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Новини Війна
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Шольц навмисно затримує зброю для України, - лідер опозиції Німеччини Мерц

олаф,шольц

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц звинуватив федеральний уряд канцлера Олафа Шольца (СДПН) у навмисній затримці постачання зброї в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Очевидно, що у федеральному уряді є стратегії затримки, принаймні одна тактика затримки", – сказав Мерц. Він посилався на скарги оборонних підрядників на те, що їм не надають експортні ліцензії на танки.

"Тут не грають відкритими картами. Можуть бути причини не говорити все, але тоді канцлер також має це висловити" – зазначив Мерц.

Посилаючись на попередження Шольца про ескалацію війни в Україні, Мерц сказав: "Канцлер звик до риторики, яка не відповідає тому, що він стверджує, що робить з нами".

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Лідер ХДС нагадав про міжпартійну резолюцію Бундестагу, яка виступає за постачання в Україну важкого озброєння, щоб допомогти країні захиститися від російського нападу. Однак Шольц менше говорить про це, критикує Мерц.

Натомість, за словами лідера опозиції, канцлер постійно говорить про ризик ескалації.

"Є ризик ескалації, якщо ми не допоможемо Україні", - попередив лідер ХДС. Президент Росії Володимир Путін продовжить свою агресивну політику, "якщо ми його не зупинимо".

Автор: 

Німеччина (7523) зброя (7567) допомога (8490) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+40
Перед тими кацапами які всю війну ховалися за спинами українців,білорусів, грузинів ітд?
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18.05.2022 11:28 Відповісти
+25
німеччина та франція мають на меті зашкодити ситуації, коли ***** та паРаша отримають остаточну поразку від цивілізованого світу. якщо ***** програє, то в Європі неминуче утвориться нова Польсько-Британсько-Прибалтійська коаліція. коаліція, яка посаде ведучу роль в політично-економічному просторі Європи і коаліція, в якій не буде німеччини та франції, принаймні не буде на перших ролях. тому цим старим європейським шлюхам необхідно зберегти вплив паРаші в регіоні для того, щоб самім зберегти свою ведучу роль в ЄС і саме тому вони намагаються запобігти критичній поразці паРаші.
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18.05.2022 11:35 Відповісти
+20
Ковбасу він чувствує. Ліверну. Московську.
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18.05.2022 11:30 Відповісти
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Он просто чувствует вину перед кацапами за вторую мировую, а перед нами не чувствует.
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18.05.2022 11:25 Відповісти
Перед тими кацапами які всю війну ховалися за спинами українців,білорусів, грузинів ітд?
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18.05.2022 11:28 Відповісти
За те що ти **** поставив українців в один ряд з бульбасракими виродками та сцикливими грузинами, тебе і тих довдойобів, що тобі лайкнули, треба забанити за яйця на дереві
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18.05.2022 14:56 Відповісти
Ковбасу він чувствує. Ліверну. Московську.
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18.05.2022 11:30 Відповісти
он просто чусвует деньги которые ему платит *****
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18.05.2022 11:34 Відповісти
А 2575 міномети з мінами до них? Там боротьба за владу, та і Україна переводить під егідою оп,що захоче
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18.05.2022 11:35 Відповісти
Міни які були потрібні у лютому - березні надали у травні!
Що зараз з ними робити? Мінувати дороги,а потім відступати щоб вони спрацювали?!
Це зброя партизанська,руху опору,а де артилерія,броня та авіація з ППО? Її як не було,так і нема!
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18.05.2022 13:31 Відповісти
Когда идёт противостояние артиллерии и рсзо , ваши миномёты - расчёска лысому . Просто отмазка , типа он старается .
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18.05.2022 15:53 Відповісти
Шо за глупости, посмотри на товарооборот между мокшандией и Германией и станит все ясно : там все куплено.
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18.05.2022 12:02 Відповісти
Воно,шмольц)),як всі попередні канцлери ФРН на зарплаті у уйла.От так все просто.
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18.05.2022 12:10 Відповісти
Шмоля
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18.05.2022 12:17 Відповісти
чмеркель чмольцу на яйка наступила-от він і скавучить...
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18.05.2022 11:26 Відповісти
"Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц"
А чи не з твоєї партії володарювала фрау Меркель-Рібентроп? Обоє лицемірні покидьки.
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18.05.2022 11:30 Відповісти
Тут стоит сказать, что перед войной именно ХДС больше всего топила за поставки нормального оружия в Украину, а не сраных 3000 касок. Мерц как раз пытается избавиться делом от наследия Меркель, потому и ездил в Киев.
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18.05.2022 11:41 Відповісти
не важливо минуле, головне те, що він зараз робить
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18.05.2022 11:47 Відповісти
Просто кацапская консерва, как и Меркелиха.
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18.05.2022 11:31 Відповісти
німеччина та франція мають на меті зашкодити ситуації, коли ***** та паРаша отримають остаточну поразку від цивілізованого світу. якщо ***** програє, то в Європі неминуче утвориться нова Польсько-Британсько-Прибалтійська коаліція. коаліція, яка посаде ведучу роль в політично-економічному просторі Європи і коаліція, в якій не буде німеччини та франції, принаймні не буде на перших ролях. тому цим старим європейським шлюхам необхідно зберегти вплив паРаші в регіоні для того, щоб самім зберегти свою ведучу роль в ЄС і саме тому вони намагаються запобігти критичній поразці паРаші.
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18.05.2022 11:35 Відповісти
Польсько-британсько-балтійсько- українська!
Це буде природна безпекова система в новій Європі, яка контролюватиме дотримання московською областю режиму демілітарізації та денацифікації.

