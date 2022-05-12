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Швеція може подати заявку на вступ до НАТО 16 травня, - ЗМІ

нато,швеція

Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, наступного дня після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням видання Expressen і його джерела.

За даними видання, уряд Швеції ухвалить рішення про вступ до НАТО на позачерговому засіданні уряду у понеділок. Відразу після цього буде подано заявку.

Проте офіційного запрошення на засідання ще не було, воно все ще на рівні планування.

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Найближчими днями доведеться зробити декілька кроків щодо вступу Швеції до НАТО. У п'ятницю свій звіт оприлюднить аналітична група, до якої входять усі парламентські партії. За інформацією ЗМІ, у ньому не буде чіткого заклику до вступу до НАТО, але він дасть чіткий сигнал про те, як Швеція має діяти.

У неділю рада Соціал-демократичної партії на чолі з прем'єр-міністром Магдаленою Андерссон ухвалить рішення щодо цього питання. Зустріч відбудеться в Стокгольмі з обіду до вечора.

Наступного дня у понеділок у парламенті пройдуть спеціальні дебати у зв'язку з доповіддю аналітичної групи, а після цього відбудеться засідання уряду.

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни.

Автор: 

членство в НАТО (1748) Швеція (972)


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Допобеждался Путин -две страны идут в НАТО.
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12.05.2022 11:46 Відповісти
всі йдуть крім нас... всі вступлять навтіь зімбабви замбії і всілякі ліхтенштейни макеедонії
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12.05.2022 11:52 Відповісти
Мабуть, ми в НАТО наступні після Ватикану.
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12.05.2022 11:54 Відповісти
Всн залежить віж нас¡!!)))
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12.05.2022 11:58 Відповісти
Ніколи НАТО так стрімко не розвивалось, як при *******.
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12.05.2022 11:52 Відповісти
Мрії москалів здійснюються !! НАТО наближається,єНАТО наближається,НАТО !!!))
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12.05.2022 11:54 Відповісти
Вони ще розмірковують, бігом треба бігти!
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12.05.2022 12:03 Відповісти
 
 