Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 16 мая, — СМИ
Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы примут решение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Expressen и его источники.
По данным издания, правительство Швеции примет решение о вступлении в НАТО на внеочередном заседании правительства в понедельник. Сразу после этого будет подана заявка.
Однако официального приглашения на заседание еще не было, оно все еще находится на уровне планирования.
В ближайшие дни предстоит сделать несколько шагов по вступлению Швеции в НАТО. В пятницу свой отчет обнародует аналитическая группа, в которую входят все парламентские партии. По информации СМИ, в нем не будет четкого призыва к вступлению в НАТО, но даст четкий сигнал о том, как Швеция должна действовать.
В воскресенье совет Социал-демократической партии во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон примет решение по этому вопросу. Встреча состоится в Стокгольме с обеда до вечера.
На следующий день в понедельник в парламенте пройдут специальные дебаты по докладу аналитической группы, а после этого состоится заседание правительства.
Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.
11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии, посетив обе нордические страны.
