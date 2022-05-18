Оккупанты объявили о закрытии проезда через Васильевку Запорожской области, - Андрющенко

Проезд через Васильевку закрыт на неопределенный срок. Такие объявления распространяют российские оккупанты, поэтому украинцев призывают не подвергаться опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Внимание. Эвакуация. Россияне сообщают по своим каналам о закрытии проезда через Васильевку на неопределенное время из-за боевых действий. Не подвергайте себя и близких опасности. Мы сообщим об изменениях и появлении коридоров или неофициальных "дыр", - написал он.

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