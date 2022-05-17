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Виробляється механізм відшкодування збитків, завданих Росією, - Єрмак

руїни

На виконання доручення Президента України керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів координаційну нараду, присвячену питанням впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зокрема, як зазначається, під час заходу обговорили запропоновану концепцію укладення міжнародного договору з державами-партнерами про створення механізму відшкодування збитків, завданих Росією. Такий шлях дасть змогу наблизити розв'язання питання відповідальності РФ за агресію на території України та компенсувати збитки.

З огляду на поведінку Росії в частині виконання нею міжнародних зобов’язань окремі країни вже вирішують питання обмеження суверенного імунітету Росії, а завдання української сторони – підтвердити причинно-наслідковий зв’язок між діями РФ та завданими збитками.

"Це глобальна робота, яку здійснюватиме багато людей. Тож хотілось би, щоб Офіс Президента забезпечив ефективну координацію цієї роботи", – наголосив Єрмак.

"Завдання кожного з дотичних до цього процесу з української сторони – забезпечити швидку й зрозумілу взаємодію з країнами-партнерами. А одна з ключових цілей – забезпечити довіру міжнародних партнерів до цього процесу", – додав він.

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Заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма зазначив, що проаналізований міжнародний досвід свідчить, що яскравих успішних прецедентів та відпрацьованих глобальних механізмів не існує, тому для стягнення репарацій і компенсацій доведеться багато що робити вперше.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов зазначив, що зараз весь цивілізований світ на боці нашої країни, і настрої в контексті можливості створення прецедентів щодо механізмів конфіскації більш ніж оптимістичні.

"Окремі країни вже ухвалили закони, які дають змогу українським фізичним особам звертатися до їхніх національних судів. А деякі країни чекають саме від нас практичних кроків і механізмів, щоб потім для себе, на рівні своїх законів формалізувати погоджений компенсаційний механізм", – сказав він.

Також інформується, що за результатами координаційної наради ухвалено рішення про створення на рівні Офісу Президента робочої групи, до якої увійдуть представники уряду, міжнародні юридичні радники, дипломати та експерти.

Єрмак запропонував якнайшвидше визначитися з персональним складом цієї координаційної робочої групи та почати працювати.

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Автор: 

росія (66431) збитки (1447) Єрмак Андрій (1389)


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Топ коментарі
+32
Ці зелені плани викликають сміх і депресію. Ви спочатку звільніть південь, а потім будете гнати макарони на вуха "мудрому наріду". Чи південь то вже відрізаний шмат?
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17.05.2022 07:45 Відповісти
+27
ермак, со своим отцом - кадровым военным российским офицером согласовал механизм?
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17.05.2022 07:47 Відповісти
+26
Я так розумію, почався процес дерібана шкури медведя, тільки той ще живий? Розумію, що треба, але я настільки не довіряю ЦЬОМУ офісу, як оркокацапу в гарантії моєї безпеки.
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17.05.2022 07:46 Відповісти
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Оце ще "дяч". Ця історія вигадана від початку і до кінця. (Завгосп ОПи)
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17.05.2022 07:41 Відповісти
От зовсім не вигадана. "Ось вам трохи грошенят, підписуйте мирну угоду, та нехай санкції скасовують. Але грошенят трошки - про це з дєрьмаком домовились".
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17.05.2022 07:47 Відповісти
та не так.
путлерівці: - єрмак, на ось тобі грошей, підписуйте мирну угоду, без півдня або на умовах 23 лютого і хай санкції знімуть!
єрмак: - єсть, товаріщ гєнєрал!
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17.05.2022 09:13 Відповісти
для них війна кінчилась, вже ділять результати.А те, що з таким кінцем через півроку чекайте ворога з новими силами і новими ракетами --- для проведення денацифікація---зараз нікого не колише.Мету ворога --- тотальне знищення населення ніхто не відміняв!
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17.05.2022 10:14 Відповісти
Головне щоб частка йшла в зелені кармани .
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17.05.2022 07:41 Відповісти
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17.05.2022 07:42 Відповісти
Ці зелені плани викликають сміх і депресію. Ви спочатку звільніть південь, а потім будете гнати макарони на вуха "мудрому наріду". Чи південь то вже відрізаний шмат?
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17.05.2022 07:45 Відповісти
та ви, не вірно трактуєте та спотворюєте досягнення ОПи дЄрьмака, читайте уважно: Виробляється механізм...

Механі́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 механічна система ), що призначена для перетворення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0) руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл.
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17.05.2022 09:44 Відповісти
Дивлюся, як русня нас потроху вичавлює з рештків Донбасу і, як ми, теж потроху, вичавлюємо русню з Харківської області, і не можу нікуди подітися від нав'язливих думок, що відбувається якийсь.дико паскудний договорняк, за яким ***** таки віддадуть ту частку Донбасу, яка була за нами, включаючи Марік, а також Херсон і частину Запоріжської області, а нам дозволять героїчно звільнити Харківську область.

