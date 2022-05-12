УКР
Медведєв погрожує НАТО "катастрофічним сценарієм" та ризиком ядерної війни через постачання зброї в Україну

путин,медведев

Медведєв заявив, що ризик великий через "накачування країнами НАТО України зброєю".

Як передає Цензор.НЕТ, свої погрози заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виклав у своєму Telegram-каналі.

 Медведєва дивує, що країни Заходу "намагаються запровадити тезу про те, що Росія лякає світ ядерним конфліктом". Водночас він сам пише про ядерні ризики та обурюється багаторівневій допомозі, яку надають країни НАТО Україні у війні проти РФ.

"Накачування країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправка найманців та проведення навчань країн Альянсу біля наших кордонів підвищують ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з Росією замість "війни за довіреністю". Такий конфлікт завжди має ризик переходу в повноцінну ядерну війну", — зазначив він.

Також читайте: Навіть публічна згадка про можливе застосування ядерної зброї має бути підставою для превентивних санкцій, - Зеленський

Більше того, Медведєв звинуватив західні країни у розв'язанні proxy war та навіть закликав  "просто думати про можливі наслідки своїх дій".

Медведєв Дмитро (1947) НАТО (6793) зброя (7735) ядерна зброя (1211) ленд-ліз (56)
Топ коментарі
+79
Дымит и пылает очко фашиста от бессилия
показати весь коментар
12.05.2022 13:10 Відповісти
+72
Жириновский - человек слова. Сказал - "Россия победит или я сдохну!" И сдох.
показати весь коментар
12.05.2022 13:13 Відповісти
+71
показати весь коментар
12.05.2022 13:09 Відповісти
Западные страны накачали засрашку еврами и долларами в обмен на украденные у коренных народов севера нефть и газ распалив в больных головах кремлядских идиотов имперские преступные замыслы,теперь они вынуждено исправляет свои ошибки.
показати весь коментар
12.05.2022 14:00 Відповісти
Все карлики - фантазеры Кацапам надо молиться и креститься, чтобы не вступить в прямое столкновение с НАТО. Если НАТО вступит в войну с россией(парашей) - кацапов порвут в клочья за сутки))
показати весь коментар
12.05.2022 14:01 Відповісти
ума нет, вы держитесь там кацапы
показати весь коментар
12.05.2022 14:03 Відповісти
кумедний Медвепут ! конфлікт з НАТО буде тривати недовго , з повним руйнуванням росії і знищенням цього режиму , і він сам про це добре знає . То так, роздування щік
показати весь коментар
12.05.2022 14:06 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
показати весь коментар
12.05.2022 14:09 Відповісти
у%бище у твоего хозяина душка не хватит на кнопку нажать, потому что знает, что после этого американцы его точно прип%здят вместе со всей его семьей
русские долбо%бы уже всех за%бали со своими заявлениями, на вас никто уже внимания не обращает, у%баны конченные
показати весь коментар
12.05.2022 14:13 Відповісти
І що за прізвище Медведев ? він більше на ховрачка схожий
показати весь коментар
12.05.2022 14:14 Відповісти
Митя , дам тебе подсказку , вы забираете своих орков , со всей территории Украины, включая Крым и Донбасс, и все конфликт исчерпан , как тебе такое, и не благодари, бесплатный совет
показати весь коментар
12.05.2022 14:18 Відповісти
пі-дар..одногначно
показати весь коментар
12.05.2022 14:23 Відповісти
Рекомендую ***** ознакомиться как закончил жизнь Боголюбский вскоре после повторного и неудачного штурма Киева.
показати весь коментар
12.05.2022 14:29 Відповісти
ой ой ой.
