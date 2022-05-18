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Новости Война
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Шольц намеренно задерживает оружие для Украины, - лидер оппозиции Германии Мерц

олаф,шольц

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц обвинил федеральное правительство канцлера Олафа Шольца (СДПГ) в умышленной задержке поставок оружия в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"Очевидно, что в федеральном правительстве есть стратегии задержки, по крайней мере, одна тактика задержки", - сказал Мерц. Он ссылался на жалобы оборонных подрядчиков на то, что они не предоставляют экспортные лицензии на танки.

"Здесь не играют открытыми картами. Могут быть причины не говорить все, но тогда канцлер тоже должен это выразить" – отметил Мерц.

Ссылаясь на предупреждение Шольца об эскалации войны в Украине, Мерц сказал: "Канцлер привык к риторике, которая не отвечает тому, что утверждает, что делает с нами".

Читайте: Зеленский и Шольц назвали условие для переговоров с Россией: "Немедленное окончание боевых действий со стороны России"

Лидер ХДС напомнил о межпартийной резолюции Бундестага, выступающей за поставку в Украину тяжелого вооружения, чтобы помочь стране защититься от российского нападения. Однако Шольц меньше говорит об этом, критикует Мерц.

В то же время, по словам лидера оппозиции, канцлер постоянно говорит о риске эскалации.

"Есть риск эскалации, если мы не поможем Украине", – предупредил лидер ХДС. Президент России Владимир Путин продолжит свою агрессивную политику, "если мы его не остановим".

Германия (7106) оружие (10288) помощь (7906) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+40
Перед тими кацапами які всю війну ховалися за спинами українців,білорусів, грузинів ітд?
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18.05.2022 11:28 Ответить
+25
німеччина та франція мають на меті зашкодити ситуації, коли ***** та паРаша отримають остаточну поразку від цивілізованого світу. якщо ***** програє, то в Європі неминуче утвориться нова Польсько-Британсько-Прибалтійська коаліція. коаліція, яка посаде ведучу роль в політично-економічному просторі Європи і коаліція, в якій не буде німеччини та франції, принаймні не буде на перших ролях. тому цим старим європейським шлюхам необхідно зберегти вплив паРаші в регіоні для того, щоб самім зберегти свою ведучу роль в ЄС і саме тому вони намагаються запобігти критичній поразці паРаші.
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18.05.2022 11:35 Ответить
+20
Ковбасу він чувствує. Ліверну. Московську.
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18.05.2022 11:30 Ответить
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Он просто чувствует вину перед кацапами за вторую мировую, а перед нами не чувствует.
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18.05.2022 11:25 Ответить
Перед тими кацапами які всю війну ховалися за спинами українців,білорусів, грузинів ітд?
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18.05.2022 11:28 Ответить
За те що ти **** поставив українців в один ряд з бульбасракими виродками та сцикливими грузинами, тебе і тих довдойобів, що тобі лайкнули, треба забанити за яйця на дереві
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18.05.2022 14:56 Ответить
Ковбасу він чувствує. Ліверну. Московську.
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18.05.2022 11:30 Ответить
он просто чусвует деньги которые ему платит *****
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18.05.2022 11:34 Ответить
А 2575 міномети з мінами до них? Там боротьба за владу, та і Україна переводить під егідою оп,що захоче
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18.05.2022 11:35 Ответить
Міни які були потрібні у лютому - березні надали у травні!
Що зараз з ними робити? Мінувати дороги,а потім відступати щоб вони спрацювали?!
Це зброя партизанська,руху опору,а де артилерія,броня та авіація з ППО? Її як не було,так і нема!
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18.05.2022 13:31 Ответить
Когда идёт противостояние артиллерии и рсзо , ваши миномёты - расчёска лысому . Просто отмазка , типа он старается .
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18.05.2022 15:53 Ответить
Шо за глупости, посмотри на товарооборот между мокшандией и Германией и станит все ясно : там все куплено.
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18.05.2022 12:02 Ответить
Воно,шмольц)),як всі попередні канцлери ФРН на зарплаті у уйла.От так все просто.
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18.05.2022 12:10 Ответить
Шмоля
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18.05.2022 12:17 Ответить
чмеркель чмольцу на яйка наступила-от він і скавучить...
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18.05.2022 11:26 Ответить
"Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц"
А чи не з твоєї партії володарювала фрау Меркель-Рібентроп? Обоє лицемірні покидьки.
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18.05.2022 11:30 Ответить
Тут стоит сказать, что перед войной именно ХДС больше всего топила за поставки нормального оружия в Украину, а не сраных 3000 касок. Мерц как раз пытается избавиться делом от наследия Меркель, потому и ездил в Киев.
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18.05.2022 11:41 Ответить
не важливо минуле, головне те, що він зараз робить
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18.05.2022 11:47 Ответить
Просто кацапская консерва, как и Меркелиха.
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18.05.2022 11:31 Ответить
німеччина та франція мають на меті зашкодити ситуації, коли ***** та паРаша отримають остаточну поразку від цивілізованого світу. якщо ***** програє, то в Європі неминуче утвориться нова Польсько-Британсько-Прибалтійська коаліція. коаліція, яка посаде ведучу роль в політично-економічному просторі Європи і коаліція, в якій не буде німеччини та франції, принаймні не буде на перших ролях. тому цим старим європейським шлюхам необхідно зберегти вплив паРаші в регіоні для того, щоб самім зберегти свою ведучу роль в ЄС і саме тому вони намагаються запобігти критичній поразці паРаші.
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18.05.2022 11:35 Ответить
Польсько-британсько-балтійсько- українська!
Це буде природна безпекова система в новій Європі, яка контролюватиме дотримання московською областю режиму демілітарізації та денацифікації.

