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Окупанти вночі обстріляли Київський район Харкова, пошкоджено адмінбудівлю підрозділу ДСНС, знищено кілька пожежних автомобілів. ФОТО

Вночі 18 травня окупанти обстріляли Київський район Харкова, постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Унаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю підрозділу ГУ ДСНС у Харківській області та багатоповерхівку поряд. Крім того, через пожежу повністю знищено кілька автомобілів для пожежогасіння. Постраждалих унаслідок обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

Огляд місця події проводили слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова. За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти вночі обстріляли Київський район Харкова, пошкоджено адмінбудівлю підрозділу ДСНС, знищено кілька пожежних автомобілів 01

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Окупанти вночі обстріляли Київський район Харкова, пошкоджено адмінбудівлю підрозділу ДСНС, знищено кілька пожежних автомобілів 02

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обстріл (29596) Харків (5755) ДСНС (5193)


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Кацапи , ви кончені фашисти і вбивці - будете горіти на нашій землі синім пламенем !!
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18.05.2022 14:50 Відповісти
це точно якесь чмо іуда за три бакси навело піймати та на місці розстріляти
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18.05.2022 14:55 Відповісти
так казали шо недосяжний Харків...А наші соромляться у села стріляти російські
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18.05.2022 15:02 Відповісти
пока мы обстреливаем асфальт в какой-то люцифером забыйтой деревне ... орки бьют по болевым точкам ... *****, как жи надоела эта игра в поддавки ... отстреляйте пару пакетов градов в Белгород, по мусорам, военным, мчс, госадминистрации .... пусть там нахер руки и ноги по всей округе валяются и реки крови текут .... это блэать война и пусть эти звери умоются кровью со своими дерьмом вперемешку
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18.05.2022 15:09 Відповісти
Та ты шо? По Белгороду? Реки крови? Та у Боневтіка инсульт может случиться от одной только мысли о таком варварстве!
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18.05.2022 15:30 Відповісти
 
 