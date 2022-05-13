Членство Швеції в НАТО здатне убезпечити Північну Європу, - Лінде
Глава МЗС Швеції Анн Лінде у п'ятницю заявила, що якщо Стокгольм ухвалить рішення вступити до НАТО, це сприятиме безпеці країн у Балтійському регіоні.
Про це повідомляє телеканал SVT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"
"Членство НАТО стане додатковим фактором запобігання воєнному конфлікту. Це допоможе запобігти конфліктам у Північній Європі", - наводить телеканал слова шведського міністра.
Вона зазначила, що членство в Альянсі дасть змогу Швеції "увійти до системи колективної безпеки НАТО".
За словами міністра, після 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, Швеція "має адаптуватися до нових реальностей". Вона додала, що ця ситуація показала "необхідність посилити наші гарантії безпеки".
Минулого вівторка фінська газета Helsingin Sanomat із посиланням на свої джерела писала, що Фінляндія та Швеція разом подадуть заявки на членство в НАТО на початку наступного тижня.
Я всюди кажу, якщо буде війна, ТУреччина кине НАТО, при будь-якому розкладі