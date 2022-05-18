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Новости Война
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Рашисты обстреляли автомобиль пожарных в оккупированном Изюме: 39-летний спасатель Константин Маляров погиб, - ГСЧС

костянтин,маляров

Рашисты обстреляли спецавтомобиль, когда тот направлялся с ликвидации пожара в оккупированном Изюме в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС Харьковщины.

"17 мая 2022 во время исполнения служебных обязанностей героически погиб водитель 28-й Государственной пожарно-спасательной части 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области старшина службы гражданской защиты Маляров Константин Алексеевич. Ему было только 39 .

Событие произошло около 6:40. Подразделение Константина возвращалось после выполнения боевого задания по ликвидации пожара в оккупированном г. Изюм по ул. 23 августа. Он вез побратимов в пожарную часть. Когда вдруг пожарный автомобиль попал под обстрел. Обломки снарядов попали в машину, выведя ее из строя. Личный состав сразу покинул кабину, однако Константин Маляров получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

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У погибшего спасателя остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Константин Маляров родился 21 марта 1983 года в г. Изюме. В 2001 году окончил Изюмское профессионально-техническое училище №24. В 2001-2002 годах проходил службу в Вооруженных Силах Украины. С начала 2010 года стал в ряды ГСЧС, все это время не покидая свою родную 28-ю Государственную пожарно-спасательную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. За плечами имел большой боевой опыт и пользовался большим авторитетом в коллективе", - говорится в сообщении.

смерть (9261) Харьковщина (5577) Изюм (281) потери (4466) ГСЧС (5052)


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18.05.2022 15:10 Ответить
Царство Небесне ...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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18.05.2022 15:14 Ответить
Орки отримали наказ від кремлівського фюрера , знищувати все і в першу чергу людей!

Путлєра чекає або смерть від своїх в бунькері, або Гаага !
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18.05.2022 15:16 Ответить
Украіна сумує за своім Героєм 😪😪😪
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18.05.2022 15:17 Ответить
Скажут шо его убила украинская ДРГ...и местные сразу поверят в эту версию.
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18.05.2022 15:24 Ответить
 
 