Як бачимо, НАТО не спрацювало і навряд вже колись буде працювати, маючи у складі Угорщину, Грецію, Болгарію та інших любителів дружби з рашкою.
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18.05.2022 11:51 Відповісти
НАТО надо переформатироваться, как и ЕС. Выбросить всех прокацапских консерв, иначе толку не будет. ООН вообще распустить - бесполезная хрень, жрущая бабло.
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18.05.2022 11:56 Відповісти
Україні до рівноправної участі в тій коаліції ще дуже далеко. принаймні в політично-економічному аспектах.
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18.05.2022 13:46 Відповісти
Воно, дурне, ще не зрозуміло, що Польсько-Британсько-Прибалтійська коаліція_Україна і так відбудеться, рано чи пізно. Але ж, ні, до останнього надіється втриматись за старе, коли німці і французи на двох творили політику ЄС. І навіть в самому ЄС вже все змінилось, хоч і поступово але вони все таки відмовляються від умиротворення параші.
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18.05.2022 11:55 Відповісти
Урівноважити.
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18.05.2022 13:34 Відповісти
Це і так всім відомо!!Але за ці роки фашизм міг бути в любій країні..До чого це відчуття провини??Це ще й сцикливість..
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18.05.2022 11:37 Відповісти
За неделю до этого они потерпели поражение в Шлезвиг-Гольштейне. Но поражение в NRW куда значительней - это самая многочисленная федеральная земля с долгой историей доминирования СПДГ.
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18.05.2022 11:43 Відповісти
По-суті, за СПДГ не голосують на місцевому рівні тільки через те, що їх лідер проводить жахливу зовнішню політику. Здавалося б, що прямого зв1язку не має бути. Та принципові виборці думають інакше (правильно думають, до речі)
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18.05.2022 12:13 Відповісти
Дело в том, что СПДГ выехала на парламентских выборах через то, что, в отличие от других партий, не имела вообще никакой программы и не вела никакой агитации. Лишь по стечению обстоятельств это помогло им набрать большинство голосов в Бундестаг, на местном же уровне - катастрофа.

