Окупанти вночі обстріляли Київський район Харкова, пошкоджено адмінбудівлю підрозділу ДСНС, знищено кілька пожежних автомобілів. ФОТО

Вночі 18 травня окупанти обстріляли Київський район Харкова, постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Унаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю підрозділу ГУ ДСНС у Харківській області та багатоповерхівку поряд. Крім того, через пожежу повністю знищено кілька автомобілів для пожежогасіння. Постраждалих унаслідок обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

Огляд місця події проводили слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова. За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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