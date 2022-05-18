В Мелітополі окупанти нищать книги з історії України

Загарбники знищують на окупованих територіях все, що пов’язане з Україною, зокрема, українські книги.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищували книги, а разом з ними історію та культуру націй, які вони вважали "неправильними", - йдеться у повідомленні.

Окупанти вилучають з бібліотек підручники з історії України. Їх оголосили забороненою літературою, бо ці книги "на їхню хвору думку, просувають ідеї націоналізму".

Замість цієї навчальної літератури планують завезти підручники кремлівських псевдоісториків-пропагандистів.

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