Як бачимо, НАТО не спрацювало і навряд вже колись буде працювати, маючи у складі Угорщину, Грецію, Болгарію та інших любителів дружби з рашкою.
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18.05.2022 11:51 Ответить
НАТО надо переформатироваться, как и ЕС. Выбросить всех прокацапских консерв, иначе толку не будет. ООН вообще распустить - бесполезная хрень, жрущая бабло.
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18.05.2022 11:56 Ответить
Україні до рівноправної участі в тій коаліції ще дуже далеко. принаймні в політично-економічному аспектах.
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18.05.2022 13:46 Ответить
Воно, дурне, ще не зрозуміло, що Польсько-Британсько-Прибалтійська коаліція_Україна і так відбудеться, рано чи пізно. Але ж, ні, до останнього надіється втриматись за старе, коли німці і французи на двох творили політику ЄС. І навіть в самому ЄС вже все змінилось, хоч і поступово але вони все таки відмовляються від умиротворення параші.
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18.05.2022 11:55 Ответить
Урівноважити.
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18.05.2022 13:34 Ответить
Це і так всім відомо!!Але за ці роки фашизм міг бути в любій країні..До чого це відчуття провини??Це ще й сцикливість..
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18.05.2022 11:37 Ответить
За неделю до этого они потерпели поражение в Шлезвиг-Гольштейне. Но поражение в NRW куда значительней - это самая многочисленная федеральная земля с долгой историей доминирования СПДГ.
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18.05.2022 11:43 Ответить
По-суті, за СПДГ не голосують на місцевому рівні тільки через те, що їх лідер проводить жахливу зовнішню політику. Здавалося б, що прямого зв1язку не має бути. Та принципові виборці думають інакше (правильно думають, до речі)
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18.05.2022 12:13 Ответить
Дело в том, что СПДГ выехала на парламентских выборах через то, что, в отличие от других партий, не имела вообще никакой программы и не вела никакой агитации. Лишь по стечению обстоятельств это помогло им набрать большинство голосов в Бундестаг, на местном же уровне - катастрофа.