І буде мирний договір, при якому всі заявлять про свої перемоги.. Русня, так би мовити, виходячи з реальних перемог, ну а нам влада розповість про перемогу під Києвом і в урядовому кварталі Києва, а також, про звільнення Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Причому, деякі міста Харківської області залишаться під орками. Наприклад, Куп'янськ - дуже важливий залізничний вузол для поставок з росії техніки та *********** їхнім військам.

Дуже не хотілося б, щоб ці думки стали реальністю.. Але, пока, навіть останні події навколо Азова лежать в контексті цих припущень.
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17.05.2022 07:45 Відповісти
Не мрій,думки кацапа хоча і українською, мінска 3 не буде ніколи ,повна деокупуація всього Донбаса а також Крима
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17.05.2022 07:50 Відповісти
іди *****... Якщо я кацап, то ти падло іншопланетянин...
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17.05.2022 09:17 Відповісти
І я цього дуже боюсь - але "козиря" і його офіс де малорос ЗЕ-клоун виконує роль президента це не цікавить. Вони впевнено роблять свою чорну справу по здачі території України *****!!!
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17.05.2022 07:54 Відповісти
Частіше і частіше пригадую один спіч трирокової давнини: "Вони тут зараз наголосують, а ти потім бігай з автоматом по буєракам".
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17.05.2022 08:14 Відповісти
ви кажете що стільки руйнувань і горя, тільки через договори?
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17.05.2022 11:24 Відповісти
він каже, що якщо: виглядає як гуано, смердить як гуано... та знаходиться там де літають ті, що це наробили... То нічого себе переконувати, що це цукрова пудра чи інша присипка, котру приховував в організмі, ЩоНеВтік у аналізах...
Ми кажемо Зе!ленкін, а маємо на увазі дЄрьмак чи бабця-Беня?
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17.05.2022 17:45 Відповісти
Я так розумію, почався процес дерібана шкури медведя, тільки той ще живий? Розумію, що треба, але я настільки не довіряю ЦЬОМУ офісу, як оркокацапу в гарантії моєї безпеки.
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17.05.2022 07:46 Відповісти
Міністра Кулєбу десантовано в інформаційний простір з тезами про "недостатню рішучість партнерів" щодо питання вступу України до НАТО і що "багато хто з них побоюється реакції РФ".

Таким чином як би знімається відповідальність з українського керівництва, яке два роки тільки і робило поступки тій самій РФ, "заглядало в очі", демонстративно нехтувало союзниками, навіть замість військових парадів проводило якісь ганебні шапіто - а зараз традиційно переводить стрілки і влаштовує маніпуляції для населення.

А тепер послухайте правду.

Я мав зустріч з військовим, який служив і до війни, пройшов фронт в 2014 та 2015, тепер вже полковник, зайнятий в напрямку логістики та забезпечення.

"Щось недобре відбувається", - сказав він.

І розповів про фактичне замороження фінансового забезпечня військових.

Про зупинку реформування в інших напрямках забезпечення, відсутність соціальних перспектив.

Про відсутність динаміки переозброєння.

Про розквіт "паркету" та совка.

Про неможливість нормальної роботи в умовах конфлікту МО з командуванням ЗСУ.

Про 50% некомплект штату внаслідок всього цього.

Мужня доросла людина виглядала подавленою та розгубленою - і я прекрасно розумію чому, бо для ЗСУ ці два роки були роками демотивації та занедбання минулих досягнень.

Перелічувати висловлювання "полководців" про "не туди полізли" та згадувати про закупівлю радянського мотлоху немає сенсу - тут матеріалу не на один десяток розслідувань.

Військова сфера не терпить імітації, армія таки дзеркало суспільства, і в ньому моментально відбилися всі наслідки діяльності "нових ліц", які тепер істерично викрикують питання "Чому ми досі не в НАТО?" - всьому світу, тільки не собі.

