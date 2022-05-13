Членство Швеции в НАТО способно обезопасить Северную Европу, - Линде

Глава МИД Швеции Анн Линде в пятницу заявила, что если Стокгольм примет решение о вступлении в НАТО, это будет способствовать безопасности стран в Балтийском регионе.

Об этом сообщает телеканал SVT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Членство НАТО станет дополнительным фактором предотвращения военного конфликта. Это поможет предотвратить конфликты в Северной Европе", - приводит телеканал слова шведского министра.

Она отметила, что членство в альянсе позволит Швеции "войти в систему коллективной безопасности НАТО".

По словам министра, после 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, Швеция "должна адаптироваться к новым реальностям". Она добавила, что эта ситуация показала "необходимость усилить гарантии безопасности".

В прошлый вторник финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники писала, что Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале следующей недели.