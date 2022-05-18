РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9924 посетителя онлайн
Новости Война
5 742 65

SCM потребует от России компенсации всех убытков из-за военной агрессии, - Ахметов

ахметов

Предприятия SCM предъявят Российской Федерации требования о компенсации всех убытков, причинённых в результате военной агрессии.

Об этом в интервью итальянскому телеканалу RAI заявил владелец SCM бизнесмен Ринат Ахметов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обязательно предъявим к Российской Федерации требования о полной компенсации всех убытков, причиненных российской военной агрессией", - заявил бизнесмен.

По его словам, довоенная капитализация только металлургических заводов Мариуполя составляла 10 млрд долларов плюс 1 млрд долларов в виде готовой продукции и сырья.

В целом же, с начала полномасштабной войны, российская армия полностью или частично уничтожила десятки объектов промышленной инфраструктуры и энергетики.

Также читайте: Международное сообщество должно заставить Россию выплатить контрибуцию Украине, - Дуда

"Капитализация этих объектов до начала войны составляла более 20 млрд долларов США" - добавил бизнесмен.

Ахметов Ринат (2004) компенсации (483) россия (96455) убытки (397)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Сидел бы уже в своем замке царя Леопольда и не отсвечивал. Нахер ты нам тут сдался, как и другие олигархи!!! И ***** с собой забери!!!
показать весь комментарий
18.05.2022 11:37 Ответить
+12
Цей хоч щось в армію таскав на відміну від бєні. Плюс швидка післявоєнна відбудова об'єктів промисловості - це економіка та робочі місця. Хай пред'являє
показать весь комментарий
18.05.2022 11:43 Ответить
+10
Попався би Ахметов в руки москалям,то йому би голову відтяли.Та й Ахметов міг би захистити Маріуполь,але жадібність до грошей цього не дала зробити.Більше в Україні ніяких олігархів бути не може.
показать весь комментарий
18.05.2022 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ойц! А кто ето?
показать весь комментарий
18.05.2022 11:37 Ответить
Вяликий ГУДОК всех времен...
показать весь комментарий
18.05.2022 11:53 Ответить
Сидел бы уже в своем замке царя Леопольда и не отсвечивал. Нахер ты нам тут сдался, как и другие олигархи!!! И ***** с собой забери!!!
показать весь комментарий
18.05.2022 11:37 Ответить
Цей хоч щось в армію таскав на відміну від бєні. Плюс швидка післявоєнна відбудова об'єктів промисловості - це економіка та робочі місця. Хай пред'являє
показать весь комментарий
18.05.2022 11:43 Ответить
без нього відбудують...він стільки вкрав що краще без нього .
показать весь комментарий
18.05.2022 12:06 Ответить
Що без нього відбудуть? Він власник.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:21 Ответить
Цікаво як цей власник заробив перший міліон
показать весь комментарий
18.05.2022 13:57 Ответить
Він вже оголосив - металургійний завод буде будувати в Італії. Швидко та післявоєнно розбудує...
показать весь комментарий
18.05.2022 12:26 Ответить
что он таскал? Азов сталь сдали все его менеджеры вся верхушка управления которую он нанимал - все тормозили подготовку обороны Мариуполя - так что он виноват в том числе как и вся шобла зеленского каломойского
показать весь комментарий
18.05.2022 13:25 Ответить
Він тут якраз і треба. Його хороми в макєєвській колонії вже давно чекають на нього.
показать весь комментарий
18.05.2022 11:44 Ответить
Нє, бєня його конкурЄнт...
показать весь комментарий
18.05.2022 11:44 Ответить
Беня теперь никто. НПЗ разбито, нефтебазы разбиты, заправки разбиты. Он теперь ***** может понюхать разве что.
показать весь комментарий
18.05.2022 11:54 Ответить
зе дасть йому виграти тендер на млрди...
показать весь комментарий
18.05.2022 12:07 Ответить
дай бог что бы так и осталось - за предательство сначала пусть материально ответят а потом и физически
показать весь комментарий
18.05.2022 13:27 Ответить
Симоненко, це ти? Як це ти спустився нижче плінтуса - підлога?
показать весь комментарий
18.05.2022 13:15 Ответить
Шо знову збитки ахмєтовим будуть компенсувати за рахунок бюджету України?
Просто я не побачив ключове слово у новині - ПОЗОВ у міжнародний суд на рашистів.
показать весь комментарий
18.05.2022 11:38 Ответить
Через европейский и британские суды с РФ элементарно все скачают.
Это людям за жильё вряд-ли кто ,что компенсирует,а за заводы и фабрики олигархата все компенсируют 100 💯
показать весь комментарий
18.05.2022 11:40 Ответить
Как претворить решения международного суда физически?
показать весь комментарий
18.05.2022 12:05 Ответить
Послідовність (приблизна):
1. Міжнародний суд в Гаазі.
2. Прийняття відповідними країнами поправок в місцеве законодавство (США і Великобританія вже прийняли). Для, власне, класифікації заарештованих активів рашки, як ті, які можна використовувати для допомоги Україні чи "компенсації збитків".
3. Прямі позови в національні суди відповідних держав.

