в Кирилловке, в этом году не будут работать. На берегу моря много мин, а на территории баз отдыха стоят "Грады", - говорится в сообщении.

Также в ОВА сообщили, что в оккупированном Мелитополе не работает большинство магазинов и предприятий. Особенно трудная ситуация с продуктами в окрестных селах.

"Гуманитарной помощи практически нет. Предприятия Мелитополя вынуждены отдавать 30% прибыли оккупантам, в противном случае их закрывают", – рассказали в ОВА.

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