В Мелитополе оккупанты уничтожают книги по истории Украины
Захватчики уничтожают на оккупированных территориях все, что связано с Украиной, в частности, украинские книги.
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.
"Уничтожали книги, а вместе с ними историю и культуру наций, которые они считали неправильными", - говорится в сообщении.
Оккупанты изымают из библиотек учебники по истории Украины. Их объявили запретной литературой, потому что эти книги "по их больному мнению, продвигают идеи национализма".
Вместо этой учебной литературы планируют завезти учебники кремлевских псевдоисториков-пропагандистов.
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+22 Volodymyr Volodymyr #490180
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+14 Яр Холодний
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+11 olko11 olko
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юг отдан за так ..жрите с булкой
ради гомнокиева и харькова им тепрь збс ирпень опять булки парить будут в элитных котеджах
а мы ..юга в орочьей губернии...кстати жрать черешню арбузы будут теперь кацапы вокенные террористы и буряты а вы там в киеве радутесь...
бiблiотека.
рашисти вже крадуть та вивозять все цiнне. це вони почали робити ще в 1654 роцi...
навiть ранiше. згадайте звiдки главная икона рассеи, наприклад .
Самая большая православная реликвия рассеи - это украденная у Руси-Украины икона
Вышгородской Богородицы.
https://risu.ua/ru/samaya-bolshaya-pravoslavnaya-relikviya-rossii-eto-ukradennaya-u-ukrainy-ikona-vyshgorodskoy-bogorodicy_n90898
а те що десь остались оцифровані копії цих підручників і іх при бажанні можна надрукувати мільйони примірників))) то кацапні дуже важко зрозуміти
дикі орди... тупі і малограмотні створіння...
- У вас видеокассеты есть?
- Нема...
- А как же вы фильмы смотрите?
Показали DVD-диски...
Покрутили в руках:
- А что это такое?
Спросите или посмотрите на молодых людей
Когда они держали книгу в руках ?
Просто проще зайти в любую электронную библиотеку
И прочитать что хочется и даже больше
Печатная книга уже выступает не как источник знаний
А больше как часть интерьера
гнидi це подобається