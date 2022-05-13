Членство Швеції в НАТО здатне убезпечити Північну Європу, - Лінде

Глава МЗС Швеції Анн Лінде у п'ятницю заявила, що якщо Стокгольм ухвалить рішення вступити до НАТО, це сприятиме безпеці країн у Балтійському регіоні.

Про це повідомляє телеканал SVT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Членство НАТО стане додатковим фактором запобігання воєнному конфлікту. Це допоможе запобігти конфліктам у Північній Європі", - наводить телеканал слова шведського міністра.

Вона зазначила, що членство в Альянсі дасть змогу Швеції "увійти до системи колективної безпеки НАТО".

За словами міністра, після 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, Швеція "має адаптуватися до нових реальностей". Вона додала, що ця ситуація показала "необхідність посилити наші гарантії безпеки".

Читайте також: Швеція може подати заявку на вступ до НАТО 16 травня, - ЗМІ

Минулого вівторка фінська газета Helsingin Sanomat із посиланням на свої джерела писала, що Фінляндія та Швеція разом подадуть заявки на членство в НАТО на початку наступного тижня.