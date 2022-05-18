РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11183 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
5 046 5

Оккупанты ночью обстреляли Киевский район Харькова, повреждено админздание подразделения ГСЧС, уничтожено несколько пожарных автомобилей. ФОТО

Ночью 18 мая оккупанты обстреляли Киевский район Харькова, пострадавших в результате обстрела нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"В результате обстрела повреждено административное здание подразделения ГУ ГСЧС в Харьковской области и многоэтажку рядом. Кроме того, из-за пожара полностью уничтожены несколько автомобилей для пожаротушения. Пострадавших в результате обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Осмотр места происшествия проводили следователи Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области совместно с прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова. При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты ночью обстреляли Киевский район Харькова, повреждено админздание подразделения ГСЧС, уничтожено несколько пожарных автомобилей 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - харьковские теробороновцы уничтожают бронемашину армии РФ. ВИДЕО боя

Оккупанты ночью обстреляли Киевский район Харькова, повреждено админздание подразделения ГСЧС, уничтожено несколько пожарных автомобилей 02

обстрел (28274) Харьков (7631) ГСЧС (5052)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи , ви кончені фашисти і вбивці - будете горіти на нашій землі синім пламенем !!
показать весь комментарий
18.05.2022 14:50 Ответить
це точно якесь чмо іуда за три бакси навело піймати та на місці розстріляти
показать весь комментарий
18.05.2022 14:55 Ответить
так казали шо недосяжний Харків...А наші соромляться у села стріляти російські
показать весь комментарий
18.05.2022 15:02 Ответить
пока мы обстреливаем асфальт в какой-то люцифером забыйтой деревне ... орки бьют по болевым точкам ... *****, как жи надоела эта игра в поддавки ... отстреляйте пару пакетов градов в Белгород, по мусорам, военным, мчс, госадминистрации .... пусть там нахер руки и ноги по всей округе валяются и реки крови текут .... это блэать война и пусть эти звери умоются кровью со своими дерьмом вперемешку
показать весь комментарий
18.05.2022 15:09 Ответить
Та ты шо? По Белгороду? Реки крови? Та у Боневтіка инсульт может случиться от одной только мысли о таком варварстве!
показать весь комментарий
18.05.2022 15:30 Ответить
 
 