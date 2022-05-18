Окупанти оголосили про закриття проїзду через Василівку Запорізької області, - Андрющенко
Проїзд через Василівку закрито на невизначений термін. Такі оголошення поширюють російські окупанти, тому українців закликають не наражатися на небезпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
"Увага. Евакуація. Росіяни повідомляють по своїх каналах про закриття проїзду через Василівку на невизначений час через бойові дії. Не наражайте себе та близьких на небезпеку. Ми повідомимо про зміни та появи коридорів або неофіційних "дірок", - написав він.
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Семен Шкаралупа
показати весь коментар18.05.2022 11:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Андрей Забигайло
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Mik_2806
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