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Новини Війна
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SCM вимагатиме від Росії компенсації всіх збитків через військову агресію, - Ахметов

ахметов

Підприємства SCM пред'являть Російській Федерації вимоги про компенсацію всіх збитків, завданих внаслідок військової агресії.

Про це в інтерв'ю італійському телеканалу RAI заявив власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обов'язково пред'явимо Росії вимоги про повну компенсацію всіх збитків, заподіяних російською воєнною агресією", - заявив бізнесмен.

За його словами, довоєнна капіталізація тільки металургійних заводів Маріуполя становила 10 млрд доларів плюс 1 млрд. доларів у вигляді готової продукції та сировини.

Загалом, з початку повномасштабної війни, російська армія повністю або частково знищила десятки об'єктів промислової інфраструктури та енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виробляється механізм відшкодування збитків, завданих Росією, - Єрмак

"Капіталізація цих об'єктів до початку війни становила понад 20 млрд доларів США", - додав бізнесмен.

Автор: 

Ахметов Рінат (2362) компенсації (706) росія (66478) збитки (1447)


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Топ коментарі
+14
Сидел бы уже в своем замке царя Леопольда и не отсвечивал. Нахер ты нам тут сдался, как и другие олигархи!!! И ***** с собой забери!!!
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18.05.2022 11:37 Відповісти
+12
Цей хоч щось в армію таскав на відміну від бєні. Плюс швидка післявоєнна відбудова об'єктів промисловості - це економіка та робочі місця. Хай пред'являє
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18.05.2022 11:43 Відповісти
+10
Попався би Ахметов в руки москалям,то йому би голову відтяли.Та й Ахметов міг би захистити Маріуполь,але жадібність до грошей цього не дала зробити.Більше в Україні ніяких олігархів бути не може.
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18.05.2022 11:40 Відповісти
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Ойц! А кто ето?
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18.05.2022 11:37 Відповісти
Вяликий ГУДОК всех времен...
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18.05.2022 11:53 Відповісти
Сидел бы уже в своем замке царя Леопольда и не отсвечивал. Нахер ты нам тут сдался, как и другие олигархи!!! И ***** с собой забери!!!
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18.05.2022 11:37 Відповісти
Цей хоч щось в армію таскав на відміну від бєні. Плюс швидка післявоєнна відбудова об'єктів промисловості - це економіка та робочі місця. Хай пред'являє
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18.05.2022 11:43 Відповісти
без нього відбудують...він стільки вкрав що краще без нього .
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18.05.2022 12:06 Відповісти
Що без нього відбудуть? Він власник.
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18.05.2022 12:21 Відповісти
Цікаво як цей власник заробив перший міліон
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18.05.2022 13:57 Відповісти
Він вже оголосив - металургійний завод буде будувати в Італії. Швидко та післявоєнно розбудує...
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18.05.2022 12:26 Відповісти
что он таскал? Азов сталь сдали все его менеджеры вся верхушка управления которую он нанимал - все тормозили подготовку обороны Мариуполя - так что он виноват в том числе как и вся шобла зеленского каломойского
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18.05.2022 13:25 Відповісти
Він тут якраз і треба. Його хороми в макєєвській колонії вже давно чекають на нього.
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18.05.2022 11:44 Відповісти
Нє, бєня його конкурЄнт...
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18.05.2022 11:44 Відповісти
Беня теперь никто. НПЗ разбито, нефтебазы разбиты, заправки разбиты. Он теперь ***** может понюхать разве что.
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18.05.2022 11:54 Відповісти
зе дасть йому виграти тендер на млрди...
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18.05.2022 12:07 Відповісти
дай бог что бы так и осталось - за предательство сначала пусть материально ответят а потом и физически
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18.05.2022 13:27 Відповісти
Симоненко, це ти? Як це ти спустився нижче плінтуса - підлога?
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18.05.2022 13:15 Відповісти
Шо знову збитки ахмєтовим будуть компенсувати за рахунок бюджету України?
Просто я не побачив ключове слово у новині - ПОЗОВ у міжнародний суд на рашистів.
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18.05.2022 11:38 Відповісти
Через европейский и британские суды с РФ элементарно все скачают.
Это людям за жильё вряд-ли кто ,что компенсирует,а за заводы и фабрики олигархата все компенсируют 100 💯
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18.05.2022 11:40 Відповісти
Как претворить решения международного суда физически?
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18.05.2022 12:05 Відповісти
Послідовність (приблизна):
1. Міжнародний суд в Гаазі.
2. Прийняття відповідними країнами поправок в місцеве законодавство (США і Великобританія вже прийняли). Для, власне, класифікації заарештованих активів рашки, як ті, які можна використовувати для допомоги Україні чи "компенсації збитків".
3. Прямі позови в національні суди відповідних держав.

