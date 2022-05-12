Медведєв погрожує НАТО "катастрофічним сценарієм" та ризиком ядерної війни через постачання зброї в Україну
Медведєв заявив, що ризик великий через "накачування країнами НАТО України зброєю".
Як передає Цензор.НЕТ, свої погрози заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виклав у своєму Telegram-каналі.
Медведєва дивує, що країни Заходу "намагаються запровадити тезу про те, що Росія лякає світ ядерним конфліктом". Водночас він сам пише про ядерні ризики та обурюється багаторівневій допомозі, яку надають країни НАТО Україні у війні проти РФ.
"Накачування країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправка найманців та проведення навчань країн Альянсу біля наших кордонів підвищують ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з Росією замість "війни за довіреністю". Такий конфлікт завжди має ризик переходу в повноцінну ядерну війну", — зазначив він.
Більше того, Медведєв звинуватив західні країни у розв'язанні proxy war та навіть закликав "просто думати про можливі наслідки своїх дій".
