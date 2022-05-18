УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10930 відвідувачів онлайн
Новини
12 472 43

Росія не може першою завдати ядерного удару, - віцепрем’єр РФ Борисов

удар,путін,ядерний

Військова доктрина Російської Федерації забороняє їй першою завдавати ядерного удару.

Про це заявив віцепрем’єр РФ Юрій Борисов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"За нашою доктриною, за нашою стратегією, Збройні сили Російської Федерації застосовують тільки відповідь-зустрічний удар. Першими ми, за доктриною, не нападаємо", - сказав Борисов.

Він розповів, що біля Путіна весь час перебувають два морських офіцери, які носять ядерну валізку.

"У разі загроз, що надходять від засобів повітряно-космічної оборони та систем попередження про ракетний напад, у разі нальоту визначається факт нападу, траєкторія, місця падіння - це є критеріями для удару у відповідь", - сказав віце-прем'єр РФ.

Читайте: Медведєв погрожує НАТО "катастрофічним сценарієм" та ризиком ядерної війни через постачання зброї в Україну

Українські журналісти звернули увагу на те, що Борисов бреше. Насправді військова доктрина РФ передбачає право країни застосувати ядерну зброю в разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, "коли під загрозу поставлено саме існування держави", пише "Українська правда".

Автор: 

росія (66502) ядерна зброя (1199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Да она и на Украину нападать не собиралась.
показати весь коментар
18.05.2022 14:02 Відповісти
+17
херово...русня ******,от слова всегда
показати весь коментар
18.05.2022 14:03 Відповісти
+16
По Оруэллу. Значит собираются применять яо
показати весь коментар
18.05.2022 14:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да она и на Украину нападать не собиралась.
показати весь коментар
18.05.2022 14:02 Відповісти
tak ana i nenapadala ... konj zhe skazal
показати весь коментар
18.05.2022 14:05 Відповісти
обосрались кацапы - так что их гнилые ракеты могут и не туда полететь
показати весь коментар
18.05.2022 16:22 Відповісти
И хочется и колется. Аж глаз выворачивает!
показати весь коментар
18.05.2022 14:08 Відповісти
Да ну ею рашу в П....У!
показати весь коментар
18.05.2022 14:39 Відповісти
херово...русня ******,от слова всегда
показати весь коментар
18.05.2022 14:03 Відповісти
****...shto to zatevajut uzhe vot eto vot tam.....
показати весь коментар
18.05.2022 14:04 Відповісти
По Оруэллу. Значит собираются применять яо
показати весь коментар
18.05.2022 14:04 Відповісти
Ага. Рашка все делает по правилам. И напала на Украину потому что Украина напала на Рашку первая. Не удивлюсь если Рашка ударит ЯО по Воронежу чтобы обвинить Украину
показати весь коментар
18.05.2022 14:05 Відповісти
Він розповів, що біля Путіна весь час перебувають два морських офіцери, які носять ядерну валізку Джерело:

И в хвост и в гриву ху*лушу
показати весь коментар
18.05.2022 14:06 Відповісти
А ну раз россиянин сказал то тогда боятся нечего,слово россиянина кремень,первьіми вьі не нападаете,Борисов утьірок гребаньій на кого расщитаньі твои слова?
показати весь коментар
18.05.2022 14:06 Відповісти
Про "двох морських офіцерів, які носять вплізку" теж бреше. Бо офіцерів не два, а кількадесят, вони не "морські", а із ФСБ і валіза не з ядерною кнопкою, а з ліками і шаманськими амулетами (кроляча лапка, вухо білого верблюда, тощо).
показати весь коментар
18.05.2022 14:08 Відповісти
В одной переносной унитаз.
показати весь коментар
18.05.2022 14:21 Відповісти
І ще з десяток шаманів і провидців.
показати весь коментар
18.05.2022 14:28 Відповісти
Та такі ***** ви орда пушисті....а напасти першими змогли,підари *****ні!
показати весь коментар
18.05.2022 14:08 Відповісти
Где-то мы уже слышали "Не мы первые это начали, но мы ******* на всякий случай чтобы пресечь..."
показати весь коментар
18.05.2022 14:09 Відповісти
а шо вам передастам кремлівським докрину поміняти? як тупого бурята на смерть послати....
показати весь коментар
18.05.2022 14:09 Відповісти
Угу,а первой нападать на другие страны разрешает.Вона как.
Им надо меньше гафна жрать.
показати весь коментар
18.05.2022 14:10 Відповісти
Проснись и пой, Борисов! Доктрину уже давно поменяли, как и конституевище. Теперь можно применять ЯО превентивно, а ***** будет на троне, пока не вынесут ногами вперде!
показати весь коментар
18.05.2022 14:11 Відповісти
а может и ***** получить перVой =)
показати весь коментар
18.05.2022 14:12 Відповісти
А не можете спочатку на собі випробувати.....ну щоб потім(єслі шо) не обоссаться
показати весь коментар
18.05.2022 14:13 Відповісти
вони там бухають у різних шалманах... той каже підірву, цей -не підірву
в себе в мацкві підірвіть і всіх налякайте
показати весь коментар
18.05.2022 14:14 Відповісти
не варта приймати до уваги за правду те, що з *********. Це утворення засноване на брехні і весь її устрій на ній збудований.ПТН-ПНХ
показати весь коментар
18.05.2022 14:18 Відповісти
У перекладі з дипломатичної, ця заява означає, що мокшанський улус обісрався і хоче все повернути в зад. Головне, щоб наш бубочка не збудився від цього понадчасно і не кінчив.
показати весь коментар
18.05.2022 14:22 Відповісти
Значить можуть
показати весь коментар
18.05.2022 14:23 Відповісти
нет оне обосрались - так как до этого твердили что если будут проигрывать войну то применят тактическое ядерное оружие - а тут такой пук в лужу
показати весь коментар
18.05.2022 16:20 Відповісти
Один вихід з всіх проблем на планеті вдутюжити цю фашиську парашу.На наступний день закінчаться 90% а може і 100% всіх конфліктів на планеті.
показати весь коментар
18.05.2022 14:25 Відповісти
А хіба росія дотримується якихось правил? Для них правил не існує.
показати весь коментар
18.05.2022 14:26 Відповісти
Говорильня кацапов это "белый шум".
показати весь коментар
18.05.2022 14:28 Відповісти
касап завжди бреше.
Якщо не бреше - пере*пи його дрючком; якщо не пошевелиться, значить, не бреше. Бо це вже хороший касап, кожен двохсотий.
показати весь коментар
18.05.2022 14:36 Відповісти
якраз касапська військова доктрина, редакція 2005-го року, і припускає превентивного ядерного удару.
показати весь коментар
18.05.2022 14:38 Відповісти
Отползают по-тихому....
показати весь коментар
18.05.2022 14:44 Відповісти
А давайте поверим кацапам? Вдруг они в этот раз не врут? )))))
показати весь коментар
18.05.2022 15:07 Відповісти
Невже ще є такі, що вірять кацапам?
показати весь коментар
18.05.2022 15:07 Відповісти
никто кацапам не верит но ядерку применять они зассцут
показати весь коментар
18.05.2022 16:21 Відповісти
Хтось ще боїться яз рашки? Всім вже пох... Так, шкода тільки вмерти і не бачити як знущують орків.
показати весь коментар
18.05.2022 15:08 Відповісти
во первых по всюду АЭС и это будет куча чернобылей сразу, а во вторых от всех стран Запада за секунды прилетят обратные удары со всего, чего только можно!!!
показати весь коментар
18.05.2022 15:09 Відповісти
россия не зможе першою... ага. постесняется ***..дь
показати весь коментар
18.05.2022 15:14 Відповісти
Мордор не нанесет ядерный удар, если не будут на 100% уверены в лояльности к этому Китая и Индии. Пока у них такой уверенности нет.
показати весь коментар
18.05.2022 15:23 Відповісти
Звучить як виправдання, щоб русні не давали здачі.
показати весь коментар
18.05.2022 15:42 Відповісти
Брехня! Знову брехня! Щоб вони не казали це пох. Бо вони весь час брешуть! Звідки знати коли вони скажуть правду???
показати весь коментар
18.05.2022 16:33 Відповісти
значит собираются нанести
показати весь коментар
18.05.2022 18:32 Відповісти
 
 