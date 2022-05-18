SCM потребует от России компенсации всех убытков из-за военной агрессии, - Ахметов
Предприятия SCM предъявят Российской Федерации требования о компенсации всех убытков, причинённых в результате военной агрессии.
Об этом в интервью итальянскому телеканалу RAI заявил владелец SCM бизнесмен Ринат Ахметов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обязательно предъявим к Российской Федерации требования о полной компенсации всех убытков, причиненных российской военной агрессией", - заявил бизнесмен.
По его словам, довоенная капитализация только металлургических заводов Мариуполя составляла 10 млрд долларов плюс 1 млрд долларов в виде готовой продукции и сырья.
В целом же, с начала полномасштабной войны, российская армия полностью или частично уничтожила десятки объектов промышленной инфраструктуры и энергетики.
"Капитализация этих объектов до начала войны составляла более 20 млрд долларов США" - добавил бизнесмен.
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Просто я не побачив ключове слово у новині - ПОЗОВ у міжнародний суд на рашистів.
Это людям за жильё вряд-ли кто ,что компенсирует,а за заводы и фабрики олигархата все компенсируют 100 💯
1. Міжнародний суд в Гаазі.
2. Прийняття відповідними країнами поправок в місцеве законодавство (США і Великобританія вже прийняли). Для, власне, класифікації заарештованих активів рашки, як ті, які можна використовувати для допомоги Україні чи "компенсації збитків".
3. Прямі позови в національні суди відповідних держав.
Такий шлях пройшов ЮКОС. Виграв все, що міг виграти. Але з-за того, що п.п. 2 не був до кінця зроблений у відповідних юрисдикціях, вже 15 років отримує ШИШ з маслом, бо немає ні одного юридично закріпленого статуса в активів рашки, як "придатні для компенсації збитків приватними компаніями з рашки".
Щодо України - п.п. 2 активно просувається прямо зараз. Тож шлях до реальних гроше - значно прискориться.
Але, звісно, НІ СЛОВА не чутно про створення Україною спеціальної агенції, яка представляє фіз.осіб, постраждалих власністю, фізично або морально, від дій рашки, яка б вирішувала такі питання системно та напряму. І займалася отриманням тих грошей і напряму передавала б громадянам. Ага - зась, нам. Чекайте незрозуміло чого, виживайте як хочете...
А ось ахмєтка - він своїх компенсацій доб'ється, в нього юристів - АРМІЯ.
Як раз він в першу чергу розбирає справи саме найменш бідних . Це ж не Печерський суд ...
Ну а якщо міліон українців збируться , наймуть разом дорогу адвокатську контору у подадуть суспільний позов ... Йой , Ринат буде чекати кілька десятиріч поки до його черга дійде .
Я вже не кажу , що таким чином Ринат може своє ділову репутацію підняти на таку гору , що йому дадуть в якості інвеститора бути партнером в йще більших проектах світових лідерів промисловості . Він може значно допомогти кільком міліонів україців ,які втратили або цілком своє майно , або частково через вторгнення ***** . Через те , що його працують самі класні адвокатськи контори .
Разом повертати збитки завжди крайще . Бо міліон позивів це невідомо на скільки десятиріч розтягнеться . Бо склад злочину-то тий же самий "злочинний наказ" . Й група злочинців - одна й та ж .
p.s. я тоже хохол
ПРотив Ахметова -- значит за рф ....
если он взыщет с русни 10 ярдов и построит завод в Украине -- ты против этого ?
Он планирует забрать деньги не у России, а у Украины,
когда она начнёт что-то отсуживать у России.
Причому він їх відсудить раніше, ніж отримають компенсації громадяни, які постраждали майном або фізично. Якщо взагалі отримають. Щось я не чув про створення державної агенції, яка б саме це намагалась робити (збирала колективну потребу в коштах на відновлення майна фізичних осіб і формувала пул юридичних позовів для отримання коштів на ці компенсації з активів русні).
Этому уроду компенсировать в последнюю очередь.
Якщо не знаєте - головний вигодоотримувач "зеленої енергетики" в Україні - ахмєтка. Більшість коштів "на зелений тариф" - в його кишеню йде. Або, наприклад, в нього компанія вугледобувна в США, в Аппалачах (він її купив за мільярд баксів в 2008 році). Він останні 3 роки, спасибі зе-лупному кодлу, монопольно вугілля звідти в Україну возить і продає державним ТЕС значно дорожче, ніж можна було б купити в інших постачальників.
И американцы это докажут.
А Кучма к тому времени пойдёт за Кравчуком.
А без админресурса папочки Ринатик уже не так умён.
У Расии за бугром имущества много!