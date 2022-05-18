Оккупанты ночью обстреляли Киевский район Харькова, повреждено админздание подразделения ГСЧС, уничтожено несколько пожарных автомобилей. ФОТО

Ночью 18 мая оккупанты обстреляли Киевский район Харькова, пострадавших в результате обстрела нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"В результате обстрела повреждено административное здание подразделения ГУ ГСЧС в Харьковской области и многоэтажку рядом. Кроме того, из-за пожара полностью уничтожены несколько автомобилей для пожаротушения. Пострадавших в результате обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Осмотр места происшествия проводили следователи Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области совместно с прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова. При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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