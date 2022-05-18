Шольц навмисно затримує зброю для України, - лідер опозиції Німеччини Мерц
Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц звинуватив федеральний уряд канцлера Олафа Шольца (СДПН) у навмисній затримці постачання зброї в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
"Очевидно, що у федеральному уряді є стратегії затримки, принаймні одна тактика затримки", – сказав Мерц. Він посилався на скарги оборонних підрядників на те, що їм не надають експортні ліцензії на танки.
"Тут не грають відкритими картами. Можуть бути причини не говорити все, але тоді канцлер також має це висловити" – зазначив Мерц.
Посилаючись на попередження Шольца про ескалацію війни в Україні, Мерц сказав: "Канцлер звик до риторики, яка не відповідає тому, що він стверджує, що робить з нами".
Лідер ХДС нагадав про міжпартійну резолюцію Бундестагу, яка виступає за постачання в Україну важкого озброєння, щоб допомогти країні захиститися від російського нападу. Однак Шольц менше говорить про це, критикує Мерц.
Натомість, за словами лідера опозиції, канцлер постійно говорить про ризик ескалації.
"Є ризик ескалації, якщо ми не допоможемо Україні", - попередив лідер ХДС. Президент Росії Володимир Путін продовжить свою агресивну політику, "якщо ми його не зупинимо".
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Що зараз з ними робити? Мінувати дороги,а потім відступати щоб вони спрацювали?!
Це зброя партизанська,руху опору,а де артилерія,броня та авіація з ППО? Її як не було,так і нема!
А чи не з твоєї партії володарювала фрау Меркель-Рібентроп? Обоє лицемірні покидьки.
Це буде природна безпекова система в новій Європі, яка контролюватиме дотримання московською областю режиму демілітарізації та денацифікації.
Як бачимо, НАТО не спрацювало і навряд вже колись буде працювати, маючи у складі Угорщину, Грецію, Болгарію та інших любителів дружби з рашкою.
Кстати, в одной федеральной земле они всё же одержали победу - в Саарланде. Но что такое Саарланд и насколько крупная это победа - можете посмотреть на карте (захватите лупу).
Це коли людина вважає сенсом свого життя "допомогу хворим" - але не любить коли ті одужують і перестають потребувати їхньої "допомоги"...
Чумусь згадалось...
А наша влада всё бьётся головой о бетонную стенку и вопит дайте всё и много.
" я с ним пришел,я с ним и уйду!"
В.О.З(ик).
Даже если это будет наконец-то утверждено, то кроме гаубиц (которые готовы и на ходу), все эта техника может быть поставлена, принята, и взята на вооружение только к концу лета не раньше и вряд ли она пойдет на фронт, учитывая трудности с ремонтом скорее всего поставят её на северные границы... прикрывать белорусское направление...
Так, что если честно такое себе это всё...
По большому счёту можно всю эту лабуду "отдать" за поставку не семи, а семидесяти к примеру сау Панзеркрякен 2000, вот это супер техника...