Валерій Прозапас
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17.05.2022 09:29 Відповісти
ермак, со своим отцом - кадровым военным российским офицером согласовал механизм?
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17.05.2022 07:47 Відповісти
Давно.
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17.05.2022 07:52 Відповісти
Там де гроші-там єрмак
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17.05.2022 07:52 Відповісти
д-єрмак
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17.05.2022 08:56 Відповісти
У цих підерасів уже руки чешуться...відчувають запах майбутніх грошей...
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17.05.2022 07:59 Відповісти
Як тут смердить какцапами!
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17.05.2022 08:01 Відповісти
І цей механізм - зелені максимально поглиблюють свої кишені та гаманці. Щоб гроші помістилися.
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17.05.2022 08:05 Відповісти
А вот им .ер.
Или вы в Деда Мороза верите?
Видшкодують в 2, а то и в 3 раза больше чем за сбитый в Иране Боинг. Т.е ни.уя
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17.05.2022 08:23 Відповісти
А тим часом "...власти Москвы возобновят производство автомобилей "Москвич" на московском заводе "Рено". Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин...."
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17.05.2022 08:07 Відповісти
Москвіч? Хахаха. Вони ж його вкрали у німців.
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17.05.2022 08:20 Відповісти
Поки в Україні Зеля та Єрмак ніхто не запустить цей механізм відшкоджування. Так що говорити про це марний піар.
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17.05.2022 08:13 Відповісти
На першому місті постраждалець беня
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17.05.2022 08:15 Відповісти
Япония заключила кредитное соглашение с Украиной на 13 миллиардов иен (100 миллионов долларов) в понедельник.
А Совет министров Европейского Союза на заседании в Брюсселе утвердил выделение Украине четвертого транша помощи на сумму 500 миллионов евро на закупку оружия и другие оборонные нужды.
ВОТ ЗЕЛЕНЬ ХОРОШО РУЧКИ ПОГРЕЕТ.
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17.05.2022 08:21 Відповісти
Я би на місці іноземців утворила спеціальну комісію яка би слідкувала за долею коштів.
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17.05.2022 08:24 Відповісти
Перше, що будуть відбудовувати - Кременчуций НПЗ
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17.05.2022 08:22 Відповісти
Не люблю телеграм...
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17.05.2022 08:36 Відповісти
Дєрьмак, краще совість почни виробляти
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17.05.2022 08:28 Відповісти
Ну что мудрый нарид,вас ******* красиво еще раз.Кто там орал *НЕ НА ЧАСІ* критиковать власть?Зеленский и ОП посмотрели на реакцию мудрого нариду и взялись за свое,за старое.
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17.05.2022 08:40 Відповісти
Ну а шо, мудрий нарід (25 %) до цих пір вважає Зе клоуна пророком який воюює як та Жана д Арк за свободу
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17.05.2022 11:43 Відповісти
Ця п*здьож про механізми, репарації, відшкодування на даний час те саме, що ділити шкуру невбитого ведмедя. От мені цікаво, за сприяння чи за кошти цього завгоспа хоч щось для армії придбано? Продай мерседес і купи амуніцію для військових і про це потім розповідай.
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17.05.2022 08:41 Відповісти
Может быть, сначала опубликовать доклад по делу вагнеровцев? Про которое забыли почему-то... Увидеть там роль этого деятеля...
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17.05.2022 08:50 Відповісти
агент "козирь" отримав нові інструкціі від кураторів у гру московіі...
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17.05.2022 08:55 Відповісти
заичайно Україна повинна бути ініціатором в питанні компенсацій,
затверджувати необхідні закони в себе і просувати це питання на міжнародному рівні
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17.05.2022 09:17 Відповісти
Тільки якось без Єрмака.
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17.05.2022 11:42 Відповісти
син агента ГРУ в окупаційному контингенті в Афганістані вірно служить неньці Україні? Хтось у таке при розумі повірить?
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17.05.2022 09:18 Відповісти
Виробляється механізм відшкодування збитків, завданих Росією, - Єрмак

Т е механизм как это всё благополучно похерить не обидев себя любимых.
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17.05.2022 09:19 Відповісти
єрмак-ворог
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17.05.2022 09:31 Відповісти
Долго ещё агент ФСБ ермак будет ошиваться в ОП?
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17.05.2022 09:37 Відповісти
Без США,та Англії прорашистські єрмаки від ОП ,вироблять такий механізм відшкодування збитків,що Україна і її народ будуть ще доплачувати окупанту,
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17.05.2022 09:47 Відповісти
"керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів координаційну нараду, присвячену питанням впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії Росії. "

Довірили цапу стерегти капусту......
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17.05.2022 09:51 Відповісти
Блін, ви зпочатку відбийтеся від агрессії, а потім вже мріяти про віджим бабла будете.
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17.05.2022 10:26 Відповісти
А яка в цьому механізмі особиста частка Єрмака?
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17.05.2022 10:28 Відповісти
Виробляється механізм відшкодування збитків, завданих Росією, - Єрмак Джерело:
Синок агента ГРУ це саме та людина яка треба Україні під час війни з паРашею
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17.05.2022 11:41 Відповісти
А хто буде відшкодовувати людські втрати і збитки створені твоєю шоблою в офісі каламойши?
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17.05.2022 13:31 Відповісти
 
 