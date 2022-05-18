Шольц навмисно затримує зброю для України, - лідер опозиції Німеччини Мерц

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц звинуватив федеральний уряд канцлера Олафа Шольца (СДПН) у навмисній затримці постачання зброї в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Очевидно, що у федеральному уряді є стратегії затримки, принаймні одна тактика затримки", – сказав Мерц. Він посилався на скарги оборонних підрядників на те, що їм не надають експортні ліцензії на танки.

"Тут не грають відкритими картами. Можуть бути причини не говорити все, але тоді канцлер також має це висловити" – зазначив Мерц.

Посилаючись на попередження Шольца про ескалацію війни в Україні, Мерц сказав: "Канцлер звик до риторики, яка не відповідає тому, що він стверджує, що робить з нами".

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Лідер ХДС нагадав про міжпартійну резолюцію Бундестагу, яка виступає за постачання в Україну важкого озброєння, щоб допомогти країні захиститися від російського нападу. Однак Шольц менше говорить про це, критикує Мерц.

Натомість, за словами лідера опозиції, канцлер постійно говорить про ризик ескалації.

"Є ризик ескалації, якщо ми не допоможемо Україні", - попередив лідер ХДС. Президент Росії Володимир Путін продовжить свою агресивну політику, "якщо ми його не зупинимо".