Такий шлях пройшов ЮКОС. Виграв все, що міг виграти. Але з-за того, що п.п. 2 не був до кінця зроблений у відповідних юрисдикціях, вже 15 років отримує ШИШ з маслом, бо немає ні одного юридично закріпленого статуса в активів рашки, як "придатні для компенсації збитків приватними компаніями з рашки".

Щодо України - п.п. 2 активно просувається прямо зараз. Тож шлях до реальних гроше - значно прискориться.

Але, звісно, НІ СЛОВА не чутно про створення Україною спеціальної агенції, яка представляє фіз.осіб, постраждалих власністю, фізично або морально, від дій рашки, яка б вирішувала такі питання системно та напряму. І займалася отриманням тих грошей і напряму передавала б громадянам. Ага - зась, нам. Чекайте незрозуміло чого, виживайте як хочете...

А ось ахмєтка - він своїх компенсацій доб'ється, в нього юристів - АРМІЯ.
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18.05.2022 12:34 Відповісти
Ви погано думаєте про британський суд .

Як раз він в першу чергу розбирає справи саме найменш бідних . Це ж не Печерський суд ...

Ну а якщо міліон українців збируться , наймуть разом дорогу адвокатську контору у подадуть суспільний позов ... Йой , Ринат буде чекати кілька десятиріч поки до його черга дійде .
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18.05.2022 12:38 Відповісти
вибачаюсь ... "найменш бідні" це самі багаті ...
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18.05.2022 12:51 Відповісти
Именно так и будет...нет никаких предпосылок надеяться на третий месяц войны что ситуация с олигархами в этой стране как-то изменится. Посмотрите что Беня-фициар уже, в разгар войны творит на топливном рынке, и никто его не расстреляет, и не национализирует все его и связанные с ним АЗС! Ну мудрому нариду будет предложено отнестись с пониманием, ведь времена послевоенные тяжкие, и повысят тарифы и налоги до *******, так что многим из выживших и прошедших войну придется уезжать из страны в поисках нормальной жизни, в принципе как это уже было в предвоенное время.
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18.05.2022 12:31 Відповісти
Попався би Ахметов в руки москалям,то йому би голову відтяли.Та й Ахметов міг би захистити Маріуполь,але жадібність до грошей цього не дала зробити.Більше в Україні ніяких олігархів бути не може.
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18.05.2022 11:40 Відповісти
Азов зараз в бомбосховищах Азовсталі
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18.05.2022 12:00 Відповісти
І що? Азовсталь не Ахметов будував.Він собі це все забрав,а гроші закордон.Саме і подібні Ахметови і загнали Україну в таке становище.Ахметов точно не бізнесмен подібний до Ілона Маска чи інших західних.
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18.05.2022 12:16 Відповісти
деякі працівники Азовсталі саботували надання інформації про ці бомбосховища тим, хто у переддень війни готувався до оборони Маріуполя
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18.05.2022 12:44 Відповісти
да амекриканцы хрен кому дадут на этом нажится
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18.05.2022 13:29 Відповісти
ворон ворону око не виклює
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18.05.2022 12:36 Відповісти
Підтримка сепарів та російського світу в 2014 році відгукнеться всім.
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18.05.2022 11:44 Відповісти
Он и недополученную прибыль скачает.
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18.05.2022 11:46 Відповісти
Я б на місті Ахметова до свого позову в міжнародний арбітраж включив усіх дрібних й середніх предприємців України . Такий позов буде виглядати меньш олігархічним .
Я вже не кажу , що таким чином Ринат може своє ділову репутацію підняти на таку гору , що йому дадуть в якості інвеститора бути партнером в йще більших проектах світових лідерів промисловості . Він може значно допомогти кільком міліонів україців ,які втратили або цілком своє майно , або частково через вторгнення ***** . Через те , що його працують самі класні адвокатськи контори .

