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Оккупанты объявили о закрытии проезда через Васильевку Запорожской области, - Андрющенко

стоп,перекрытие,ограничение

Проезд через Васильевку закрыт на неопределенный срок. Такие объявления распространяют российские оккупанты, поэтому украинцев призывают не подвергаться опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Внимание. Эвакуация. Россияне сообщают по своим каналам о закрытии проезда через Васильевку на неопределенное время из-за боевых действий. Не подвергайте себя и близких опасности. Мы сообщим об изменениях и появлении коридоров или неофициальных "дыр", - написал он.

Также смотрите: Оккупанты обстреляли из "Градов" автобус с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска. ФОТО

Автор: 

эвакуация (2119) Запорожская область (3256)


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https://twitter.com/Thetongaking/status/1526378338574651397 1) У меня нет читателей. И поэтому, этот тред скорее всего останется не замеченым. Но я обязан вылить его куда-то. Итак, тред, о том, как в Украину пришли российские нелюди в форме. А конкретно, в село "Ягодное" Черниговской области.
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18.05.2022 11:30 Ответить
Как-то перемогали-перемогали, а орки в Васильевке!Это ж совсем рядом с Запорожьем + трасса...
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18.05.2022 13:36 Ответить
Васильєвка вже давно під рашкою! Але скоро все буде Ок!
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18.05.2022 14:11 Ответить
 
 