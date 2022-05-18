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Новини Окуповані території
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В Мелітополі окупанти нищать книги з історії України

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Загарбники знищують на окупованих територіях все, що пов’язане з Україною, зокрема, українські книги.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищували книги, а разом з ними історію та культуру націй, які вони вважали "неправильними", - йдеться у повідомленні.

Окупанти вилучають з бібліотек підручники з історії України. Їх оголосили забороненою літературою, бо ці книги "на їхню хвору думку, просувають ідеї націоналізму".

Замість цієї навчальної літератури планують завезти підручники кремлівських псевдоісториків-пропагандистів.

Також читайте: Загарбники встановили "Гради" на пляжах в окупованій Кирилівці, - ОВА

Автор: 

історія (1072) книги (450) Мелітополь (773) окупація (6767) підручники (95) Запорізька область (3787)


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Топ коментарі
+22
ось чому👇

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18.05.2022 11:40 Відповісти
+14
Ну що ж! Іще одна паралель з нацизмом - нацисти теж палили "неправильні" книжки!
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18.05.2022 11:48 Відповісти
+11
І ще тисячолітнє скіфське золото. Ашо? Нам не шкода. Ще накопаємо.
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18.05.2022 11:41 Відповісти
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Я коли таке читаю,то не розумію, як можна було залишити усе ,історію,зерно,заводи на розкрадання ворогу?!
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18.05.2022 11:38 Відповісти
ось чому👇

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18.05.2022 11:40 Відповісти
З Рєзнікова міністр оборони як з гімна куля
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18.05.2022 11:55 Відповісти
Резніков за ці слова має бути у відставці з перших днів війни
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18.05.2022 11:59 Відповісти
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18.05.2022 13:32 Відповісти
В тюрьме.
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18.05.2022 13:56 Відповісти
І ще тисячолітнє скіфське золото. Ашо? Нам не шкода. Ще накопаємо.
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18.05.2022 11:41 Відповісти
А ще шедеври образотворчого мистецтва.
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18.05.2022 12:36 Відповісти
Есть такой канал на ютьюб Фейгинлайф, там выступет сам Фейгин и Арестович ( в народе люся ). Так вот г-н Арестович там так и ответил Г-ну Фейгину дословно : " ******** ".
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18.05.2022 11:50 Відповісти
Люся, по своїй тупості, не розуміє, що "*****.ли" не стане відмазкою. Навіть тому, що вони не не організували оборону, а свідомо знищили її.
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18.05.2022 12:38 Відповісти
Фейгин, - как дитя малое, всякую дрянь в рот тянет... То у него профессор кислых щей Соловей несколько лет рассказывал про "обстоятельства непреодолимой силы" от которых не сегодня-завтра бабка крякнет, то у него всякие гэбэшники Гудковы с кислой рожей раССказывают что дед сошел с ума, - может бомбой плюнуть. Поэтому... То у него вообще лютейший ччел был по фамилии Космач, который в интимных подробностях рассказывал про какие-то собачьи ритуалы... Причем для человека, который мыслит критично сходу понятно, что чувак просто выдумывает на ходу, потому, что такое нельзя никак подсмотреть/подслушать, тем более, больше чем один раз... Про любовника Соловья "генерала СВР" совсем непрелично сейчас говорить =) А сейчас Люсян схватил свои 15 минут славы, вальяжно развалившись на диване и ковыряясь зубочисткой в зубах =)
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18.05.2022 12:54 Відповісти
Инвесторы убегут. Во всяком случае нам такую хрень вешали
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18.05.2022 11:53 Відповісти
Фізично євакуювати все це було вже неможливо. Бо все трапилось дуже швидко. Чому швидко це вже інше питання.
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18.05.2022 11:54 Відповісти
Пока США и Европа не арестуют и не передадут в наш плен всех детей и родственников высшего политического руководства параши, то дела не будет. Посмотрим как они будут стрелять по городу в котором будут сидеть дети и навка писькова
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18.05.2022 11:39 Відповісти
могу вас очень разочаровать ЕЩЕ И КАК БУДУТ ГАСИТЬ ПУТИН ПОДОБИЕ СТАЛИНА УЖАСНАЯ ЕГО КОПИЯ Сталин расстреливал сажал детей своего окружения а они его продолжали боятся вместе с ним по горло в крови тонули выполняли все его приказания и преступления и лебезили перед ним - оправдание типа ну такое время было ну были отдельные????!!!!! нифигаче десятки миллионов!!!!! ошибочно перекошенных перегнули типа палку...ошибки??!!! и скошенных жизней..
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18.05.2022 11:43 Відповісти
Та письков его первый и придушит, если с его нявкой и личинами что-то случится
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18.05.2022 11:50 Відповісти
Він собі іншу нявку знайде.
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18.05.2022 11:56 Відповісти
Hren. *****, jeslji zahocet bombitj te goroda, srazu brosit piskova i lavrova v zindan.
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18.05.2022 13:39 Відповісти
Да какая_разніца... (с)
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18.05.2022 11:41 Відповісти
Історію України кацапи переписують та нищать вже 368 років.
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18.05.2022 11:47 Відповісти
зато в Киеве все хорошо
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18.05.2022 11:47 Відповісти
А должно быть плохо?
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18.05.2022 11:48 Відповісти
ти па 19 век))
юг отдан за так ..жрите с булкой
ради гомнокиева и харькова им тепрь збс ирпень опять булки парить будут в элитных котеджах
а мы ..юга в орочьей губернии...кстати жрать черешню арбузы будут теперь кацапы вокенные террористы и буряты а вы там в киеве радутесь...
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18.05.2022 12:57 Відповісти
Ей-богу, что за поток сознания...
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18.05.2022 15:06 Відповісти
Ну що ж! Іще одна паралель з нацизмом - нацисти теж палили "неправильні" книжки!
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18.05.2022 11:48 Відповісти
Тогда это было критично, а щас все в интернете есть. Так что ничего страшного в этом нету, отпечатаем потом. Там же не евангелие 13 века жгут в конце то концов
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18.05.2022 11:52 Відповісти
євангеліє та інші культурні цінності з музеїв та часних колекцій вони вже вивезли на росію,вчора на цензорі була про це стаття..
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18.05.2022 12:14 Відповісти
В Мелитополе, да и не только в нем, кстати, уже давно никто не читает книг по библиотекам, в лучшем случае в гаджетах, а в основной массе вообще ничего не читают после окончания школы. Сожгут они их или нет никто кроме самих библиотекарей не заметит. Это напоминает то, как они по началу обстреливали телевышки, считая, что мы как лаптестанцы новости исключительно из ящика черпаем. Ох и убогие же эти орки.
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18.05.2022 11:49 Відповісти
і хтось скаже що це не копія фашистів
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18.05.2022 11:50 Відповісти
До сраки, усі підручники та книжки оцифровані вже давно. Звильнимо окуповані територіі, все відновимо, за рахунок кацапів
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18.05.2022 11:50 Відповісти
нi, не до сраки, кацапо-ординським шизо-фашистам нiчого пробачати не потрiбно !
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18.05.2022 13:46 Відповісти
особливо до сраки, якщо це старовиннi книжки, що можуть бути бiльш цiнними нiж вся

