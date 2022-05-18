Россия не может первой нанести ядерный удар, - вице-премьер РФ Борисов
Военная доктрина Российской Федерации запрещает ей первой наносить ядерный удар.
Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"По нашей доктрине, по нашей стратегии, Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответно-встречный удар. Первыми мы, по доктрине, не нападаем", - сказал Борисов
Он рассказал, что у Путина все время находятся два морских офицера, которые носят ядерный чемоданчик.
"В случае угроз, поступающих от средств воздушно-космической обороны и систем предупреждения о ракетном нападении, в случае налета определяется факт нападения, траектория, места падения - это критерии для ответного удара", - сказал вице-премьер РФ.
Украинские журналисты обратили внимание на то, что Борисов лжет. На самом деле, военная доктрина РФ предусматривает право страны применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, "когда под угрозу поставлено само существование государства", пишет "Украинская правда".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И в хвост и в гриву ху*лушу
Им надо меньше гафна жрать.
в себе в мацкві підірвіть і всіх налякайте
Якщо не бреше - пере*пи його дрючком; якщо не пошевелиться, значить, не бреше. Бо це вже хороший касап, кожен двохсотий.