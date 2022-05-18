Консультативна місія ЄС повернулася до Києва

Консультативна місія ЄС в Україні (КМЄС) повернулася до штаб-квартири місії в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті КМЄС у середу.

"Змушена евакуюватися з Києва, а також з усіх польових офісів в Україні у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням 24 лютого, демонструючи свою всебічну підтримку та відданість Україні, місія приєднується до низки держав-членів ЄС та інституцій і повертається до Києва", - йдеться в повідомленні.

У місії зазначили, що перша група радників - і міжнародних, і українських - виконає оцінку потреб разом із ключовими партнерами місії. Виходячи з цієї оцінки, і якщо умови безпеки залишаться сприятливими, намір полягає в тому, щоб поступово збільшувати присутність КМЄС в Україні протягом літа.

"Оскільки завдання КМЄС розширені та передбачають консультації з розслідування і кримінального переслідування міжнародних та воєнних злочинів, ця перша основна група, направлена до Києва, складатиметься, зокрема, з радників із кримінальних розслідувань, які тісно співпрацюватимуть з Офісом генерального прокурора України", - пояснили у КМЄС.

Також читайте: Єврокомісія розробила план післявоєнного відновлення України на сотні мільярдів євро, який вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи задля вступу в ЄС, - Шабунін