SCM вимагатиме від Росії компенсації всіх збитків через військову агресію, - Ахметов

Підприємства SCM пред'являть Російській Федерації вимоги про компенсацію всіх збитків, завданих внаслідок військової агресії.

Про це в інтерв'ю італійському телеканалу RAI заявив власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обов'язково пред'явимо Росії вимоги про повну компенсацію всіх збитків, заподіяних російською воєнною агресією", - заявив бізнесмен.

За його словами, довоєнна капіталізація тільки металургійних заводів Маріуполя становила 10 млрд доларів плюс 1 млрд. доларів у вигляді готової продукції та сировини.

Загалом, з початку повномасштабної війни, російська армія повністю або частково знищила десятки об'єктів промислової інфраструктури та енергетики.

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"Капіталізація цих об'єктів до початку війни становила понад 20 млрд доларів США", - додав бізнесмен.