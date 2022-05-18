Шольц намеренно задерживает оружие для Украины, - лидер оппозиции Германии Мерц
Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц обвинил федеральное правительство канцлера Олафа Шольца (СДПГ) в умышленной задержке поставок оружия в Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
"Очевидно, что в федеральном правительстве есть стратегии задержки, по крайней мере, одна тактика задержки", - сказал Мерц. Он ссылался на жалобы оборонных подрядчиков на то, что они не предоставляют экспортные лицензии на танки.
"Здесь не играют открытыми картами. Могут быть причины не говорить все, но тогда канцлер тоже должен это выразить" – отметил Мерц.
Ссылаясь на предупреждение Шольца об эскалации войны в Украине, Мерц сказал: "Канцлер привык к риторике, которая не отвечает тому, что утверждает, что делает с нами".
Лидер ХДС напомнил о межпартийной резолюции Бундестага, выступающей за поставку в Украину тяжелого вооружения, чтобы помочь стране защититься от российского нападения. Однако Шольц меньше говорит об этом, критикует Мерц.
В то же время, по словам лидера оппозиции, канцлер постоянно говорит о риске эскалации.
"Есть риск эскалации, если мы не поможем Украине", – предупредил лидер ХДС. Президент России Владимир Путин продолжит свою агрессивную политику, "если мы его не остановим".
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Що зараз з ними робити? Мінувати дороги,а потім відступати щоб вони спрацювали?!
Це зброя партизанська,руху опору,а де артилерія,броня та авіація з ППО? Її як не було,так і нема!
А чи не з твоєї партії володарювала фрау Меркель-Рібентроп? Обоє лицемірні покидьки.
Це буде природна безпекова система в новій Європі, яка контролюватиме дотримання московською областю режиму демілітарізації та денацифікації.
Як бачимо, НАТО не спрацювало і навряд вже колись буде працювати, маючи у складі Угорщину, Грецію, Болгарію та інших любителів дружби з рашкою.
Кстати, в одной федеральной земле они всё же одержали победу - в Саарланде. Но что такое Саарланд и насколько крупная это победа - можете посмотреть на карте (захватите лупу).
Це коли людина вважає сенсом свого життя "допомогу хворим" - але не любить коли ті одужують і перестають потребувати їхньої "допомоги"...
Чумусь згадалось...
А наша влада всё бьётся головой о бетонную стенку и вопит дайте всё и много.
" я с ним пришел,я с ним и уйду!"
В.О.З(ик).
Даже если это будет наконец-то утверждено, то кроме гаубиц (которые готовы и на ходу), все эта техника может быть поставлена, принята, и взята на вооружение только к концу лета не раньше и вряд ли она пойдет на фронт, учитывая трудности с ремонтом скорее всего поставят её на северные границы... прикрывать белорусское направление...
Так, что если честно такое себе это всё...
По большому счёту можно всю эту лабуду "отдать" за поставку не семи, а семидесяти к примеру сау Панзеркрякен 2000, вот это супер техника...