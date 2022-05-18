Россия не может первой нанести ядерный удар, - вице-премьер РФ Борисов

Военная доктрина Российской Федерации запрещает ей первой наносить ядерный удар.

Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"По нашей доктрине, по нашей стратегии, Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответно-встречный удар. Первыми мы, по доктрине, не нападаем", - сказал Борисов

Он рассказал, что у Путина все время находятся два морских офицера, которые носят ядерный чемоданчик.

"В случае угроз, поступающих от средств воздушно-космической обороны и систем предупреждения о ракетном нападении, в случае налета определяется факт нападения, траектория, места падения - это критерии для ответного удара", - сказал вице-премьер РФ.

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Украинские журналисты обратили внимание на то, что Борисов лжет. На самом деле, военная доктрина РФ предусматривает право страны применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, "когда под угрозу поставлено само существование государства", пишет "Украинская правда".