Такий шлях пройшов ЮКОС. Виграв все, що міг виграти. Але з-за того, що п.п. 2 не був до кінця зроблений у відповідних юрисдикціях, вже 15 років отримує ШИШ з маслом, бо немає ні одного юридично закріпленого статуса в активів рашки, як "придатні для компенсації збитків приватними компаніями з рашки".

Щодо України - п.п. 2 активно просувається прямо зараз. Тож шлях до реальних гроше - значно прискориться.

Але, звісно, НІ СЛОВА не чутно про створення Україною спеціальної агенції, яка представляє фіз.осіб, постраждалих власністю, фізично або морально, від дій рашки, яка б вирішувала такі питання системно та напряму. І займалася отриманням тих грошей і напряму передавала б громадянам. Ага - зась, нам. Чекайте незрозуміло чого, виживайте як хочете...

А ось ахмєтка - він своїх компенсацій доб'ється, в нього юристів - АРМІЯ.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:34 Ответить
Ви погано думаєте про британський суд .

Як раз він в першу чергу розбирає справи саме найменш бідних . Це ж не Печерський суд ...

Ну а якщо міліон українців збируться , наймуть разом дорогу адвокатську контору у подадуть суспільний позов ... Йой , Ринат буде чекати кілька десятиріч поки до його черга дійде .
показать весь комментарий
18.05.2022 12:38 Ответить
вибачаюсь ... "найменш бідні" це самі багаті ...
показать весь комментарий
18.05.2022 12:51 Ответить
Именно так и будет...нет никаких предпосылок надеяться на третий месяц войны что ситуация с олигархами в этой стране как-то изменится. Посмотрите что Беня-фициар уже, в разгар войны творит на топливном рынке, и никто его не расстреляет, и не национализирует все его и связанные с ним АЗС! Ну мудрому нариду будет предложено отнестись с пониманием, ведь времена послевоенные тяжкие, и повысят тарифы и налоги до *******, так что многим из выживших и прошедших войну придется уезжать из страны в поисках нормальной жизни, в принципе как это уже было в предвоенное время.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:31 Ответить
Попався би Ахметов в руки москалям,то йому би голову відтяли.Та й Ахметов міг би захистити Маріуполь,але жадібність до грошей цього не дала зробити.Більше в Україні ніяких олігархів бути не може.
показать весь комментарий
18.05.2022 11:40 Ответить
Азов зараз в бомбосховищах Азовсталі
показать весь комментарий
18.05.2022 12:00 Ответить
І що? Азовсталь не Ахметов будував.Він собі це все забрав,а гроші закордон.Саме і подібні Ахметови і загнали Україну в таке становище.Ахметов точно не бізнесмен подібний до Ілона Маска чи інших західних.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:16 Ответить
деякі працівники Азовсталі саботували надання інформації про ці бомбосховища тим, хто у переддень війни готувався до оборони Маріуполя
показать весь комментарий
18.05.2022 12:44 Ответить
да амекриканцы хрен кому дадут на этом нажится
показать весь комментарий
18.05.2022 13:29 Ответить
ворон ворону око не виклює
показать весь комментарий
18.05.2022 12:36 Ответить
Підтримка сепарів та російського світу в 2014 році відгукнеться всім.
показать весь комментарий
18.05.2022 11:44 Ответить
Он и недополученную прибыль скачает.
показать весь комментарий
18.05.2022 11:46 Ответить
Я б на місті Ахметова до свого позову в міжнародний арбітраж включив усіх дрібних й середніх предприємців України . Такий позов буде виглядати меньш олігархічним .
Я вже не кажу , що таким чином Ринат може своє ділову репутацію підняти на таку гору , що йому дадуть в якості інвеститора бути партнером в йще більших проектах світових лідерів промисловості . Він може значно допомогти кільком міліонів україців ,які втратили або цілком своє майно , або частково через вторгнення ***** . Через те , що його працують самі класні адвокатськи контори .

