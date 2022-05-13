Международное сообщество должно заставить Россию выплатить контрибуцию Украине, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию следует заставить выплатить компенсаций Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польские СМИ.
"Мы глубоко верим, что международное сообщество... заставит Россию выплатить контрибуцию на возобновление того, что было разрушено в Украине", - отметил он.
Топ комментарии
+11 Андрей Забигайло
показать весь комментарий13.05.2022 15:29 Ответить Ссылка
+10 Дмитрий Иванов #466733
показать весь комментарий13.05.2022 15:30 Ответить Ссылка
+7 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий13.05.2022 15:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пох ті контребуції. РЕПАРАЦІЇ в сумі, достатній для ПОВНОГО відновлення всього зруйнованого, шляхом будівництва НОВИХ об'єктів і у відповідності до нині чинних норм.