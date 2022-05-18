Шольц намеренно задерживает оружие для Украины, - лидер оппозиции Германии Мерц

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц обвинил федеральное правительство канцлера Олафа Шольца (СДПГ) в умышленной задержке поставок оружия в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"Очевидно, что в федеральном правительстве есть стратегии задержки, по крайней мере, одна тактика задержки", - сказал Мерц. Он ссылался на жалобы оборонных подрядчиков на то, что они не предоставляют экспортные лицензии на танки.

"Здесь не играют открытыми картами. Могут быть причины не говорить все, но тогда канцлер тоже должен это выразить" – отметил Мерц.

Ссылаясь на предупреждение Шольца об эскалации войны в Украине, Мерц сказал: "Канцлер привык к риторике, которая не отвечает тому, что утверждает, что делает с нами".

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Лидер ХДС напомнил о межпартийной резолюции Бундестага, выступающей за поставку в Украину тяжелого вооружения, чтобы помочь стране защититься от российского нападения. Однако Шольц меньше говорит об этом, критикует Мерц.

В то же время, по словам лидера оппозиции, канцлер постоянно говорит о риске эскалации.

"Есть риск эскалации, если мы не поможем Украине", – предупредил лидер ХДС. Президент России Владимир Путин продолжит свою агрессивную политику, "если мы его не остановим".