Разом повертати збитки завжди крайще . Бо міліон позивів це невідомо на скільки десятиріч розтягнеться . Бо склад злочину-то тий же самий "злочинний наказ" . Й група злочинців - одна й та ж .
показать весь комментарий
18.05.2022 11:53 Ответить
И це буде гарно!
показать весь комментарий
18.05.2022 12:01 Ответить
О, этот своего не упустит, последние женские ворованные труселя сдерет с кацапов.
показать весь комментарий
18.05.2022 11:53 Ответить
У кацапов нет последних трусов. У них есть первые и единственные.
показать весь комментарий
18.05.2022 11:59 Ответить
И те - ворованные.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:04 Ответить
До сегодня пока только с хохлов дерет!
p.s. я тоже хохол
показать весь комментарий
18.05.2022 12:32 Ответить
Руда гнида вилізла. Сиди і чекай свого часу. Ми все пам"ятаємо, як через твою "гуманітарку" в дамбвабве йшли прибори нічного бачення і інші ніштяки. Ось з кого треба три шкури зідрати. Падлюка ригівська.
показать весь комментарий
18.05.2022 11:54 Ответить
Я за Ахметова. Не понял коменты против него в этой ветке. Кто против раздевания рф ?
ПРотив Ахметова -- значит за рф ....
показать весь комментарий
18.05.2022 11:55 Ответить
Эй комментаторы против Ахметова. Вот так же в 2019, 73% избирателей на президентских выборах, немного забылись, где ГЛАВНЫЙ враг ....
показать весь комментарий
18.05.2022 11:58 Ответить
не позорься бот - ахметка твой хитрожопый предатель
показать весь комментарий
18.05.2022 13:33 Ответить
дурачок чи придуююєшся?
показать весь комментарий
18.05.2022 12:02 Ответить
Этот Гудок в 14 году все на Донбассе и затеял. Но что то пошло не так и его отстранили. Он вынужденный попутчик Украины.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:07 Ответить
"враг моего врага-- мой друг"
если он взыщет с русни 10 ярдов и построит завод в Украине -- ты против этого ?
показать весь комментарий
18.05.2022 12:10 Ответить
Ахметов - друг врага Украины России.
Он планирует забрать деньги не у России, а у Украины,
когда она начнёт что-то отсуживать у России.
показать весь комментарий
18.05.2022 13:07 Ответить
пошел ты на хрен со своим ахметовым и с его тарифами и с его ватным кодлом которую он по набирал на свои тв каналы
показать весь комментарий
18.05.2022 13:35 Ответить
Він відсудить не з русні 10 лярдів, а з активів, які могли б належати Україні по принципу репарацій, і побудує завод в Італії (він про таке будівництво вже оголосив, до речі).