Кстати, в одной федеральной земле они всё же одержали победу - в Саарланде. Но что такое Саарланд и насколько крупная это победа - можете посмотреть на карте (захватите лупу).
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18.05.2022 12:43 Ответить
Я не політик, тому думаю, що можу висловлювати свою думку прямо. З мого погляду це виглядає так: між росією та Німеччиною існують (і існували) якісь таємні угоди, в яких Німеччина не збиралася захищати Україну. Любить же лавров говорити "європейські партнери". А потім як розчаровано він казав, що не чекав від "європейський партнерів" ось такого удару, як санкції. Росія не вважала і не вважає Україну окремою державою. Думаю, що Німеччина була з цим в принципі згодна. І на словах Німеччина підтримує Україну, а на ділі воно ж виглядає зовсім інакше. Раніше вони здали Грузію. І тільки дякуючи діям України, Європа мусить показати, що вони підтримують Україну. Але ж всі бачать як воно йде через пень-колоду. Я, звичайно, не маю на увазі Литву, Латвію, Естонію, Польщу.
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18.05.2022 11:44 Ответить
така смілива нація була... колись...не продажная...колись ...
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18.05.2022 11:44 Ответить
Договор 1939 г. Молотов-Риббенньроп работает до сих пір...Германия тайно поставляла вооружения и технологии для путлера все 16 лет при фрау Шмеркель...
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18.05.2022 11:51 Ответить
Є таке психічне відхилення (різновид параноїдальної шизофренії) - "Нав'язливий опікун"...
Це коли людина вважає сенсом свого життя "допомогу хворим" - але не любить коли ті одужують і перестають потребувати їхньої "допомоги"...
Чумусь згадалось...
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18.05.2022 11:54 Ответить
слабким і не рішучим лідерам зараз не місце у владі
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18.05.2022 11:54 Ответить
На сьогодні, рашист (комунофашист) вищий, по статусу, фашиста і комуніста, а німці найбільш дисциплиновані і покірні тим, хто їх годує.
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18.05.2022 11:57 Ответить
Шольца на бутылку.
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18.05.2022 12:08 Ответить
путинист ХРЕНОВ.
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18.05.2022 12:12 Ответить
Крутиться як вуж. Не гірше лукашенка.
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18.05.2022 12:26 Ответить
Анти украинский квинтет Европы - Германия, Франция, Италия, Австрия и Венгрия. Лидеры- Венгрия и Германия.
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18.05.2022 12:54 Ответить
при грамотном, а не идиотском подходе, можно и нужно войти в положение данных стран и попросить (без истерик и понтов) поставлять в ТОВАРНЫХ количествах даже не оружие, а снаряжение, те же броники, шлемы, разгрузки, медицицу и прочую тьму всего, что сейчас тянут волонтеры, да хоть бы даже тысячи обычных внедорожников и грузовиков.
А наша влада всё бьётся головой о бетонную стенку и вопит дайте всё и много.
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18.05.2022 13:22 Ответить
Просто зеленая воровская плесень - главная проблема Украиньі.
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18.05.2022 13:38 Ответить
Про що ви говорите? Чи тут одне зелене? Послати нах... президента найсильнішої держави Європи і розраховувати що про це забудуть тільки тому що Зеленський передзвонив і сказав щось типу, "Да ладно обижаться, я же пошутил"? Я, коли прочитав про відмову Зеленського "принять" Штайнмайєра, одразу сказав, хрен ми тепер що отримаємо щось срйозне від Німеччини, поки президентом буде Зеленський. Так і буде, ось побачите, аптечки, шоломи, але не ******* озброєння. П.С. Можна спробувати помиритись звільнивши барана який порадив Зеленському цей демарш.
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18.05.2022 13:08 Ответить
Головне що ВСІ знають ім'я "того барана", але :
" я с ним пришел,я с ним и уйду!"
В.О.З(ик).
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18.05.2022 13:42 Ответить
Тем не менее немцы УЖЕ поставили огромное количество вооружения в Украину прямым и что важно непрямым способом. Когда страны поставляют нам какое-то вооружение, а немцы им взамен своё. Единственное где Шольц уперся и не даёт это прямые поставки тяжелой военной техники, а именно 50 пво-комплексов Гепард (неплохих, но проблемы с боеприпасами даже если бразильцы продадут), 88 старых танков Леопард (реально старых, но рабочих уровня немодернизированного Т-64, плюс шасси, как у Гепардов, т.е. ремонтопригодное), 7 или больше очень классных сау Панзеркрякен )) и 100 БМП Мардер (в достаточно мутном состоянии).
Даже если это будет наконец-то утверждено, то кроме гаубиц (которые готовы и на ходу), все эта техника может быть поставлена, принята, и взята на вооружение только к концу лета не раньше и вряд ли она пойдет на фронт, учитывая трудности с ремонтом скорее всего поставят её на северные границы... прикрывать белорусское направление...
Так, что если честно такое себе это всё...
По большому счёту можно всю эту лабуду "отдать" за поставку не семи, а семидесяти к примеру сау Панзеркрякен 2000, вот это супер техника...
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18.05.2022 13:19 Ответить
Замаскированные поставки сов.техники времен "Варшавского договора", вместо списания по программе НАТО.
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18.05.2022 13:46 Ответить
Шольц навмисно затримує зброю для України Джерело:
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18.05.2022 14:15 Ответить
І Німеччина і Франція нічого б не надали Україні якщо б не США і Британія. Ці прихильники московії не хотіли б програшу московії, але бояться що після перемоги Україна буде з вдячністю співпрацювати з своїми друзями які допомагали їй в скрутний час , а на них будуть дивитися з відразою. Тому вроді і допомагають , але дуже вже це гальмують. Сволота.
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18.05.2022 14:22 Ответить
У Шольца ще гріється надія що Україна не зможе виграти цю війну і Німеччина відновить всі економічні стосунки з росією. Важко визнавати що поставили на "кривого коня".
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18.05.2022 14:34 Ответить
на гиляку цього шмульца
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18.05.2022 14:50 Ответить
Шольцу це потім вилізе.
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18.05.2022 15:45 Ответить
 
 