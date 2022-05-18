Загарбники встановили "Гради" на пляжах в окупованій Кирилівці, - ОВА

У Кирилівці Запорізької області узбережжя Азовського моря заміновано, а на базах відпочинку стоять "Гради".

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Бази відпочинку, які розташовані у Кирилівці, цього року не працюватимуть. На березі моря багато мін, а на території баз відпочинку стоять "Гради", - йдеться у дописі.

Також в ОВА повідомили, що в окупованому Мелітополі не працює більшість магазинів та підприємств. Особливо важка ситуація з продуктами у навколишніх селах.

"Гуманітарної допомоги практично немає. Підприємства Мелітополя змушені віддавати 30% прибутку окупантам, в іншому випадку їх закривають", - розповіли в ОВА.

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