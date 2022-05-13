УКР
Міжнародне співтовариство має змусити Росію виплатити контрибуцію Україні, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росію потрібно змусити до виплати компенсацій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польські ЗМІ.

"Ми глибоко віримо, що міжнародне співтовариство... змусить Росію виплатити контрибуцію на відновлення того, що було зруйновано в Україні", - зазначив він.

виплати (1131) Польща (8987) росія (67880) збитки (1472) Дуда Анджей (805) репарації (67)
+11
Давайте сначала победим.Не допустите "заглянуть в глаза"Что-то уж очень засуетился...
показати весь коментар
13.05.2022 15:29 Відповісти
+10
Ход мысли правильный, но сначала надо ПОБЕДИТЬ в военном плане, держать и необходить по-хитросделанному Вежливые антиспецоперационные санкции годика 2-3 как минимум, для начала выздоровления общества в Рашке и решить вопрос с друзьями Бункерного в той же Европе, где уже сейчас некоторые из штанов выскакивают с подковёрными просьбами "сохранить лицо" и "отказаться от захваченного", а это на минуточку уже не только Крым с Донбассом, а и Юг страны
показати весь коментар
13.05.2022 15:30 Відповісти
+7
Товарищ майор, здесь водки нет, вам на мокша. ру
показати весь коментар
13.05.2022 15:58 Відповісти
победить это значит войти в рашку, дойти до Москвы, найти путина и повесить, но кто Украине это позволит сделать? и незабываем что у русни есть ЯО
показати весь коментар
13.05.2022 15:54 Відповісти
"Победить" - це викинути кацапів за територію України, включно з Донеччиною, Луганщиною, Кримом. А санкціями добити так, щоб ця країна просто розвалилась на кілька невеликих ( як колись сисисири). Оце і буде перемога.
показати весь коментар
13.05.2022 16:01 Відповісти
Контрибуцию начнем брать символами российской империи, чтоб мании вяличия не осталось. Большой императорской короны. царь-пушки, царь-колокол.Колокол и пушку переплавит на памятника жертвам рашисткой агрессии, а корону продать по камешкам - а деньги отдать детям -сиротам и инвалидам войны
показати весь коментар
13.05.2022 15:38 Відповісти
Ідеальний варіант - створити механізм який від росії взагалі не залежить, щоб вона не могла бикувати. Щось типу податку на вуглеводні або що...
показати весь коментар
13.05.2022 15:43 Відповісти
Репарації, контрибуція ******** міжнародним правом заборонена.
показати весь коментар
13.05.2022 15:44 Відповісти
Нехай раша поверне награбовані за 300 років в Україні старовинніікони , які зараз в Третьяківці ‼️‼️‼️
показати весь коментар
13.05.2022 15:45 Відповісти
от чому Байденко, Джонсонюк, Дуда та ін. - публічно обстоюють інтереси України; а в нас - Зечмо?
показати весь коментар
13.05.2022 15:45 Відповісти
Отож!
показати весь коментар
13.05.2022 15:59 Відповісти
спеціальний податок на російську торгівлю. гроші з податку йдуть в Україну. Російські товари стають менш конкурентоспроможними і їм доводиться зменшувати прибутки.
показати весь коментар
13.05.2022 15:45 Відповісти
Контрибуцию с Коломойского Зеленский уже стребовал ? С рососии теперь ? Ага .
показати весь коментар
13.05.2022 16:25 Відповісти
ні-ні, не потрібно підміняти поняття...
пох ті контребуції. РЕПАРАЦІЇ в сумі, достатній для ПОВНОГО відновлення всього зруйнованого, шляхом будівництва НОВИХ об'єктів і у відповідності до нині чинних норм.
показати весь коментар
13.05.2022 17:57 Відповісти
 
 