Разом повертати збитки завжди крайще . Бо міліон позивів це невідомо на скільки десятиріч розтягнеться . Бо склад злочину-то тий же самий "злочинний наказ" . Й група злочинців - одна й та ж .
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18.05.2022 11:53 Відповісти
И це буде гарно!
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18.05.2022 12:01 Відповісти
О, этот своего не упустит, последние женские ворованные труселя сдерет с кацапов.
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18.05.2022 11:53 Відповісти
У кацапов нет последних трусов. У них есть первые и единственные.
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18.05.2022 11:59 Відповісти
И те - ворованные.
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18.05.2022 12:04 Відповісти
До сегодня пока только с хохлов дерет!
p.s. я тоже хохол
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18.05.2022 12:32 Відповісти
Руда гнида вилізла. Сиди і чекай свого часу. Ми все пам"ятаємо, як через твою "гуманітарку" в дамбвабве йшли прибори нічного бачення і інші ніштяки. Ось з кого треба три шкури зідрати. Падлюка ригівська.
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18.05.2022 11:54 Відповісти
Я за Ахметова. Не понял коменты против него в этой ветке. Кто против раздевания рф ?
ПРотив Ахметова -- значит за рф ....
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18.05.2022 11:55 Відповісти
Эй комментаторы против Ахметова. Вот так же в 2019, 73% избирателей на президентских выборах, немного забылись, где ГЛАВНЫЙ враг ....
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18.05.2022 11:58 Відповісти
не позорься бот - ахметка твой хитрожопый предатель
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18.05.2022 13:33 Відповісти
дурачок чи придуююєшся?
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18.05.2022 12:02 Відповісти
Этот Гудок в 14 году все на Донбассе и затеял. Но что то пошло не так и его отстранили. Он вынужденный попутчик Украины.
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18.05.2022 12:07 Відповісти
"враг моего врага-- мой друг"
если он взыщет с русни 10 ярдов и построит завод в Украине -- ты против этого ?
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18.05.2022 12:10 Відповісти
Ахметов - друг врага Украины России.
Он планирует забрать деньги не у России, а у Украины,
когда она начнёт что-то отсуживать у России.
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18.05.2022 13:07 Відповісти
пошел ты на хрен со своим ахметовым и с его тарифами и с его ватным кодлом которую он по набирал на свои тв каналы
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18.05.2022 13:35 Відповісти
Він відсудить не з русні 10 лярдів, а з активів, які могли б належати Україні по принципу репарацій, і побудує завод в Італії (він про таке будівництво вже оголосив, до речі).