бiблiотека.

рашисти вже крадуть та вивозять все цiнне. це вони почали робити ще в 1654 роцi...

навiть ранiше. згадайте звiдки главная икона рассеи, наприклад .

Самая большая православная реликвия рассеи - это украденная у Руси-Украины икона

Вышгородской Богородицы.

https://risu.ua/ru/samaya-bolshaya-pravoslavnaya-relikviya-rossii-eto-ukradennaya-u-ukrainy-ikona-vyshgorodskoy-bogorodicy_n90898

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18.05.2022 15:35 Відповісти
Ну це ж все вже було
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18.05.2022 11:51 Відповісти
Як каже наш нацвеличніший лідор - какая разніца, томос- термос, якщо віддати армії то не вкрадеш з неіснуючих доріг. Це тільки наслідки дебільного вибору наріду.
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18.05.2022 11:53 Відповісти
о да!))) з книжками так легко воювати))))
а те що десь остались оцифровані копії цих підручників і іх при бажанні можна надрукувати мільйони примірників))) то кацапні дуже важко зрозуміти
дикі орди... тупі і малограмотні створіння...
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18.05.2022 12:05 Відповісти
Ти думаєш - вони знають що таке "оцифровка"?! Наївний! Казали люди з окупації : "Прийшли... Питають:
- У вас видеокассеты есть?
- Нема...
- А как же вы фильмы смотрите?
Показали DVD-диски...
Покрутили в руках:
- А что это такое?
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18.05.2022 12:41 Відповісти
Это просто тупость
Спросите или посмотрите на молодых людей
Когда они держали книгу в руках ?
Просто проще зайти в любую электронную библиотеку
И прочитать что хочется и даже больше
Печатная книга уже выступает не как источник знаний
А больше как часть интерьера
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18.05.2022 12:10 Відповісти
delo ne v knige - delo vo znanie(informacii) v etih knigah.
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18.05.2022 12:12 Відповісти
vse eto nado zadokumentovati - dlja sledushih pokolenij ukraincev - oni vse eto dolzhny znatj NA IZUSTJ so shkoljnoi party !
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18.05.2022 12:11 Відповісти
Але мова все ще не на часі.
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18.05.2022 12:36 Відповісти


гнидi це подобається
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18.05.2022 13:36 Відповісти
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18.05.2022 13:44 Відповісти
І як оркам це допоможе в час комп'ютерних технологій??? Навіть якщо їм Ху#ло напише "нову" історію, орки все одно залишаться орками з Мордора ....
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18.05.2022 13:47 Відповісти
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18.05.2022 13:59 Відповісти
Це тільки в Україні для прихованих московитів "какая разніца"- наголошую прихованих московитів, бо вони і далі просувають таку думку поширюючи своїми мордами мову агресії і вбивства.
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18.05.2022 14:26 Відповісти
В тій історії написано, що украіну асвабаділі сталінскіє гєроі ат гітлєра
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18.05.2022 14:57 Відповісти
 
 