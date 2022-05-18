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В Мелітополі окупанти нищать книги з історії України
Загарбники знищують на окупованих територіях все, що пов’язане з Україною, зокрема, українські книги.
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю, інформує Цензор.НЕТ.
"Знищували книги, а разом з ними історію та культуру націй, які вони вважали "неправильними", - йдеться у повідомленні.
Окупанти вилучають з бібліотек підручники з історії України. Їх оголосили забороненою літературою, бо ці книги "на їхню хвору думку, просувають ідеї націоналізму".
Замість цієї навчальної літератури планують завезти підручники кремлівських псевдоісториків-пропагандистів.
Топ коментарі
+22 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар18.05.2022 11:40 Відповісти Посилання
+14 Яр Холодний
показати весь коментар18.05.2022 11:48 Відповісти Посилання
+11 olko11 olko
показати весь коментар18.05.2022 11:41 Відповісти Посилання
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юг отдан за так ..жрите с булкой
ради гомнокиева и харькова им тепрь збс ирпень опять булки парить будут в элитных котеджах
а мы ..юга в орочьей губернии...кстати жрать черешню арбузы будут теперь кацапы вокенные террористы и буряты а вы там в киеве радутесь...
бiблiотека.
рашисти вже крадуть та вивозять все цiнне. це вони почали робити ще в 1654 роцi...
навiть ранiше. згадайте звiдки главная икона рассеи, наприклад .
Самая большая православная реликвия рассеи - это украденная у Руси-Украины икона
Вышгородской Богородицы.
https://risu.ua/ru/samaya-bolshaya-pravoslavnaya-relikviya-rossii-eto-ukradennaya-u-ukrainy-ikona-vyshgorodskoy-bogorodicy_n90898
а те що десь остались оцифровані копії цих підручників і іх при бажанні можна надрукувати мільйони примірників))) то кацапні дуже важко зрозуміти
дикі орди... тупі і малограмотні створіння...
- У вас видеокассеты есть?
- Нема...
- А как же вы фильмы смотрите?
Показали DVD-диски...
Покрутили в руках:
- А что это такое?
Спросите или посмотрите на молодых людей
Когда они держали книгу в руках ?
Просто проще зайти в любую электронную библиотеку
И прочитать что хочется и даже больше
Печатная книга уже выступает не как источник знаний
А больше как часть интерьера
гнидi це подобається