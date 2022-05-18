УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10713 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
16 829 20

Загарбники встановили "Гради" на пляжах в окупованій Кирилівці, - ОВА

кирилівка

У Кирилівці Запорізької області узбережжя Азовського моря заміновано, а на базах відпочинку стоять "Гради".

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Бази відпочинку, які розташовані у Кирилівці, цього року не працюватимуть. На березі моря багато мін, а на території баз відпочинку стоять "Гради", - йдеться у дописі.

Також в ОВА повідомили, що в окупованому Мелітополі не працює більшість магазинів та підприємств. Особливо важка ситуація з продуктами у навколишніх селах.

"Гуманітарної допомоги практично немає. Підприємства Мелітополя змушені віддавати 30% прибутку окупантам, в іншому випадку їх закривають", - розповіли в ОВА.

Також читайте: Ворог готується до фронтальних боїв на Запорізькому напрямку, а українські захисники опанували американські кулемети М240

Автор: 

курорт (99) окупація (6767) Запорізька область (3787)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Куди приходять кацапські смердючі свині вони перетворюють на любімую срєду сваєго абітанія-ванючіє свінарнікі...
показати весь коментар
18.05.2022 11:02 Відповісти
+13
Если б зешобла не разминировала Чонгар и не сдала юг Украины этого бы не было и Мариуполь бы не окружили
показати весь коментар
18.05.2022 11:05 Відповісти
+10
хто би сумнівався- ця тактика виродків та мародерів є стержнем для рашистської армії
показати весь коментар
18.05.2022 11:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хто би сумнівався- ця тактика виродків та мародерів є стержнем для рашистської армії
показати весь коментар
18.05.2022 11:01 Відповісти
дивне місце для градів...невже і вони готуються ними відбивати атаки з моря
показати весь коментар
18.05.2022 12:11 Відповісти
ЖТак и есть , набежало тут этих беженцев и на каждом углу слышно как Украина разрушила Мариуполь а Азов их чуть ли ни живьём ел пока освободители не приишлии
показати весь коментар
18.05.2022 12:35 Відповісти
Куди приходять кацапські смердючі свині вони перетворюють на любімую срєду сваєго абітанія-ванючіє свінарнікі...
показати весь коментар
18.05.2022 11:02 Відповісти
Если б зешобла не разминировала Чонгар и не сдала юг Украины этого бы не было и Мариуполь бы не окружили
показати весь коментар
18.05.2022 11:05 Відповісти
Давайте згадаємо хто саме більше волав шо в Крими наші люді і Ані дАлжни абШШаЦЦА, ездіть друг к другу в гості, а міни ім мЄшают... Ці всі ініціативи виходили від мєсної влади, яку вибирали те ж саме прокацаплене населення південного сходу нашої держави. Візьміть приміром Маріуполь. Два місяці кацапсячі паскуди тримали людей в підвалах, вбивали тисячами, а частина населення виявила баження при евакуації їхати в дирляндію та до кацапів. Це наша біда, біда всієї України тягнеться ще з 30-х років 20-го сторіччя, коли йоська сралін після голодомору ешалонами завозив кацапів з сибіру, уралу та поволжжя на ці території та Крим, щоб їхні свиноматки робили помьйоти на нашій благодатній землі. І чим більше тим краще. Звісно вони завжди будуть дивитися в сторону мордора. Це у них на генному рівні. На жаль це так...
показати весь коментар
18.05.2022 11:18 Відповісти
10 днів тому декілька годин розмовляв із знайомим ще по Криму хлопцем. Він спочатку виїхав з півострова до Маріуполя, а через пару років до Київської області. Про Маріуполь сказав що це місто де одна ватна гнида другою поганяє. Їм не подобалось нічого з того що робилось на благо міста. Суцільна критика і порівняння з кацапією та навіть злиденним динири. Він був дуже радий коли покинув те мерзенне місто.
показати весь коментар
18.05.2022 12:02 Відповісти
Та щоб їх там цунамі і змило з того пляжу.
показати весь коментар
18.05.2022 11:06 Відповісти
Яке цунамі? Там глибина 2-3 метри.
показати весь коментар
18.05.2022 11:24 Відповісти
яка глибина, щоб таке й цунамі
показати весь коментар
18.05.2022 12:12 Відповісти
И базам отдыха звиздець.. Кто-то ожидал от орков иное?
показати весь коментар
18.05.2022 11:06 Відповісти
Звіздець, тим поросятопсам!!!
А бази відпочинку, нові збудують...
показати весь коментар
18.05.2022 11:28 Відповісти
Колись був у Кирилівці. Так, нічого особливого, але найбільше сподобався дельфінарій. Навіть не віриться, що там зараз кацапсятина гради поставила та пляжі замінувала...
показати весь коментар
18.05.2022 11:10 Відповісти
Азовское море ушло благодаря свободному передвижению орков из Крыма.
показати весь коментар
18.05.2022 11:11 Відповісти
А навіщо у Кирилівці гради?
показати весь коментар
18.05.2022 11:13 Відповісти
Глушитимуть рибу.
показати весь коментар
18.05.2022 11:26 Відповісти
М-дя, пляжи в Кирилловке - те еше пляжи. Там-то и технику можно поставить только одним колесом в воду
показати весь коментар
18.05.2022 11:23 Відповісти
в центральной Кирилловке, а на Федотовой косе вполне
показати весь коментар
18.05.2022 11:32 Відповісти
"Грады" на пляже? Звучит как отличная мишень. Если есть чем.
показати весь коментар
18.05.2022 11:55 Відповісти
А чому вы молчите до людей просто кинули на окупованих теріторіях те саме атб не платить заробітної плати 2/3 по закону и заставляє звільняться ,народ просто кинули вмирати з голоду держава та й компанії які повели себе в кожний час гірше окупантів. І ти не знайдеш крайніх тому що саме держава дала на це зелене світло ограничив тим самім повноваження певних служб с контролю труда в воєНий стан
показати весь коментар
19.05.2022 02:02 Відповісти
 
 