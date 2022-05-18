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Россия не может первой нанести ядерный удар, - вице-премьер РФ Борисов

удар,путін,ядерний

Военная доктрина Российской Федерации запрещает ей первой наносить ядерный удар.

Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"По нашей доктрине, по нашей стратегии, Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответно-встречный удар. Первыми мы, по доктрине, не нападаем", - сказал Борисов

Он рассказал, что у Путина все время находятся два морских офицера, которые носят ядерный чемоданчик.

"В случае угроз, поступающих от средств воздушно-космической обороны и систем предупреждения о ракетном нападении, в случае налета определяется факт нападения, траектория, места падения - это критерии для ответного удара", - сказал вице-премьер РФ.

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Украинские журналисты обратили внимание на то, что Борисов лжет. На самом деле, военная доктрина РФ предусматривает право страны применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, "когда под угрозу поставлено само существование государства", пишет "Украинская правда".

россия (96472) ядерное оружие (1379)


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Топ комментарии
+26
Да она и на Украину нападать не собиралась.
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18.05.2022 14:02 Ответить
+17
херово...русня ******,от слова всегда
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18.05.2022 14:03 Ответить
+16
По Оруэллу. Значит собираются применять яо
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18.05.2022 14:04 Ответить
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Да она и на Украину нападать не собиралась.
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18.05.2022 14:02 Ответить
tak ana i nenapadala ... konj zhe skazal
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18.05.2022 14:05 Ответить
обосрались кацапы - так что их гнилые ракеты могут и не туда полететь
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18.05.2022 16:22 Ответить
И хочется и колется. Аж глаз выворачивает!
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18.05.2022 14:08 Ответить
Да ну ею рашу в П....У!
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18.05.2022 14:39 Ответить
херово...русня ******,от слова всегда
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18.05.2022 14:03 Ответить
****...shto to zatevajut uzhe vot eto vot tam.....
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18.05.2022 14:04 Ответить
По Оруэллу. Значит собираются применять яо
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18.05.2022 14:04 Ответить
Ага. Рашка все делает по правилам. И напала на Украину потому что Украина напала на Рашку первая. Не удивлюсь если Рашка ударит ЯО по Воронежу чтобы обвинить Украину
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18.05.2022 14:05 Ответить
Він розповів, що біля Путіна весь час перебувають два морських офіцери, які носять ядерну валізку Джерело:

И в хвост и в гриву ху*лушу
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18.05.2022 14:06 Ответить
А ну раз россиянин сказал то тогда боятся нечего,слово россиянина кремень,первьіми вьі не нападаете,Борисов утьірок гребаньій на кого расщитаньі твои слова?
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18.05.2022 14:06 Ответить
Про "двох морських офіцерів, які носять вплізку" теж бреше. Бо офіцерів не два, а кількадесят, вони не "морські", а із ФСБ і валіза не з ядерною кнопкою, а з ліками і шаманськими амулетами (кроляча лапка, вухо білого верблюда, тощо).
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18.05.2022 14:08 Ответить
В одной переносной унитаз.
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18.05.2022 14:21 Ответить
І ще з десяток шаманів і провидців.
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18.05.2022 14:28 Ответить
Та такі ***** ви орда пушисті....а напасти першими змогли,підари *****ні!
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18.05.2022 14:08 Ответить
Где-то мы уже слышали "Не мы первые это начали, но мы ******* на всякий случай чтобы пресечь..."
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18.05.2022 14:09 Ответить
а шо вам передастам кремлівським докрину поміняти? як тупого бурята на смерть послати....
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18.05.2022 14:09 Ответить
Угу,а первой нападать на другие страны разрешает.Вона как.
Им надо меньше гафна жрать.
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18.05.2022 14:10 Ответить
Проснись и пой, Борисов! Доктрину уже давно поменяли, как и конституевище. Теперь можно применять ЯО превентивно, а ***** будет на троне, пока не вынесут ногами вперде!
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18.05.2022 14:11 Ответить
а может и ***** получить перVой =)
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18.05.2022 14:12 Ответить
А не можете спочатку на собі випробувати.....ну щоб потім(єслі шо) не обоссаться
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18.05.2022 14:13 Ответить
вони там бухають у різних шалманах... той каже підірву, цей -не підірву
в себе в мацкві підірвіть і всіх налякайте
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18.05.2022 14:14 Ответить
не варта приймати до уваги за правду те, що з *********. Це утворення засноване на брехні і весь її устрій на ній збудований.ПТН-ПНХ
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18.05.2022 14:18 Ответить
У перекладі з дипломатичної, ця заява означає, що мокшанський улус обісрався і хоче все повернути в зад. Головне, щоб наш бубочка не збудився від цього понадчасно і не кінчив.
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18.05.2022 14:22 Ответить
Значить можуть
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18.05.2022 14:23 Ответить
нет оне обосрались - так как до этого твердили что если будут проигрывать войну то применят тактическое ядерное оружие - а тут такой пук в лужу
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18.05.2022 16:20 Ответить
Один вихід з всіх проблем на планеті вдутюжити цю фашиську парашу.На наступний день закінчаться 90% а може і 100% всіх конфліктів на планеті.
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18.05.2022 14:25 Ответить
А хіба росія дотримується якихось правил? Для них правил не існує.
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18.05.2022 14:26 Ответить
Говорильня кацапов это "белый шум".
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18.05.2022 14:28 Ответить
касап завжди бреше.
Якщо не бреше - пере*пи його дрючком; якщо не пошевелиться, значить, не бреше. Бо це вже хороший касап, кожен двохсотий.
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18.05.2022 14:36 Ответить
якраз касапська військова доктрина, редакція 2005-го року, і припускає превентивного ядерного удару.
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18.05.2022 14:38 Ответить
Отползают по-тихому....
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18.05.2022 14:44 Ответить
А давайте поверим кацапам? Вдруг они в этот раз не врут? )))))
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18.05.2022 15:07 Ответить
Невже ще є такі, що вірять кацапам?
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18.05.2022 15:07 Ответить
никто кацапам не верит но ядерку применять они зассцут
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18.05.2022 16:21 Ответить
Хтось ще боїться яз рашки? Всім вже пох... Так, шкода тільки вмерти і не бачити як знущують орків.
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18.05.2022 15:08 Ответить
во первых по всюду АЭС и это будет куча чернобылей сразу, а во вторых от всех стран Запада за секунды прилетят обратные удары со всего, чего только можно!!!
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18.05.2022 15:09 Ответить
россия не зможе першою... ага. постесняется ***..дь
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18.05.2022 15:14 Ответить
Мордор не нанесет ядерный удар, если не будут на 100% уверены в лояльности к этому Китая и Индии. Пока у них такой уверенности нет.
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18.05.2022 15:23 Ответить
Звучить як виправдання, щоб русні не давали здачі.
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18.05.2022 15:42 Ответить
Брехня! Знову брехня! Щоб вони не казали це пох. Бо вони весь час брешуть! Звідки знати коли вони скажуть правду???
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18.05.2022 16:33 Ответить
значит собираются нанести
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18.05.2022 18:32 Ответить
 
 