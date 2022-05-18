Росія не може першою завдати ядерного удару, - віцепрем’єр РФ Борисов

Військова доктрина Російської Федерації забороняє їй першою завдавати ядерного удару.

Про це заявив віцепрем’єр РФ Юрій Борисов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"За нашою доктриною, за нашою стратегією, Збройні сили Російської Федерації застосовують тільки відповідь-зустрічний удар. Першими ми, за доктриною, не нападаємо", - сказав Борисов.

Він розповів, що біля Путіна весь час перебувають два морських офіцери, які носять ядерну валізку.

"У разі загроз, що надходять від засобів повітряно-космічної оборони та систем попередження про ракетний напад, у разі нальоту визначається факт нападу, траєкторія, місця падіння - це є критеріями для удару у відповідь", - сказав віце-прем'єр РФ.

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Українські журналісти звернули увагу на те, що Борисов бреше. Насправді військова доктрина РФ передбачає право країни застосувати ядерну зброю в разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, "коли під загрозу поставлено саме існування держави", пише "Українська правда".