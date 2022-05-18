Рашисти обстріляли автомобіль пожежників в окупованому Ізюмі: 39-річний рятувальник Костянтин Маляров загинув, - ДСНС

Рашисти обстріляли спецавтомобіль, коли той прямував з ліквідації пожежі в окупованому Ізюмі на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із поиланням на пресслужбу управління ДСНС Харківщини.

"17 травня 2022 року під час виконання службових обов’язків героїчно загинув водій 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини 6-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області старшина служби цивільного захисту Маляров Костянтин Олексійович. Йому було лише 39.

Подія трапилась близько 6:40. Підрозділ Костянтина вертався після виконання бойового завдання з ліквідації пожежі в окупованому м. Ізюм на вул. 23 Серпня. Він віз побратимів в пожежну частину. Коли раптом пожежне авто потрапило під обстріл. Уламки снарядів потрапили в машину, вивівши її з ладу. Особовий склад відразу покинув кабіну, проте Костянтин Маляров отримав травми, котрі виявилися несумісні з життям.

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У загиблого рятувальника залишились дружина і двоє неповнолітніх дітей.

Костянтин Маляров народився 21 березня 1983 року у м. Ізюм. У 2001 році закінчив Ізюмське професійно-технічне училище №24. У 2001-2002 роках проходив службу у Збройних силах України. З початку 2010 року став до лав ДСНС, весь цей час не полишаючи свою рідну 28-ту Державну пожежно-рятувальну частину Головного управління ДСНС України у Харківській області. За плечима мав чималий бойовий досвід та користувався неабияким авторитетом у колективі", - йдеться у повідомленні.