В случае если мир продолжит поставлять украинским воинам, так необходимые им средства для ликвидации свинособак, а еще в случае если все скопом не перестанут помогать украине материально. То тогда медведевЪ очень обидится и закидает всех уточками. Ппц как страшно (нет). ПС: Скоро беларусским добровольцам на дрон денег соберется.
показати весь коментар
12.05.2022 14:29 Відповісти
Тупица.
показати весь коментар
12.05.2022 14:35 Відповісти
Катигорошок, та ще й смішний як медведик іграшковий))) Плюшевий... Податливий... Наразі нікчемний...
показати весь коментар
12.05.2022 14:37 Відповісти
НАТО дрочив на димона...
показати весь коментар
12.05.2022 14:37 Відповісти
Димон, в Украине деньги есть, но вы держитесь.
показати весь коментар
12.05.2022 14:42 Відповісти
*******.
показати весь коментар
12.05.2022 14:44 Відповісти
этот танцор верит,что у него две жизни,как и вся биомасса рабов
показати весь коментар
12.05.2022 14:47 Відповісти
черговий раз недоперепив - випив більше чим міг, але меншне чим хотів, алкоопудало
показати весь коментар
12.05.2022 14:53 Відповісти
ядерні бомби гниють. ядерний матеріал необхідно вивозити та переробляти кожні кілька років, інакше потужність вибуху зменшується і навіть може не вибухнути. Ядерну зброю, ймовірно, зберігають, як і решту російської армії.
показати весь коментар
12.05.2022 15:01 Відповісти
Драсті, Діма... Це ми так хотіли/планували "напасти" на ваш кацапстан, що нам додаткова зброя потрібна? Ну не дебіл?
показати весь коментар
12.05.2022 15:10 Відповісти
Краще б думав про можливі наслідки дій путлера і його, а вони здається відомі і вже близько.
показати весь коментар
12.05.2022 15:12 Відповісти
Закрий хавало, карлик 2
показати весь коментар
12.05.2022 15:37 Відповісти
Аналітика кацапских зомбі в яких на генетичному рівні відсутні поняття причинно -гаслідкових звязків ...
140 мл. клвєнтів психодиспансерів, але ж демстільки диспансерів набудувать ?
показати весь коментар
12.05.2022 15:45 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 15:52 Відповісти
Зеленский и рад бы помочь, но тогда и ему писец
показати весь коментар
12.05.2022 20:58 Відповісти
...''сатурну більше неналивати''...довго не було чутно...видно таки знайшов ''адєкалончік шипра або русскаго лєса''..
показати весь коментар
12.05.2022 15:55 Відповісти
ну то само би і подумало про наслідки війни яку мордор розпочав,
шавка х!йла, іди коротишка безмозка ще йому жопу цілуй чи що там карліки в бункері роблять
показати весь коментар
12.05.2022 16:00 Відповісти
А медведев не перезиває за своїх вилупків
показати весь коментар
12.05.2022 16:43 Відповісти
Говорили тебе, Дима, что дихлофос для замены кокса не годится. Иди штаны поменяй.
показати весь коментар
12.05.2022 16:53 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 16:55 Відповісти
видимо Хйла вообще никто слушать не может и от его рожи всех тошнит, вот и вытащили, хотя кто он там, секретарь-референт?
показати весь коментар
12.05.2022 17:40 Відповісти
УГРОЖАЕТ ТОТ КТО ЗЛИТЬСЯ ИЛИ БОИТСЯ !)
показати весь коментар
12.05.2022 17:48 Відповісти
повизгиванием карлика-гидроцефала удовлетворена
показати весь коментар
12.05.2022 18:28 Відповісти
ты же первый и издохнешь,падаль **********!
показати весь коментар
12.05.2022 19:49 Відповісти
Был опять на каблуках?
показати весь коментар
12.05.2022 19:53 Відповісти
Вот моська, знать она сильна коль лает на слона
показати весь коментар
12.05.2022 21:01 Відповісти
Мєдвєдєв як той, що "всю жизнь сідєл за друґіх")) То презом рашки побував, типу тримав місце *****. А то висирає те, що ***** не наважується сам сказати. Типу, ти скажи це, а я тут пагляжу.
показати весь коментар
12.05.2022 21:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 