Причому він їх відсудить раніше, ніж отримають компенсації громадяни, які постраждали майном або фізично. Якщо взагалі отримають. Щось я не чув про створення державної агенції, яка б саме це намагалась робити (збирала колективну потребу в коштах на відновлення майна фізичних осіб і формувала пул юридичних позовів для отримання коштів на ці компенсації з активів русні).
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18.05.2022 17:05 Відповісти
что ? за кого ты? за упыря который 20-ть лет грабил украинский народ через тарифы и ндс ? и Азов сталь сдали все его менеджеры вся верхушка управления которую он нанимал - все тормозили подготовку обороны Мариуполя - так что он виноват в том числе как и вся шобла зеленского каломойского
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18.05.2022 13:32 Відповісти
В очередь. Умные люди покупали для своих городов за свои деньги ПВО.
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18.05.2022 12:24 Відповісти
Я не розумію коментаторів.Ахметов нічим не кращий від *****.Це подібна категорія людей.В нього партнер новінський,який є російською бойовою одиницею.Як він заробляв капітали,можете сказати?Чи у вас взагалі немає критичного мислення? Скільки такі Ахметови мають дерибанити Україну б..ть? Ахметов і ко,не Ілони Маски.
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18.05.2022 12:25 Відповісти
Мудрый нарид, что с него взять! Вот так и живем!
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18.05.2022 12:34 Відповісти
На Банковой сидит ещё более мудрый нарид.
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18.05.2022 12:54 Відповісти
Можу сказати, як заробляв капітали ахметов: просто власноруч перестріляв в 1997-1998 роках інших "бізнесьменів" в Донецьку, які не згодні були з тим, що гроші по програмі "Модернізації вігульної отраслі 1996-1998 років" йшли через янучарина напряму в карман ахмєтки.
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18.05.2022 17:08 Відповісти
Гроші в нього є, адвокати першокласні також, тож хай судиться. По прецеденту всі інші підприємці також зможуть відсудити свої збитки.
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18.05.2022 12:32 Відповісти
Вот негодяй. Привел сепаратизм, Януковича и войну в Украину. Еще и заработает на этом.
Этому уроду компенсировать в последнюю очередь.
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18.05.2022 12:33 Відповісти
России проще послать гонцов к Ахметову, как к Скрипалям.
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18.05.2022 12:50 Відповісти
затрепыхался Ренатушка, когда нищим стал. Надо было не продуктовые наборы к сепарам возить, подкармливать, а закупать вооружение пока было время. Лоббировать программы перевооружения, инвестировать в КБ Луч, Нептуны, Стугны. С помощью своих депутатов и телеканалов бить во все колокола когда зеленая саранча разминировала Чонгар. Теперь уже поздно
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18.05.2022 12:54 Відповісти
так у ахметова и сейчас на тв каналаз работает ватное кодло с каналов мертветчука все за-путинцы резко перекрасились - падлы
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18.05.2022 13:37 Відповісти
З чого це ви вирішили, що ахмєтка "ніщій"?!?

Якщо не знаєте - головний вигодоотримувач "зеленої енергетики" в Україні - ахмєтка. Більшість коштів "на зелений тариф" - в його кишеню йде. Або, наприклад, в нього компанія вугледобувна в США, в Аппалачах (він її купив за мільярд баксів в 2008 році). Він останні 3 роки, спасибі зе-лупному кодлу, монопольно вугілля звідти в Україну возить і продає державним ТЕС значно дорожче, ніж можна було б купити в інших постачальників.
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18.05.2022 17:39 Відповісти
Как это ему будут что-то компенсировать, если он сам создавал и подкармливал сепаратистов ? Он разжигатель войны, а не потерпевший.
И американцы это докажут.
А Кучма к тому времени пойдёт за Кравчуком.
А без админресурса папочки Ринатик уже не так умён.
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18.05.2022 13:04 Відповісти
Ахметов мог задавить при помощи своей охраны и послушного криминалитета всю донецкую сепарню еще в 2014,но опровдывался тем что не хочет крови.Вот теперь сполна получил и реки крови и просранные заводы.Тупой гудок.
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18.05.2022 14:19 Відповісти
Давай, Ахмет!
У Расии за бугром имущества много!
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18.05.2022 14:25 Відповісти
https://p2pr.me/16526378526281409c71476
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18.05.2022 14:40 Відповісти
 
 