Росія не може першою завдати ядерного удару, - віцепрем’єр РФ Борисов
Військова доктрина Російської Федерації забороняє їй першою завдавати ядерного удару.
Про це заявив віцепрем’єр РФ Юрій Борисов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".
"За нашою доктриною, за нашою стратегією, Збройні сили Російської Федерації застосовують тільки відповідь-зустрічний удар. Першими ми, за доктриною, не нападаємо", - сказав Борисов.
Він розповів, що біля Путіна весь час перебувають два морських офіцери, які носять ядерну валізку.
"У разі загроз, що надходять від засобів повітряно-космічної оборони та систем попередження про ракетний напад, у разі нальоту визначається факт нападу, траєкторія, місця падіння - це є критеріями для удару у відповідь", - сказав віце-прем'єр РФ.
Українські журналісти звернули увагу на те, що Борисов бреше. Насправді військова доктрина РФ передбачає право країни застосувати ядерну зброю в разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, "коли під загрозу поставлено саме існування держави", пише "Українська правда".
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И в хвост и в гриву ху*лушу
Им надо меньше гафна жрать.
в себе в мацкві підірвіть і всіх налякайте
Якщо не бреше - пере*пи його дрючком; якщо не пошевелиться, значить, не бреше. Бо це вже хороший касап, кожен двохсотий.