Членство Швеции в НАТО способно обезопасить Северную Европу, - Линде

Глава МИД Швеции Анн Линде в пятницу заявила, что если Стокгольм примет решение о вступлении в НАТО, это будет способствовать безопасности стран в Балтийском регионе.

Об этом сообщает телеканал SVT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Членство НАТО станет дополнительным фактором предотвращения военного конфликта. Это поможет предотвратить конфликты в Северной Европе", - приводит телеканал слова шведского министра.

Она отметила, что членство в альянсе позволит Швеции "войти в систему коллективной безопасности НАТО".

Читайте также: Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 16 мая, — СМИ

По словам министра, после 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, Швеция "должна адаптироваться к новым реальностям". Она добавила, что эта ситуация показала "необходимость усилить гарантии безопасности".

В прошлый вторник финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники писала, что Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале следующей недели.

не стоит недооценивать людей, когда они бьются за своё.
https://politics.dip.org.ua/svit/erdogan-turechchyna-ne-dotrymuyetsya-pozytyvnogo-pidhodu-do-chlenstva-finlyandiyi-u-nato-3375/ Ердоган: Туреччина не дотримується позитивного підходу до членства Фінляндії у НАТО
Я всюди кажу, якщо буде війна, ТУреччина кине НАТО, при будь-якому розкладі
Мое мнение такое- понабирали в эту НАТУ всякий сброд. Венгрию, Грецию, Македонию, Словению, Люксембург от которых толку "ноль" один базар. Все НАТО без США, Британии и Канады в оборонительном плане пустышка. А без Польши и стран Балтии, в блоке вообще бы рулили промосковские настроения. Достаточно вспомнить тандемы Шредер- Меркель, Саркози-Макрон. и их объятия с путлером .
не стоит недооценивать людей, когда они бьются за своё.
мы оценили Торгуют себе с ПМР, контрабас гонят и все довольны - и молдоване, и приднестровцы и "руцькие миротворцы". Вот только ***** им жить спокойно не дает
Чому Швеція та Фінляндія замість вступу до НАТО не скористались геніальним планом ОПУ.
https://politics.dip.org.ua/svit/erdogan-turechchyna-ne-dotrymuyetsya-pozytyvnogo-pidhodu-do-chlenstva-finlyandiyi-u-nato-3375/ Ердоган: Туреччина не дотримується позитивного підходу до членства Фінляндії у НАТО
Я всюди кажу, якщо буде війна, ТУреччина кине НАТО, при будь-якому розкладі
Так. Ердрган вже звявив. що вони проти вступу Швеції та Фінляндії. Готові накласти вето. Назвав ці країна странами. де гуртуються террористи. Це в грецькій пресі. Шавка російска!!. Йому нема довіри ні в чому.
Ердоган - це одне, а Туреччина - це трохи інше. Туреччина давно в NATO, та й турки - дуже вперті патріоти й вправні вояки, їм краще змістити Ердогана, аніж відмовитися від NATO.
значить викинуть Турцію з НАТО. Вони давно не відповідають ряду критеріїв.
Мое мнение такое- понабирали в эту НАТУ всякий сброд. Венгрию, Грецию, Македонию, Словению, Люксембург от которых толку "ноль" один базар. Все НАТО без США, Британии и Канады в оборонительном плане пустышка. А без Польши и стран Балтии, в блоке вообще бы рулили промосковские настроения. Достаточно вспомнить тандемы Шредер- Меркель, Саркози-Макрон. и их объятия с путлером .
Люди тих країн вже зраділи, відчули безпеку і тут на тобі! Якийсь ердоган вирішив, що ними можна і жертвувати, тільки б ********* продати, да рашистов на відпочинок прийняти.