Кстати, в одной федеральной земле они всё же одержали победу - в Саарланде. Но что такое Саарланд и насколько крупная это победа - можете посмотреть на карте (захватите лупу).
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18.05.2022 12:43 Відповісти
Я не політик, тому думаю, що можу висловлювати свою думку прямо. З мого погляду це виглядає так: між росією та Німеччиною існують (і існували) якісь таємні угоди, в яких Німеччина не збиралася захищати Україну. Любить же лавров говорити "європейські партнери". А потім як розчаровано він казав, що не чекав від "європейський партнерів" ось такого удару, як санкції. Росія не вважала і не вважає Україну окремою державою. Думаю, що Німеччина була з цим в принципі згодна. І на словах Німеччина підтримує Україну, а на ділі воно ж виглядає зовсім інакше. Раніше вони здали Грузію. І тільки дякуючи діям України, Європа мусить показати, що вони підтримують Україну. Але ж всі бачать як воно йде через пень-колоду. Я, звичайно, не маю на увазі Литву, Латвію, Естонію, Польщу.
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18.05.2022 11:44 Відповісти
така смілива нація була... колись...не продажная...колись ...
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18.05.2022 11:44 Відповісти
Договор 1939 г. Молотов-Риббенньроп работает до сих пір...Германия тайно поставляла вооружения и технологии для путлера все 16 лет при фрау Шмеркель...
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18.05.2022 11:51 Відповісти
Є таке психічне відхилення (різновид параноїдальної шизофренії) - "Нав'язливий опікун"...
Це коли людина вважає сенсом свого життя "допомогу хворим" - але не любить коли ті одужують і перестають потребувати їхньої "допомоги"...
Чумусь згадалось...
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18.05.2022 11:54 Відповісти
слабким і не рішучим лідерам зараз не місце у владі
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18.05.2022 11:54 Відповісти
На сьогодні, рашист (комунофашист) вищий, по статусу, фашиста і комуніста, а німці найбільш дисциплиновані і покірні тим, хто їх годує.
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18.05.2022 11:57 Відповісти
Шольца на бутылку.
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18.05.2022 12:08 Відповісти
путинист ХРЕНОВ.
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18.05.2022 12:12 Відповісти
Крутиться як вуж. Не гірше лукашенка.
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18.05.2022 12:26 Відповісти
Анти украинский квинтет Европы - Германия, Франция, Италия, Австрия и Венгрия. Лидеры- Венгрия и Германия.
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18.05.2022 12:54 Відповісти
при грамотном, а не идиотском подходе, можно и нужно войти в положение данных стран и попросить (без истерик и понтов) поставлять в ТОВАРНЫХ количествах даже не оружие, а снаряжение, те же броники, шлемы, разгрузки, медицицу и прочую тьму всего, что сейчас тянут волонтеры, да хоть бы даже тысячи обычных внедорожников и грузовиков.
А наша влада всё бьётся головой о бетонную стенку и вопит дайте всё и много.
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18.05.2022 13:22 Відповісти
Просто зеленая воровская плесень - главная проблема Украиньі.
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18.05.2022 13:38 Відповісти
Про що ви говорите? Чи тут одне зелене? Послати нах... президента найсильнішої держави Європи і розраховувати що про це забудуть тільки тому що Зеленський передзвонив і сказав щось типу, "Да ладно обижаться, я же пошутил"? Я, коли прочитав про відмову Зеленського "принять" Штайнмайєра, одразу сказав, хрен ми тепер що отримаємо щось срйозне від Німеччини, поки президентом буде Зеленський. Так і буде, ось побачите, аптечки, шоломи, але не ******* озброєння. П.С. Можна спробувати помиритись звільнивши барана який порадив Зеленському цей демарш.
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18.05.2022 13:08 Відповісти
Головне що ВСІ знають ім'я "того барана", але :
" я с ним пришел,я с ним и уйду!"
В.О.З(ик).
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18.05.2022 13:42 Відповісти
Тем не менее немцы УЖЕ поставили огромное количество вооружения в Украину прямым и что важно непрямым способом. Когда страны поставляют нам какое-то вооружение, а немцы им взамен своё. Единственное где Шольц уперся и не даёт это прямые поставки тяжелой военной техники, а именно 50 пво-комплексов Гепард (неплохих, но проблемы с боеприпасами даже если бразильцы продадут), 88 старых танков Леопард (реально старых, но рабочих уровня немодернизированного Т-64, плюс шасси, как у Гепардов, т.е. ремонтопригодное), 7 или больше очень классных сау Панзеркрякен )) и 100 БМП Мардер (в достаточно мутном состоянии).
Даже если это будет наконец-то утверждено, то кроме гаубиц (которые готовы и на ходу), все эта техника может быть поставлена, принята, и взята на вооружение только к концу лета не раньше и вряд ли она пойдет на фронт, учитывая трудности с ремонтом скорее всего поставят её на северные границы... прикрывать белорусское направление...
Так, что если честно такое себе это всё...
По большому счёту можно всю эту лабуду "отдать" за поставку не семи, а семидесяти к примеру сау Панзеркрякен 2000, вот это супер техника...
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18.05.2022 13:19 Відповісти
Замаскированные поставки сов.техники времен "Варшавского договора", вместо списания по программе НАТО.
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18.05.2022 13:46 Відповісти
Шольц навмисно затримує зброю для України Джерело:
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18.05.2022 14:15 Відповісти
І Німеччина і Франція нічого б не надали Україні якщо б не США і Британія. Ці прихильники московії не хотіли б програшу московії, але бояться що після перемоги Україна буде з вдячністю співпрацювати з своїми друзями які допомагали їй в скрутний час , а на них будуть дивитися з відразою. Тому вроді і допомагають , але дуже вже це гальмують. Сволота.
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18.05.2022 14:22 Відповісти
У Шольца ще гріється надія що Україна не зможе виграти цю війну і Німеччина відновить всі економічні стосунки з росією. Важко визнавати що поставили на "кривого коня".
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18.05.2022 14:34 Відповісти
на гиляку цього шмульца
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18.05.2022 14:50 Відповісти
Шольцу це потім вилізе.
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18.05.2022 15:45 Відповісти
 
 