Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 16 мая, — СМИ

Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы примут решение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Expressen и его источники.

По данным издания, правительство Швеции примет решение о вступлении в НАТО на внеочередном заседании правительства в понедельник. Сразу после этого будет подана заявка.

Однако официального приглашения на заседание еще не было, оно все еще находится на уровне планирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России нет ресурсов, чтобы ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - президент Эстонии Карис

В ближайшие дни предстоит сделать несколько шагов по вступлению Швеции в НАТО. В пятницу свой отчет обнародует аналитическая группа, в которую входят все парламентские партии. По информации СМИ, в нем не будет четкого призыва к вступлению в НАТО, но даст четкий сигнал о том, как Швеция должна действовать.

В воскресенье совет Социал-демократической партии во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон примет решение по этому вопросу. Встреча состоится в Стокгольме с обеда до вечера.

На следующий день в понедельник в парламенте пройдут специальные дебаты по докладу аналитической группы, а после этого состоится заседание правительства.

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии, посетив обе нордические страны.

Допобеждался Путин -две страны идут в НАТО.
12.05.2022 11:46 Ответить
всі йдуть крім нас... всі вступлять навтіь зімбабви замбії і всілякі ліхтенштейни макеедонії
12.05.2022 11:52 Ответить
Мабуть, ми в НАТО наступні після Ватикану.
12.05.2022 11:54 Ответить
Всн залежить віж нас¡!!)))
12.05.2022 11:58 Ответить
Ніколи НАТО так стрімко не розвивалось, як при *******.
12.05.2022 11:52 Ответить
Мрії москалів здійснюються !! НАТО наближається,єНАТО наближається,НАТО !!!))
12.05.2022 11:54 Ответить
Вони ще розмірковують, бігом треба бігти!
12.05.2022 12:03 Ответить
 
 