Причому він їх відсудить раніше, ніж отримають компенсації громадяни, які постраждали майном або фізично. Якщо взагалі отримають. Щось я не чув про створення державної агенції, яка б саме це намагалась робити (збирала колективну потребу в коштах на відновлення майна фізичних осіб і формувала пул юридичних позовів для отримання коштів на ці компенсації з активів русні).
показать весь комментарий
18.05.2022 17:05 Ответить
что ? за кого ты? за упыря который 20-ть лет грабил украинский народ через тарифы и ндс ? и Азов сталь сдали все его менеджеры вся верхушка управления которую он нанимал - все тормозили подготовку обороны Мариуполя - так что он виноват в том числе как и вся шобла зеленского каломойского
показать весь комментарий
18.05.2022 13:32 Ответить
В очередь. Умные люди покупали для своих городов за свои деньги ПВО.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:24 Ответить
Я не розумію коментаторів.Ахметов нічим не кращий від *****.Це подібна категорія людей.В нього партнер новінський,який є російською бойовою одиницею.Як він заробляв капітали,можете сказати?Чи у вас взагалі немає критичного мислення? Скільки такі Ахметови мають дерибанити Україну б..ть? Ахметов і ко,не Ілони Маски.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:25 Ответить
Мудрый нарид, что с него взять! Вот так и живем!
показать весь комментарий
18.05.2022 12:34 Ответить
На Банковой сидит ещё более мудрый нарид.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:54 Ответить
Можу сказати, як заробляв капітали ахметов: просто власноруч перестріляв в 1997-1998 роках інших "бізнесьменів" в Донецьку, які не згодні були з тим, що гроші по програмі "Модернізації вігульної отраслі 1996-1998 років" йшли через янучарина напряму в карман ахмєтки.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:08 Ответить
Гроші в нього є, адвокати першокласні також, тож хай судиться. По прецеденту всі інші підприємці також зможуть відсудити свої збитки.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:32 Ответить
Вот негодяй. Привел сепаратизм, Януковича и войну в Украину. Еще и заработает на этом.
Этому уроду компенсировать в последнюю очередь.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:33 Ответить
России проще послать гонцов к Ахметову, как к Скрипалям.
показать весь комментарий
18.05.2022 12:50 Ответить
затрепыхался Ренатушка, когда нищим стал. Надо было не продуктовые наборы к сепарам возить, подкармливать, а закупать вооружение пока было время. Лоббировать программы перевооружения, инвестировать в КБ Луч, Нептуны, Стугны. С помощью своих депутатов и телеканалов бить во все колокола когда зеленая саранча разминировала Чонгар. Теперь уже поздно
показать весь комментарий
18.05.2022 12:54 Ответить
так у ахметова и сейчас на тв каналаз работает ватное кодло с каналов мертветчука все за-путинцы резко перекрасились - падлы
показать весь комментарий
18.05.2022 13:37 Ответить
З чого це ви вирішили, що ахмєтка "ніщій"?!?

Якщо не знаєте - головний вигодоотримувач "зеленої енергетики" в Україні - ахмєтка. Більшість коштів "на зелений тариф" - в його кишеню йде. Або, наприклад, в нього компанія вугледобувна в США, в Аппалачах (він її купив за мільярд баксів в 2008 році). Він останні 3 роки, спасибі зе-лупному кодлу, монопольно вугілля звідти в Україну возить і продає державним ТЕС значно дорожче, ніж можна було б купити в інших постачальників.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:39 Ответить
Как это ему будут что-то компенсировать, если он сам создавал и подкармливал сепаратистов ? Он разжигатель войны, а не потерпевший.
И американцы это докажут.
А Кучма к тому времени пойдёт за Кравчуком.
А без админресурса папочки Ринатик уже не так умён.
показать весь комментарий
18.05.2022 13:04 Ответить
Ахметов мог задавить при помощи своей охраны и послушного криминалитета всю донецкую сепарню еще в 2014,но опровдывался тем что не хочет крови.Вот теперь сполна получил и реки крови и просранные заводы.Тупой гудок.
показать весь комментарий
18.05.2022 14:19 Ответить
Давай, Ахмет!
У Расии за бугром имущества много!
показать весь комментарий
18.05.2022 14:25 Ответить
https://p2pr.me/16526378526281409c71476
показать весь комментарий
18.05.2022 14:40 Ответить
 
 