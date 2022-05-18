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Окупанти оголосили про закриття проїзду через Василівку Запорізької області, - Андрющенко

стоп,перекрытие,ограничение

Проїзд через Василівку закрито на невизначений термін. Такі оголошення поширюють російські окупанти, тому українців закликають не наражатися на небезпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Увага. Евакуація. Росіяни повідомляють по своїх каналах про закриття проїзду через Василівку на невизначений час через бойові дії. Не наражайте себе та близьких на небезпеку. Ми повідомимо про зміни та появи коридорів або неофіційних "дірок", - написав він.

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Автор: 

евакуація (2360) Запорізька область (3787)


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https://twitter.com/Thetongaking/status/1526378338574651397 1) У меня нет читателей. И поэтому, этот тред скорее всего останется не замеченым. Но я обязан вылить его куда-то. Итак, тред, о том, как в Украину пришли российские нелюди в форме. А конкретно, в село "Ягодное" Черниговской области.
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18.05.2022 11:30 Відповісти
Как-то перемогали-перемогали, а орки в Васильевке!Это ж совсем рядом с Запорожьем + трасса...
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18.05.2022 13:36 Відповісти
Васильєвка вже давно під рашкою! Але скоро все буде Ок!
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18.05.2022 14:11 Відповісти
 
 