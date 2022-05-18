В Мелитополе оккупанты уничтожают книги по истории Украины

Захватчики уничтожают на оккупированных территориях все, что связано с Украиной, в частности, украинские книги.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.

"Уничтожали книги, а вместе с ними историю и культуру наций, которые они считали неправильными", - говорится в сообщении.

Оккупанты изымают из библиотек учебники по истории Украины. Их объявили запретной литературой, потому что эти книги "по их больному мнению, продвигают идеи национализма".

Вместо этой учебной литературы планируют завезти учебники кремлевских псевдоисториков-пропагандистов.

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