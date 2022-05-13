УКР
Членство Швеції в НАТО здатне убезпечити Північну Європу, - Лінде

Глава МЗС Швеції Анн Лінде у п'ятницю заявила, що якщо Стокгольм ухвалить рішення вступити до НАТО, це сприятиме безпеці країн у Балтійському регіоні.

Про це повідомляє телеканал SVT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Членство НАТО стане додатковим фактором запобігання воєнному конфлікту. Це допоможе запобігти конфліктам у Північній Європі", - наводить телеканал слова шведського міністра.

Вона зазначила, що членство в Альянсі дасть змогу Швеції "увійти до системи колективної безпеки НАТО".

За словами міністра, після 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, Швеція "має адаптуватися до нових реальностей". Вона додала, що ця ситуація показала "необхідність посилити наші гарантії безпеки".

Читайте також: Швеція може подати заявку на вступ до НАТО 16 травня, - ЗМІ

Минулого вівторка фінська газета Helsingin Sanomat із посиланням на свої джерела писала, що Фінляндія та Швеція разом подадуть заявки на членство в НАТО на початку наступного тижня.

не стоит недооценивать людей, когда они бьются за своё.
13.05.2022 14:54 Відповісти
https://politics.dip.org.ua/svit/erdogan-turechchyna-ne-dotrymuyetsya-pozytyvnogo-pidhodu-do-chlenstva-finlyandiyi-u-nato-3375/ Ердоган: Туреччина не дотримується позитивного підходу до членства Фінляндії у НАТО
Я всюди кажу, якщо буде війна, ТУреччина кине НАТО, при будь-якому розкладі
13.05.2022 14:44 Відповісти
Мое мнение такое- понабирали в эту НАТУ всякий сброд. Венгрию, Грецию, Македонию, Словению, Люксембург от которых толку "ноль" один базар. Все НАТО без США, Британии и Канады в оборонительном плане пустышка. А без Польши и стран Балтии, в блоке вообще бы рулили промосковские настроения. Достаточно вспомнить тандемы Шредер- Меркель, Саркози-Макрон. и их объятия с путлером .
13.05.2022 15:24 Відповісти
мы оценили Торгуют себе с ПМР, контрабас гонят и все довольны - и молдоване, и приднестровцы и "руцькие миротворцы". Вот только ***** им жить спокойно не дает
13.05.2022 15:09 Відповісти
Чому Швеція та Фінляндія замість вступу до НАТО не скористались геніальним планом ОПУ.
13.05.2022 14:41 Відповісти
Так. Ердрган вже звявив. що вони проти вступу Швеції та Фінляндії. Готові накласти вето. Назвав ці країна странами. де гуртуються террористи. Це в грецькій пресі. Шавка російска!!. Йому нема довіри ні в чому.
13.05.2022 14:57 Відповісти
Ердоган - це одне, а Туреччина - це трохи інше. Туреччина давно в NATO, та й турки - дуже вперті патріоти й вправні вояки, їм краще змістити Ердогана, аніж відмовитися від NATO.
13.05.2022 15:32 Відповісти
значить викинуть Турцію з НАТО. Вони давно не відповідають ряду критеріїв.
13.05.2022 15:03 Відповісти
Люди тих країн вже зраділи, відчули безпеку і тут на тобі! Якийсь ердоган вирішив, що ними можна і жертвувати, тільки б ********* продати, да рашистов на відпочинок прийняти.
13.05.2022 16:46 Відповісти
 
 