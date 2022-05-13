Международное сообщество должно заставить Россию выплатить контрибуцию Украине, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию следует заставить выплатить компенсаций Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польские СМИ.

"Мы глубоко верим, что международное сообщество... заставит Россию выплатить контрибуцию на возобновление того, что было разрушено в Украине", - отметил он.

