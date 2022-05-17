Виробляється механізм відшкодування збитків, завданих Росією, - Єрмак
На виконання доручення Президента України керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів координаційну нараду, присвячену питанням впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зокрема, як зазначається, під час заходу обговорили запропоновану концепцію укладення міжнародного договору з державами-партнерами про створення механізму відшкодування збитків, завданих Росією. Такий шлях дасть змогу наблизити розв'язання питання відповідальності РФ за агресію на території України та компенсувати збитки.
З огляду на поведінку Росії в частині виконання нею міжнародних зобов’язань окремі країни вже вирішують питання обмеження суверенного імунітету Росії, а завдання української сторони – підтвердити причинно-наслідковий зв’язок між діями РФ та завданими збитками.
"Це глобальна робота, яку здійснюватиме багато людей. Тож хотілось би, щоб Офіс Президента забезпечив ефективну координацію цієї роботи", – наголосив Єрмак.
"Завдання кожного з дотичних до цього процесу з української сторони – забезпечити швидку й зрозумілу взаємодію з країнами-партнерами. А одна з ключових цілей – забезпечити довіру міжнародних партнерів до цього процесу", – додав він.
Заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма зазначив, що проаналізований міжнародний досвід свідчить, що яскравих успішних прецедентів та відпрацьованих глобальних механізмів не існує, тому для стягнення репарацій і компенсацій доведеться багато що робити вперше.
Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов зазначив, що зараз весь цивілізований світ на боці нашої країни, і настрої в контексті можливості створення прецедентів щодо механізмів конфіскації більш ніж оптимістичні.
"Окремі країни вже ухвалили закони, які дають змогу українським фізичним особам звертатися до їхніх національних судів. А деякі країни чекають саме від нас практичних кроків і механізмів, щоб потім для себе, на рівні своїх законів формалізувати погоджений компенсаційний механізм", – сказав він.
Також інформується, що за результатами координаційної наради ухвалено рішення про створення на рівні Офісу Президента робочої групи, до якої увійдуть представники уряду, міжнародні юридичні радники, дипломати та експерти.
Єрмак запропонував якнайшвидше визначитися з персональним складом цієї координаційної робочої групи та почати працювати.
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путлерівці: - єрмак, на ось тобі грошей, підписуйте мирну угоду, без півдня або на умовах 23 лютого і хай санкції знімуть!
єрмак: - єсть, товаріщ гєнєрал!
Механі́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 механічна система ), що призначена для перетворення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0) руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл.
І буде мирний договір, при якому всі заявлять про свої перемоги.. Русня, так би мовити, виходячи з реальних перемог, ну а нам влада розповість про перемогу під Києвом і в урядовому кварталі Києва, а також, про звільнення Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Причому, деякі міста Харківської області залишаться під орками. Наприклад, Куп'янськ - дуже важливий залізничний вузол для поставок з росії техніки та *********** їхнім військам.
Дуже не хотілося б, щоб ці думки стали реальністю.. Але, пока, навіть останні події навколо Азова лежать в контексті цих припущень.
Ми кажемо Зе!ленкін, а маємо на увазі дЄрьмак чи бабця-Беня?
Таким чином як би знімається відповідальність з українського керівництва, яке два роки тільки і робило поступки тій самій РФ, "заглядало в очі", демонстративно нехтувало союзниками, навіть замість військових парадів проводило якісь ганебні шапіто - а зараз традиційно переводить стрілки і влаштовує маніпуляції для населення.
А тепер послухайте правду.
Я мав зустріч з військовим, який служив і до війни, пройшов фронт в 2014 та 2015, тепер вже полковник, зайнятий в напрямку логістики та забезпечення.
"Щось недобре відбувається", - сказав він.
І розповів про фактичне замороження фінансового забезпечня військових.
Про зупинку реформування в інших напрямках забезпечення, відсутність соціальних перспектив.
Про відсутність динаміки переозброєння.
Про розквіт "паркету" та совка.
Про неможливість нормальної роботи в умовах конфлікту МО з командуванням ЗСУ.
Про 50% некомплект штату внаслідок всього цього.
Мужня доросла людина виглядала подавленою та розгубленою - і я прекрасно розумію чому, бо для ЗСУ ці два роки були роками демотивації та занедбання минулих досягнень.
Перелічувати висловлювання "полководців" про "не туди полізли" та згадувати про закупівлю радянського мотлоху немає сенсу - тут матеріалу не на один десяток розслідувань.
Військова сфера не терпить імітації, армія таки дзеркало суспільства, і в ньому моментально відбилися всі наслідки діяльності "нових ліц", які тепер істерично викрикують питання "Чому ми досі не в НАТО?" - всьому світу, тільки не собі.
Валерій Прозапас
Или вы в Деда Мороза верите?
Видшкодують в 2, а то и в 3 раза больше чем за сбитый в Иране Боинг. Т.е ни.уя
А Совет министров Европейского Союза на заседании в Брюсселе утвердил выделение Украине четвертого транша помощи на сумму 500 миллионов евро на закупку оружия и другие оборонные нужды.
ВОТ ЗЕЛЕНЬ ХОРОШО РУЧКИ ПОГРЕЕТ.
затверджувати необхідні закони в себе і просувати це питання на міжнародному рівні
Т е механизм как это всё благополучно похерить не обидев себя любимых.
Довірили цапу стерегти капусту......
Синок агента ГРУ це саме та людина яка треба Україні під час війни з паРашею