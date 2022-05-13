РУС
Международное сообщество должно заставить Россию выплатить контрибуцию Украине, - Дуда

дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию следует заставить выплатить компенсаций Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польские СМИ.

"Мы глубоко верим, что международное сообщество... заставит Россию выплатить контрибуцию на возобновление того, что было разрушено в Украине", - отметил он.

Топ комментарии
+11
Давайте сначала победим.Не допустите "заглянуть в глаза"Что-то уж очень засуетился...
показать весь комментарий
13.05.2022 15:29 Ответить
+10
Ход мысли правильный, но сначала надо ПОБЕДИТЬ в военном плане, держать и необходить по-хитросделанному Вежливые антиспецоперационные санкции годика 2-3 как минимум, для начала выздоровления общества в Рашке и решить вопрос с друзьями Бункерного в той же Европе, где уже сейчас некоторые из штанов выскакивают с подковёрными просьбами "сохранить лицо" и "отказаться от захваченного", а это на минуточку уже не только Крым с Донбассом, а и Юг страны
показать весь комментарий
13.05.2022 15:30 Ответить
+7
Товарищ майор, здесь водки нет, вам на мокша. ру
показать весь комментарий
13.05.2022 15:58 Ответить
победить это значит войти в рашку, дойти до Москвы, найти путина и повесить, но кто Украине это позволит сделать? и незабываем что у русни есть ЯО
показать весь комментарий
13.05.2022 15:54 Ответить
Товарищ майор, здесь водки нет, вам на мокша. ру
показать весь комментарий
13.05.2022 15:58 Ответить
"Победить" - це викинути кацапів за територію України, включно з Донеччиною, Луганщиною, Кримом. А санкціями добити так, щоб ця країна просто розвалилась на кілька невеликих ( як колись сисисири). Оце і буде перемога.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:01 Ответить
Контрибуцию начнем брать символами российской империи, чтоб мании вяличия не осталось. Большой императорской короны. царь-пушки, царь-колокол.Колокол и пушку переплавит на памятника жертвам рашисткой агрессии, а корону продать по камешкам - а деньги отдать детям -сиротам и инвалидам войны
показать весь комментарий
13.05.2022 15:38 Ответить
Ідеальний варіант - створити механізм який від росії взагалі не залежить, щоб вона не могла бикувати. Щось типу податку на вуглеводні або що...
показать весь комментарий
13.05.2022 15:43 Ответить
Репарації, контрибуція ******** міжнародним правом заборонена.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:44 Ответить
Нехай раша поверне награбовані за 300 років в Україні старовинніікони , які зараз в Третьяківці ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
13.05.2022 15:45 Ответить
от чому Байденко, Джонсонюк, Дуда та ін. - публічно обстоюють інтереси України; а в нас - Зечмо?
показать весь комментарий
13.05.2022 15:45 Ответить
Отож!
показать весь комментарий
13.05.2022 15:59 Ответить
спеціальний податок на російську торгівлю. гроші з податку йдуть в Україну. Російські товари стають менш конкурентоспроможними і їм доводиться зменшувати прибутки.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:45 Ответить
Контрибуцию с Коломойского Зеленский уже стребовал ? С рососии теперь ? Ага .
показать весь комментарий
13.05.2022 16:25 Ответить
ні-ні, не потрібно підміняти поняття...
пох ті контребуції. РЕПАРАЦІЇ в сумі, достатній для ПОВНОГО відновлення всього зруйнованого, шляхом будівництва НОВИХ об'єктів і у відповідності до нині чинних норм.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:57 Ответить
 
 