Міжнародне співтовариство має змусити Росію виплатити контрибуцію Україні, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росію потрібно змусити до виплати компенсацій Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польські ЗМІ.
"Ми глибоко віримо, що міжнародне співтовариство... змусить Росію виплатити контрибуцію на відновлення того, що було зруйновано в Україні", - зазначив він.
пох ті контребуції. РЕПАРАЦІЇ в сумі, достатній для ПОВНОГО відновлення всього зруйнованого, шляхом будівництва НОВИХ об'єктів і у відповідності до нині чинних норм.