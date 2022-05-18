Консультативная миссия ЕС вернулась в Киев

Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС) вернулась в штаб-квартиру миссии в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте КМЕС в среду.

"Вынуждена эвакуироваться из Киева, а также из всех полевых офисов в Украине в связи с полномасштабным российским вторжением 24 февраля, демонстрируя свою всестороннюю поддержку и преданность Украине, миссия присоединяется к ряду государств-членов ЕС и институтов и возвращается в Киев", - говорится в сообщении.

В миссии отметили, что первая группа советников – и международных, и украинских – выполнит оценку потребностей вместе с ключевыми партнерами миссии. Исходя из этой оценки, и если условия безопасности останутся благоприятными, намерение заключается в том, чтобы постепенно увеличивать присутствие КМЕС в Украине летом.

"Поскольку задачи КМЕС расширены и предусматривают консультации по расследованию и уголовному преследованию международных и военных преступлений, эта первая основная группа, направленная в Киев, будет состоять, в частности, из советников по уголовным расследованиям, которые будут тесно сотрудничать с Офисом генерального прокурора Украины", - пояснили в КМЕС.

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